'Apocalypse Now' cumple 40 años y estrena nueva versión

Cuarenta años después del estreno de la icónica película 'Apocalypse Now', una nueva versión restaurada y reeditada se estrenó este domingo en el Festival de Cine de Tribeca, sobre la que habló su director, Francis Ford Coppola.

Tras el primer visionado, el cineasta contó a un público entregado las dificultades que experimentó para hacer la película, considerada una de las obras maestras del séptimo arte, y que muestra la crudeza de la guerra de Vietnam.



"Nadie quería apoyar 'Apocalypse Now'", dijo Ford Coppola, que reflexionó que la razón de ese rechazo era que la cinta vino poco después de su éxito con 'El Padrino', y que se esperaba que hiciera una película similar a esa.



"Los estilos de mis películas eran muy distintos y eso no es atractivo", afirmó, tras lo que confesó que además ningún actor quería ir con él a Filipinas, donde se rodó la película dadas las facilidades logísticas y el bajo precio de la mano de obra en el país asiático.



Así, Ford Coppola tuvo que poner parte del dinero que había ganado con 'El Padrino' para 'Apocalypse Now', ya que ningún estudio de Hollywood quería sufragar los costos, y tampoco contaba con el apoyo de Estados Unidos ni del Ejército pese a que contaba una historia del conflicto de Vietnam.



El director lo pasó tan mal grabando la película, que llegó a pensar que no sobreviviría a su rodaje. "Debía 30 millones de dólares. Tenía miedo, tenía tres hijos y un viñedo que acababa de comprar, y estaba seguro de que lo iba a perder", apuntó.



Entre las complicaciones estuvieron la destrucción de buena parte del equipo de grabación cuando un tifón golpeó Filipinas, y el infarto que sufrió el actor Martin Sheen, uno de los protagonistas, del que "no se sabía si se recuperaría".



Sin embargo, Coppola siguió adelante con el proyecto pese a los riesgos que suponía. "Si quieres hacer arte tienes que aprender a estar cómodo con el riesgo. (...) No se puede hacer arte sin riesgo, igual que no se puede hacer bebés sin sexo".



La cinta, que se proyectó en los cines de EE.UU. por primera vez el 15 de agosto de 1979, fue nominada a ocho premios Oscar y gira en torno a los horrores de la guerra de Vietnam en una libre adaptación de la novela de Joseph Conrad "El corazón de las tinieblas".



Cuenta con actores de la talla de Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Harrison Ford y Frederic Forrest, y recaudó unos 150 millones de dólares en taquilla.



Esta nueva versión, llamada "Apocalypse Now: Final Cut", se mostró en el Beacon Theater, en Manhattan, donde se utilizó la tecnología de control de audio de muy baja frecuencia VLFC, un sistema de altavoces diseñado para emitir sonidos que el oído humano no puede percibir pero que crea un efecto sonoro que hace sentir que el cuerpo vibra.



Además, el filme ha sido modernizado con tecnología visual que multiplica por 40 la intensidad de los colores y por 10 la de los negros.



EFE