'The Big Lebowski', Maluma y más en los comerciales del Super Bowl

Este domingo, los Angeles Rams se enfrentarán a los New England Patriots en el Super Bowl, la final del fútbol americano que usualmente es el evento televisivo más visto de cada año en Estados Unidos (se calcula que el año pasado lo presenciaron más de 103 millones de personas).

Esa numerosa audiencia también convierte a este evento deportivo en un escenario publicitario inigualable, por lo que las marcas se pelean los espacios para transmitir sus comerciales. En la edición de este año, un espacio de 30 segundos cuesta 5,2 millones de dólares.



Es tal la expectativa que generan estos comerciales, que ya se han venido conociendo detalles de algunos de ellos. Por ejemplo, hace un par de semanas el cantante colombiano Maluma anunció su participación en un comercial de la marca cervecera Michelob ULTRA, que será proyectado durante el intermedio del Super Bowl.

Otro anunció que generó muchos titulares fue el regreso de Jeff Bridges a su personaje de The Dude, que encarnó en la película 'The Big Lebowski' de los hermanos Coen.



Un pequeño video fue el abrebocas del regreso de este personaje y, aunque no faltó quien especulara que se trataba de una segunda parte de la película, finalmente se trataba de un comercial de la cerveza Stella Artois, en el que The Dude aparecía junto a Carrie Bradshaw, el personaje que encarnó Sarah Jessica Parker en la serie 'Sex and the City'.

También han aparecido adelantos con estrellas como Michael Bublé, que promocionará el agua burbujeante Bubly; Harrison Ford y Forrest Withaker, como parte de una campaña de Amazon; Jason Bateman, que aparece como ascensorista en un anuncio de Hyundai, y la tenista Serena Williams.

Además de estas estrellas, podrían aparecer tráilers y adelantos de las películas y series de televisión más esperadas del año. Por ejemplo, se especula con un segundo tráiler de 'Avengers: Endgame', la esperada nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, o uno nuevo de 'Capitana Marvel'.



Y aunque se había especulado con que el Super Bowl también sería el escenario para las primeras imágenes de 'Star Wars: Episodio IX', que se estrenará en diciembre de este año, tal parece que Disney esperará hasta el 11 de abril, cuando se realiza la 'Star Wars Celebration'.



La casa de Mickey Mouse también podría aprovechar para promocionar otras de sus películas más esperadas del año, como 'Aladdin', 'Toy Story 4' y 'El rey león'. Otros tráilers que se revelerían el domingo serían los de 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw', la película derivada de la saga 'Rápidos y furiosos'; 'X-Men: Dark Phoenix' y 'Pet Cementary'.