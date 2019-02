Revisión sobre emisión de ‘Sin senos...’ está en trámite en la ANTV

Respecto a las quejas de la comunidad y también a lo afirmado por el asesor del Canal RCN, Paulo Laserna, sobre que la producción 'Sin senos sí hay paraíso' tiene un horario que afecta a los niños y jóvenes (de lunes a viernes a las 8 p. m. por el Canal 1, en la franja estelar), la Autoridad Nacional de Televisión emitió un comunicado en el que afirma que “inició gestiones tendientes a ejercer el control posterior respecto de las emisiones del programa”.

La tercera temporada de esta serie, de FoxTelecolombia y Telemundo, fue adquirida por el Canal 1 y es emitida desde el pasado 8 de enero en la noche, con repetición, las primeras dos semanas, a las 4 p. m.



Para Laserna, la emisión de esta producción no debe hacerse. “Uno se da cuenta que en un canal que estaba completamente apagado, la gente se voltea y lo mira. Ahora, es una vergüenza que en horario familiar hayan dejado poner ese programa, porque es un horario donde hay niños y adolescentes. Para eso existe la Autoridad de Televisión que no ha ejercido el control que tiene que ejercer, no para hacer censura, sino para defender a los niños. Están violando las normas y la Antv debe hacerlas cumplir”.



Así lo afirmó el asesor del canal del grupo Ardila Lulle en una entrevista en La FM y publicada recientemente por el diario La República



La ANTV se defiende de estas acusaciones, diciendo en su comunicado que procederá “conforme el debido proceso, en orden al trámite previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)”.



El documento agrega que “es importante tener en cuenta que el control que ejerce la ANTV frente a los programas y contenidos emitidos por los distintos operadores y concesionarios del servicio de televisión es posterior, y que en ningún caso es posible ejercer o adoptar medidas de control previo que no hayan sido resultado del debido proceso administrativo sancionatorio después de surtirse las etapas y términos fijados por la Ley”.



Preguntado Ramiro Avendaño, gerente del Canal 1, sobre este hecho, dijo que ellos han cumplido con todos los requerimientos de la ANTV y que la emisión de 'Sin senos sí hay paraíso' en el horario de las 4 p. m. en repetición durante las primeras dos semanas “se hizo con una mayor edición y cuidado de los capítulos”.