'Aquaman' superó los 3.000.000 de espectadores en Colombia

La película 'Aquaman', que se estrenó a finales de diciembre pasado, ha roto varias marcas de taquilla en el mundo y en Colombia, según anunció su estudio Warner Bros.



Dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, la producción superó la marca de los tres millones de espectadores en menos de un mes en Colombia. El pasado fin de semana, por ejemplo, la producción fue vista por más de 341.000 personas.



Gracias a este buen rendimiento, la producción se convirtió en la quinta película más taquillera de todos los tiempos en Colombia y en la segunda más exitosa en el género de los superhéroes (solo la supera 'Avengers: Infinity War, que logró más de 4.375.000 espectadores, convirtiéndose así en la más vista en la historia en los cines de nuestro país).

El desempeñó de esta producción en la taquilla mundial también es superlativo. Según cifras del sitio Box Office Mojo, que informa sobre los recaudos cinematográficos históricos, 'Aquamán' ya superó los mil millones de dólares desde su estreno.



De esta manera, la cinta entra a un exclusivo club que conforman las 37 películas que han roto esa marca del 'billón de dólares'.



En la producción también actúan Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson y Williem Defoe, quienes le dan vida a esa historia en la que el protagonista debe recuperar el trono de Atlantis para evitar una sangrienta confrontación.



Además de este papel, Momoa es reconocido por haber encarnado al personaje de Khal Drogo en la popular serie 'Game of Thrones'.



"Me encanta el tema en esta película en el sentido que refleja mucho de dónde vengo: en los años 80, cuando yo crecí, Hawái y Iowa no sabían mucho el uno del otro. Crecí en una reserva en Hawái donde no había gente blanca y luego en una granja en Iowa. La gente de las dos partes amaba sus orígenes, los dos grupos muy felices y complacidos de no dejar su mundo, pero no entendían nada del otro. En el universo de ficción de Atlantis creo que hicimos un buen trabajo al expresar ese desafío de lo que pasa si nos importara lo que ocurre en otros mundos que no son el nuestro", le dijo Momoa a EL TIEMPO en una entrevista.



'Aquaman' es la continuación del universo cinematográfico de DC, que empezó con 'El hombre de acero' y ha tenido películas como 'Batman vs. Superman: el origen de la justicia' y 'La liga de la justicia'.



Aunque esta saga en general ha recibido duras críticas, ha logrado puntos altos como 'Mujer maravilla' y esta cinta, que es la primera del grupo que supera el billón de dólares en taquilla.