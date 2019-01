Policia investiga como 'crimen de odio' ataque a actor de 'Empire'

La policía de Chicago dijo el martes que estaba investigando un ataque contra el actor de 'Empire' Jussie Smollett como un posible delito de odio, después de que dos hombres le gritaron insultos raciales y homofóbicos y le ataron una soga al cuello.

El actor afroamericano de 36 años, que es gay, estaba en buen estado físico, según reportes, después de haber ingresado al hospital tras el incidente ocurrido el martes más temprano, informó la policía.



"Considerando la gravedad de las acusaciones, estamos tomando esta investigación muy seriamente y tratándola como un posible delito de odio", dijo la policía de Chicago en un comunicado.

"Estamos profundamente apenados e indignados de enterarnos que un miembro de nuestra familia de 'Empire', Jussie Smollett, fue agresivamente atacado anoche", dijeron funcionarios de Fox en un comunicado enviado por correo electrónico.



Los dos atacantes no identificados se acercaron a Smollett en la calle cerca de las 2 de la mañana y comenzaron un "posible (ataque) motivado racialmente", gritándole insultos raciales y homofóbicos, dijo la policía.



Los hombres lo golpearon en la cara, le arrojaron una "sustancia química desconocida" y pusieron una soga alrededor de su cuello antes de huir, agregó. Los detectives estaban reuniendo videos de la zona y buscando testigos.



Las fuentes de TMZ sostuvieron que los agresores preguntaron a gritos al intérprete si "era el maricón y el negro de mierda de 'Empire" y que además le tiraron lejía, lo que no ha sido confirmado por la Policía.



"Esta es tierra 'MAGA", dijeron, según TMZ, los atacantes, en referencia al acrónimo "Make America Great Again" ("Haz a Estados Unidos grande de nuevo"), que fue el lema de Donald Trump en las elecciones presidenciales que ganó en 2016.



Reuters y EFE