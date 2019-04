Carlos Cárdenas rechaza que su nombre sea usado en serie de Colmenares

La firma de abogados 'Collazos y Collazos', en representación de Carlos Andrés Cárdenas, expresó este jueves que rechaza "que se siga utilizando el nombre

de Carlos Cárdenas en cualquier producción escrita, visual y/o audiovisual en donde se pretenda recrear lo ocurrido en dicho proceso judicial", el que avanzó tras la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares.



El pronunciamiento hace referencia a la serie que estrenará Netflix el próximo 3 de mayo: 'Historia de un crimen: Colmenares', inspirada en hechos reales que sucedieron el 31 de octubre de 2010, cuando se reportó la muerte del joven universitario.

El miércoles, Netflix reveló el tráiler de la historia, que muestra cómo el joven se despide de su mamá para ir a una fiesta de Halloween y le promete regresar hacia las 3 a. m, pero nunca lo hace.

Luego de que sus amigos reportaran su desaparición durante la celebración, los mismos que fueron sospechosos en la investigación, la mamá de Colmenares empieza a indagar sobre lo que le sucedió a su hijo.



Cárdenas fue absuelto en el 2014 de su presunta participación en la muerte de Colmenares bajo el argumento de la ‘duda razonable’; es decir, no se encontraron pruebas concluyentes en su contra.



El abogado de Cárdenas, Juan Camilo Collazos, señaló en el comunicado conocido este jueves que "el rechazo a este tipo de producciones, cualquiera que sea su finalidad, radica en que se están vulnerando los derechos fundamentales de mi cliente al buen

nombre, a la honra y el derecho al olvido".



Y añadió: "pues como también es de conocimiento público, él fue absuelto con sentencia judicial que está en firme y no existe razón alguna para que diferentes organizaciones, abusando del derecho de informar, se sigan lucrando con el dolor ajeno, la angustia y la desgracia por la que han pasado todas las familias involucradas en este proceso judicial".

Jorge Luis Colmenares (hermano de Luis Andrés Colmenares), quien es abogado y quien tiene la vocería de la familia en el caso, explicó las reacciones que experimentaron en su familia con el adelanto de la producción.



“Obviamente nos causó sorpresa ver el tráiler por la similitud que maneja el actor con mi hermano, fue un shock impresionante. Llevábamos sin ver similitudes de mi hermano desde hace nueve años y verlo en ese tráiler, que en parte maneja unas imágenes fuertes, nos generó un choque, pero estamos muy receptivos y el próximo 3 de mayo vamos a estar unidos como familia viendo toda la serie", explicó.

"Nosotros no presentaríamos ninguna objección o demanda, como algunos están hablando, si Netflix se ciñe a lo presentado en juicio, tanto de la defensa como de la fiscalía", precisó el vocero de la familia (...) Igual, para tener una declaración mas objetiva toca esperar a que salga la serie", recalcó.



E insistió que "el tráiler no nos causó disgusto, sino tristeza por los hechos que se están registrando al ser la pérdida de un ser querido que evolucionó y generó un hito en la historia judicial del país, al punto de que una plataforma internacional quisiera hacer un serie de mi hermano".

¿En qué va el caso?

Más de ocho años después de muerto Colmenares, no hay ningún condenado por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Su familia ha insistido en que no se trató de un accidente y en que los jóvenes que lo acompañaban esa noche tuvieron responsabilidad en su deceso.



Hace más de dos años que el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas en primera instancia por los hechos que rodearon la muerte del estudiante, pasó al Tribunal Superior de Bogotá. Y a la fecha, aún no hay ponencia para resolver el caso en segunda instancia.



En abril de 2017, la Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que presentaron los magistrados del Tribunal José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo para tomar una decisión en el proceso por homicidio agravado, encubrimiento y falso testimonio contra Moreno y Quintero. Ellos alegaron que habían participado ya en la absolución de Carlos Cárdenas, otro de los implicados.



A raíz de esto, el proceso tuvo que volver a ser repartido y quedó en el despacho del magistrado Jairo José Agudelo, quien hoy lo tiene aún en estudio.



Las dos estudiantes que acompañaban a Colmenares en la Noche de Brujas de 2010, día en el cual falleció, fueron absueltas el 20 de febrero del 2017 por el juez 11 de conocimiento al no encontrar pruebas suficientes.



Laura Moreno era investigada por coautoría impropia de un homicidio y Jessy Quintero, por falso testimonio y encubrimiento de homicidio.A este proceso aún le quedaría una instancia judicial, pues una vez se resuelva en el Tribunal, podría ser llevado a casación ante la Corte Suprema de Justicia.



Hasta el momento solo han sido condenados tres de los testigos falsos que fueron presentados en su momento por la Fiscalía como piezas claves en el proceso: Wílmer Ayola, quien dijo que había presenciado el crimen y fue condenado a ocho años de prisión; Johnattan Martínez, condenado a casi siete, y Jesús Alberto Martínez, quien dijo que había presenciado la golpiza, terminó aceptando que había mentido y fue condenado igualmente a siete años de cárcel.



Posteriormente, este último resultó muerto en extrañas circunstancias dentro de la cárcel La Picota en Bogotá, mientras cumplía su condena.



ELTIEMPO.COM, CULTURA Y JUSTICIA