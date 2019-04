Game of Thrones un reencuentro con viejos pecados y amores en riesgo

Nota del autor: Si no ha visto el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones no lea esta columna, contiene spoilers.



Luego de una larga espera se estrenó el primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones. La expectativa era alta y la compleja maraña de conflictos alrededor de la gran guerra tenían que estar en la bandeja del arco argumental de este reencuentro.

Un principio imponente con Jon Snow y Daenerys Targaryen comandando un ejército impresionante contrastó con las emociones encontradas de una Sansa Stark que no pudo esconder su disgusto ante la aparición de una nueva monarca por encima de su hermano.



Un factor que quedó claro desde los adelantos de la serie, pero que en el episodio se afianzó de manera radical, demostrando las barreras que tendrá que lidiar con las nuevas alianzas.

"No olvides a tu familia", le susurró Arya a Jon Snow que recibió con una fuerza inusitada la reacción negativa al hecho de anteponer su corona para evitar una catástrofe del Norte.

En ese juego de tensiones, el arranque de Game of Thrones fue menos brutal de lo que muchos esperaban o vaticinaban, pero a la vez tuvo todos los elementos para configurar un contexto de lo que viene.



Fue una introducción llena de reencuentros, podría decirse de momentos muy emotivos y hasta con pequeñas dosis de humor, en una receta sencilla para aligerar lo que viene.



Pero lo más impactante, fue la revelación de los orígenes de Jon Snow, un momento creado bajo la rapidez del ritmo que ahora impone la despedida de la serie. "¿Se sacrificaría la reina de los dragones por su gente?, fue el disparo de Sam Tarly a un Snow totalmente impactado al saber que es el heredero del Trono de Hierro.

En su regreso después de casi dos años, Game of Thrones ofreció el contexto necesario, la emoción y la grandielocuencia visual para atrapar de nuevo a su fieles.



No hizo un episodio de transición, porque entre comentarios y momentos incómodos, fue dejando claro el camino a unos acontecimientos que todos esperan e imaginan... Pero hay que tener cuidado, pues las viejas rencillas, las deudas pendientes y los pecados del pasado adquirirán una relevancia brutal. La pregunta que queda es ¿se acabó el idilio del Rey del Norte y la Reina de los Dragones?. Es casi seguro que sí.

Navegantes del cable

Andrés Hoyos Vargas

@Andreshoy1