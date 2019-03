Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick: juntos en un ciclo de cine

Dos genios del cine, considerados unos cascarrabias compulsivos por quienes trabajaron con ellos o los que fueron su familia o amigos. Aunque sus carreras no se cruzaron, cada uno hizo de su filmografía un derroche de sus pasiones y obsesiones: Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock están de vuelta.



Gracias a la magia de la restauración, diez títulos de esta pareja de reconocidos –y por momentos controvertidos– realizadores estará disponible hasta el 8 de septiembre, los días martes y domingos, en salas seleccionadas del país.



El ciclo ‘Hitckcock / Kubrick: clásicos para obsesivos compulsivos’ llegará a los cines de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Manizales, Armenia, Popayán y Pereira.



La muestra arranca con los títulos de Hitchcock La ventana indiscreta, Vértigo, Con la muerte en los talones (Intriga internacional), Psicosis y Los pájaros, que se exhibirán en abril y mayo.



Mientras, Dr. Insólito, 2001: una odisea del espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon y El resplandor, autoría de Kubrick, estarán en julio, agosto y septiembre.

Suspenso y crimen

“Soy incapaz de soportar el suspenso”. La frase resulta irónica viniendo de Hitchcock. Nacido en Leytonstone, Inglaterra, el realizador, guionista y productor es uno de los padres del thriller en cine y TV.



En una entrevista que se publicó en julio de 1957, el director expuso: “La gente no hace más que preguntarme por qué me interesa tanto el crimen. La verdad es que no me interesa. Solo me importa en la medida en que afecta mi profesión. Me aterrorizan los policías. Les tengo tanto miedo que, en 1939, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, me negué a conducir por miedo a que me detuvieran y me multasen. La mera idea de conducir un carro y exponerme a semejante situación, me horrorizaba”.



Hitchcock empezó diseñando carteles para películas de cine mudo en su país natal y luego se radicó en EE. UU., desde 1939 y hasta su muerte –ocurrida en Los Ángeles, en 1980–. Fue precisamente allí, donde afianzó su estilo, que incluía una propuesta visual innovadora para la época y que develaba la perspectiva de sus protagonistas, convirtiendo a los espectadores en una especie de voyeristas de sus acciones.

'La ventana indiscreta', con James Stewart, con la dirección de Alfred Hitchcock. Foto: Cine Colombia



Se calcula que dirigió medio centenar de películas a lo largo de seis décadas, teniendo en Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta, Rebecca y Los pájaros sus obras cumbre. Gracias a ellas no solamente obtuvo cinco nominaciones al Óscar, sino que se popularizó su actitud neurótica en el set, especialmente, con las actrices.

Sus apariciones fugaces (cameos) en sus películas y el programa de televisión Alfred Hitchcock presenta –que se emitió entre 1955 y 1961– lo convirtieron en un ícono de la cultura popular.

Entre la histeria y el drama

No hay un género definido en la filmografía de este realizador y fotógrafo neoyorquino: el cine de Stanley Kubrick pasa por el drama, el terror, la guerra y la ciencia ficción.

Lo que sí es claro para sus seguidores y críticos es que fue un adelantado para su tiempo. La sola idea de plantear una entidad de inteligencia artificial como HAL 9000 a finales de la década de 1960 era toda una revelación.



El artífice de icónicos filmes como La naranja mecánica, El resplandor, Dr. Insólito, The Killing y Full Metal Jacket fue famoso, tal como Hitchcock, por ‘torturar’ a sus actrices al momento de rodar, exigiéndolas hasta el límite físico y emocional.



También trascendió su temperamento recio e inquieto dentro y fuera de los sets.

“Stanley siempre quería ganar en el juego de ping-pong y podía pasar horas absorto viendo deportes en televisión. Eso le apasionaba”, recordaba en una entrevista con EL TIEMPO Jan Harlan, cuñado y productor de Kubrick durante tres décadas. “Nunca tuve todas las respuestas para sus preguntas”, agregaba en el mismo reportaje.

CUÁNDO Y DÓNDE

El ciclo ‘Hitckcock / Kubrick: clásicos para obsesivos compulsivos’ llegará a los cines de 12 ciudades, los martes y los domingos, hasta septiembre. Horarios y boletería en la página: www.cinecolombia.com

