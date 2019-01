‘‘Queen America’ me sirvió para redirigir mi trabajo’

“Adoro moverme entre el humor negro; es mi favorito, y estoy disfrutando esa idea de contar cosas que pueden ser muy dramáticas pero encierran un elemento divertido”.

Así describe la actriz del Reino Unido Catherine Zeta-Jones (49 años), en charla telefónica con EL TIEMPO, la esencia de su nueva aventura ante las cámaras: Queen America, su primera serie de televisión, pero, como ella dice, “pensada para otros terrenos de narración”.



Luego de hacerse famosa con su papel de Elena en la película El Zorro (1998), ofrecer un interesante giro como personaje antagonista que termina arrastrado a esa condición por circunstancias incontrolables en Tráfico (2000), brillar en la versión cinematográfica del musical Chicago (2013) en la pantalla grande –y por el que ganó el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto– y meterse de nuevo en el mundo del narcotráfico con Cocaine Grandmother (en el papel de la colombiana Griselda Blanco), ahora Zeta-Jones afronta el reto de protagonizar una serie ambientada en el universo de los reinados de belleza y desarrollada para la Facebook Watch, plataforma de la red social Facebook, disponible en Colombia.



Queen America se centra en el trabajo de Vicki Ellis, experta en reinados de belleza en el estado de Oklahoma (EE. UU.), que decide ayudar a la modelo Samantha Cole (Belle Shouse) a convertirse en Miss America.



La trama ofrece una inmersión en las tensiones, sueños y conflictos de quienes buscan ganar reconocimiento a través de esos concursos, afianzar la autoestima o transformar un estilo de vida en algo más glamuroso o más importante; pero, desde el punto de vista de Zeta-Jones, tiene elementos que marcan la diferencia.



“Claro, hay todo ese concepto de empoderamiento, de discusión profunda acerca de lo que significan la belleza y los sacrificios que se pueden llegar a hacer por esta, al igual que las razones por las que mi personaje y los que están a su alrededor deciden afrontar el reto”.

La vida real duele

La producción se enfoca en el contraste de una mujer dura, competitiva e imponente en su trabajo, que no tiene el mismo funcionamiento en su vida familiar. “Esto tiene que ver más con las relaciones que asume Vicki Ellis en su trabajo, en su vida, pues no todo son desfiles”, dice Zeta-Jones.



Ella hace referencia a la poca efectividad que tiene sobre su hermana y su sobrina, quienes se niegan a responder a los cánones de belleza que Ellis ve a diario. En esos momentos, cuando Vicki se enfrenta a su familia, el humor le da paso a un poco más de drama.



“Una de las cosas que más me interesaron al leer el guion de Queen America es el reto de construir un personaje de matices, capas en las que podía pasar de ser una mujer poderosa a una más sensible”. Para ella, “no es un personaje al que puedas amar de una vez; de hecho, es un poco perversa. Pero mi trabajo es hacer que la gente la entienda un poco, la conozca y vea de dónde viene ese carácter”.

Hay unos toques de humor mordaz que la protagonista destila sin ningún pudor. También se revela una tensión generacional con su pupila, y hasta se pueden hallar reflexiones acerca del verdadero aporte de los reinados de belleza en momentos en los que se cuestiona su relevancia.



“Queen America me sirvió para redirigir mi trabajo. (...) En términos generales, no marca una variación profunda con la rutina normal de rodar una película, pero sí tiene un elemento diferencial, ya que, al estar dentro de una plataforma de una red social, consigue un nivel de retroalimentación interesante con la gente que la ve”, explica.



Al acceder por Facebook (escribiendo Queen America en la barra de búsqueda) se pueden ver los episodios, que duran 20 minutos, en inglés o activando los subtitulos en español.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO @AndresHoy1