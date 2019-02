'Cheney era brillante para manipular las dinámicas gubernamentales'

El pasado 6 de enero, Christian Bale generó estupor por las palabras que utilizó tras recibir el segundo Globo de Oro de su carrera. “Gracias a Satanás por servirme de inspiración”, dijo en medio de un sonoro aplauso del auditorio.

Sin entrar en más explicaciones, Bale se retiró con el galardón que la Prensa Extranjera de Hollywood –organizadora del premio– le concedió por su interpretación del polémico exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney en la película 'Vice', que acaba de estrenarse en Colombia como 'El vicepresidente, más allá del poder'.



“Él fue un hombre brillante en entender la maquinaria gubernamental; pasó de ser uno más del montón a convertirse en una pieza clave de la Casa Blanca, eso es sorprendente”, comenta Bale acerca de Cheney en una entrevista del estudio a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Vice, escrita y dirigida por Adam McKay ('La gran apuesta', 'Anchorman') sigue de cerca la historia de ascenso al poder del funcionario de la Casa Blanca durante la era de George W. Bush, a quien acompañó en dos periodos, entre 1989 y 1993, como secretario de Defensa, y de 2001 a 2009, sucediendo en la vicepresidencia a Al Gore.

Cheney fue famoso por sus escándalos en política internacional y sus nexos con multinacionales petroleras y la industria militar. Analistas políticos lo califican como el vicepresidente más poderoso e influyente en la historia estadounidense.



“Cheney es un hombre que generó consecuencias siendo muy influyente, un hombre con una atracción pura por el poder, brillante para manipular las dinámicas gubernamentales. Sin él no estaríamos donde estamos hoy”, asegura Bale.

El actor británico de 44 años, ganador de un premio Óscar por 'The Fighter', es famoso por las impactantes transformaciones que logra para dar vida a sus personajes. Dick Cheney no fue la excepción.



“Fue una tarea impresionante, en términos de encontrar la apariencia, pero sobre todo encontrar la esencia, sin querer hacer una imitación, que es algo que te cansa después de 10 o 15 minutos”, explica Bale.



“Aparentemente, el señor Bale es muy buen actor –dice en tono jocoso Steve Carell, compañero de reparto del inglés en 'Vice', donde se pone en la piel del exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld–. Es un tipo inteligente, gracioso, amable. Parece por momentos que no está trabajando duro, solamente se prepara, se para ante la cámara y transmite la sensación de que es muy fácil”.

Carell y Bale conversan acerca de la película que aspira a ocho premios en la próxima edición de los Óscar, que será el 24 de febrero.



Háblenos de su relación con el director

​

Christian Bale (CB): No quería el papel si tenía que aportar mis propias ideas políticas. Quería ser un recipiente, aceptar, adoptar, encontrar lo bueno, lo sincero en las políticas de Dick Cheney y acercarme desde ese punto de vista. Adam McKay estuvo dispuesto a permitirlo; además, es muy abierto a la improvisación y descubriendo a los personajes sobre la marcha.



Steve Carell (SC): Con Adam siempre hay una sensación de alegría en el set. Hemos trabajado en varias películas, unas simplonas, otras más oscuras, pero siempre hay ese júbilo (…) Él logra que las cosas tengan un respiro, aun cuando se pongan muy serias, tristes o tenebrosas. Tiene la forma de darle a la audiencia ese aire. Y sucede en 'Vice'.



CB: Creo que 'Vice' es una obra maestra, más allá de lo que pude haber imaginado que lograríamos. Es algo fascinante no solo desde la figura del ‘hombre en las sombras’ que se cierne sobre Cheney, que llegó a amasar tanto poder como ningún otro estadounidense ha tenido en la vida, sino desde la perspectiva individual que nos permite preguntarnos: ¿Qué harías si tuvieras tanto poder? ¿Quién eres como persona? ¿Quiénes somos como una nación?



Comparten con actores tan talentosos como Sam Rockwell (George W. Bush)

​

CB: Steve (Carell) es maravilloso –se ríe de su compañero–. De hecho, mucha gente que no sentía empatía por Donald Rumsfeld cambió de idea gracias a su caracterización.



SC: De Sam Rockwell puedo decir que soy un admirador de los papeles que puede interpretar y la forma como fácilmente se convierte en esos personajes.



CB: Yo había compartido con él hace como, uhhhh, 25 años y fue fantástico. En 'Vice', el primer día que llegó tuvimos una de las escenas más largas entre Bush y Cheney. Es brillante.

Amy Adams y Steve Carell (derecha), en una escena de 'Vice' Foto: Imagem Films

Y Amy Adams, que interpreta a Lynne, esposa y mano derecha de Dick Cheney…

​

CB: Es mi tercera vez trabajando con ella, una de las mejores actrices y de las más audaces que hay, así que tenemos una estupenda relación cuando la cámara empieza a rodar. Nos sentimos muy cómodos.



SC: Amy hizo un pequeño papel en 'The Office', creo que en la primera temporada. He sido su admirador desde esa época. Nunca es mala… es grandiosa.



¿Qué esperan que la película genere en la audiencia?

​

SC: La esperanza es que la gente pueda reflexionar sobre esos tiempos y que de alguna manera los puedan relacionar con el mundo que tenemos ahora. Que conecten cosas y que piensen sobre lo que representaban esas personas.



CB: La meta de cualquier película es lograr una conversación abierta, que haya preguntas. Esta es una historia realmente divertida, de una increíble mordacidad, momentos de devastación y júbilo. Siempre buscamos hacer una película que sorprenda a la gente, que fuera atractiva, sin importar de qué lado del espectro político estén.



