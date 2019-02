Con una canción, velas y un video, elenco de Betty despidió a Gaitán

La silla del director, del creador. Una silla de cuero que pusieron no en el centro del escenario sino un poco hacia la derecha, estaba vacía.

César Mora, que fue uno de los actores de 'Hasta que la plata nos separe,' otra de las exitosas creaciones de Fernando Gaitán, salió al escenario e interpretó ‘Canela’, la misma canción que fue su homenaje a Jaime Garzón y era la favorita del humorista asesinado.



El teatro Cafam Bellas Artes, donde se presenta el montaje Yo soy Betty la fea en teatro, estaba casi lleno, y al finalizar la función de este viernes primero de febrero, se apagaron casi todas las luces.



Los actores regresaron al escenario no para recibir ellos los aplausos, sino para rendirle homenaje a Fernando Gaitán, el libretista de la telenovela que le dio vida a este montaje. Llevaban velas blancas encendidas y en silencio vieron un video con fotos del creador, comentarios de quienes trabajaron con él y un recorrido por su vida.



Gaitán apareció en fotos, fumando, riéndose, acostado en un sofá, parado, vestido de chef pero no rodeado de platos sino de hojas de libreto.



No hubo palabras de parte de ellos y mucho menos protagonismo, las velas, la silla y el video fueron todo.



Los asistentes al teatro no se movieron, habían disfrutado de la obra en la que se oyeron muchas carcajadas. Mora siguió con su 'Canela' y hasta les mandó saludos con Gaitán a los que se fueron antes que él: Mónica Agudelo y Jaime Garzón, entre otros.

Fernando Gaitán ya no supervisará más este montaje y sus seguidores quedamos sin su pluma televisiva, pero quedó en los actores y los productores la tarea de seguir adelante con la producción si así lo deciden y, seguramente, si llegan a un acuerdo con los herederos del escritor.



“Hasta siempre don Fernando” se vio en una imagen de fondo azul. El aplauso fue largo.



Al final, los actores se abrazaron y se fueron. Los asistentes empezaron a dejar el teatro, que se quedó vacío. Solo con la silla en el escenario, rodeada de papeles de colores, símbolo de que Fernando Gaitán no se irá.



Quedaron sus creaciones (además de 'Yo soy Betty la fea' y 'Hasta que la plata nos separe', 'Café', sus tres creaciones más exitosas), y quedó su memoria en un colectivo nacional que se reunía a ver sus telenovelas con devoción. Hay gente que nunca se va y Gaitán es una de esas personas.



