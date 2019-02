Ragga Ragnars, la nadadora que se hizo vikinga en la TV

Los litros de sangre y los conflictos de poder se han incrementado en 'Vikingos' ('Vikings'), la serie creada por Michael Hirst (el mismo de 'The Tudors') y que acaba de reactivar esa receta adobada de aventura y acción con la segunda parte de la quinta temporada.

La dinastía de los Ragnar sigue luchando ante los cambios radicales del contexto sociopolítico en que se mueven, a la par con sus propias expectativas y objetivos alrededor de lo que han perdido y quieren recuperar a toda costa.



Precisamente, esta segunda entrega –que actualmente se encuentra disponible en la 'app' de Fox Premium– no solo ha acentuado ese elemento tan claro dentro de una narrativa que también ha reforzado a los personajes femeninos con ejemplos como el de la guerrera Lagherta (interpretada por Katheryn Winnick) o Gunnhild, a la que da vida Ragga Ragnars, quien pasó de ser una famosa nadadora islandesa a una de las actrices principales de la serie.



Ragnars conversó con EL TIEMPO acerca de esta producción y de la manera como los personajes femeninos han marcado una ruta especial dentro de la épica de la serie.



Precisamente con esa marca que identifica la serie, ¿cómo define el aporte de su personaje en ese contexto?



Yo diría que la firma de Gunnhild en esta temporada es mostrar el poder, y su feminidad también. Ella es una gran guerrera, una doncella de escudos y espada que consigue unificar su naturaleza, su feminidad y su fuerza. Ahí confluye el retrato que ha ido creando el personaje dentro de la temporada.



¿Cómo se sintió la primera vez que se convirtió en Gunnhild?



Fue un sentimiento increíble verme en la pantalla. Realmente sentí mariposas en el estómago. Fue un poco extraño, para ser honesta, pero de verdad se sintió bien más adelante; fue la culminación de un gran proceso.



‘Vikingos’ marca un antes y un después en su carrera…



Trabajando en 'Vikingos', que ha sido mi primer gran papel, siento realmente que aprendí mucho tanto de mis compañeros de escenas como de los directores, productores y el propio creador de todo este universo, Michael Hirst.



Para los amantes de la serie, está claro que este año será el final de ‘Vikingos’, y usted regresó en un ciclo de despedida… ¿qué significa el adiós?



Lo he pasado muy bien filmando y disfruté estar en el ahora. Realmente, no pienso nada acerca de llegar al final como la gente lo describe. 'Vikingos' es tan sorprendente, el 'show' es tan maravilloso que siempre está moviéndose. Siempre he sido una gran fanática de la serie. La comencé a ver desde la primera temporada, una vez y otra vez, y lo seguiré haciendo hasta dentro de unos años. Creo que esa es la actitud frente a algo que termina, si es que pasa, pues en mi mente no se acabará del todo.



¿Qué temas de la serie encuentra universales?

​

Creo que todos en el mundo pueden relacionarse con el lado humano. Sí, hay guerra y batallas, pero hay tanta emoción y todos en el mundo pueden relacionarse con ideas como el miedo, el amor, la envidia, la ambición, que son las que viven los personajes. Ese es un tema realmente atemporal y se revelaba tanto en la cultura vikinga como en la sociedad actual.



Hay que insistir en que la serie ha forjado su carrera en la televisión…



Mi carrera básicamente comenzó con los 'Vikingos'. Hice algunos trabajos pequeños antes de esto, pero al unirme a una producción tan sorprendente, realmente se han abierto las puertas a muchas posibilidades. Siento que he llegado a un punto muy alto en esta carrera y todo lo que venga va a ser un complemento, una suma más a un comienzo increíble.

Ragnars También ha sido modelo. Foto: Fox Premium

Usted comenzó una carrera deportiva en la natación y luego dio el salto a la carrera de actuación…



Siempre tuve el plano de nadar y luego ser actriz. Lo sabía desde que era muy joven. Tras tener a mi hijo en el 2013, me tomé un poco de tiempo libre y me dediqué a él, luego comencé a actuar, para pasar un tiempo con él al principio de su vida, pero comencé a actuar mucho antes, siempre con cosas pequeñas en Islandia. Hice comerciales; hice teatro aficionado, porque sabía que no iba a nadar toda la vida, pero actuar sí.



‘Vikingos’ es un fenómeno mundial y tiene una fanaticada muy leal y fiel, ¿en su opinión, a qué se debe todo ese cariño?

​

Creo que la razón es su tema global y quienes hacen parte de él ponen todo su esfuerzo y un talento increíble para que el resultado sea el mejor. Además, está la perfecta escritura de Michael Hirst.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

