La serie de Netflix que habría aumentado suicidios entre los jóvenes

El 31 de marzo del año 2017, Netflix estrenó la serie ’13 Reasons Why’. La producción se convirtió en todo un éxito en la plataforma de ‘streaming’ y fue vista por miles de personas de todo el mundo.



No obstante, y a pesar de sus altos niveles de audiencia, también fue muy criticada por su argumento: una joven se suicida y le explica a 13 personas, en 13 grabaciones, el papel que jugaron en su muerte.

Ahora, 2 años después del lanzamiento, la ciencia parece darle la razón a todos aquellos que reprocharon la serie.

¿Qué pasó?

El Nationwide Children’s Hospital realizó un estudio en el que concluyó que los suicidios de jóvenes estadounidenses aumentaron después del estreno de ’13 Reasons Why’.



Según la investigación, que fue publicada por el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, el mes siguiente al lanzamiento de la serie la tasa de suicidios fue de 0,57 por cada 100.000 personas de entre 10 y 17 años, la más alta en el lapso analizado (1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017).



Además, el registro de los suicidios entre personas de 10 a 17 años fue de 195 muertes durante los 9 meses siguientes al estreno, siendo los niños quienes más se quitaron la vida (28,9% de aumento en la tasa) en comparación con las niñas.



“Los resultados justifican precaución con respecto a la exposición de niños y adolescentes a la serie”, concluyó el Nationwide Children’s Hospital.

'13 Reasons Why', serie de Netlix que se estrenó en marzo del 2017. Foto: Archivo particular

Las respuestas

No obstante, Paul Gionfriddo, presidente de la organización Mental Health America, hizo un llamado a la calma.



"No estudiaron a individuos que hubieran visto u oído del programa, sino que analizaron todos los suicidios. El incremento tuvo haber sido una coincidencia", comentó.



Netflix, por su parte, le contestó a la agencia AFP que está "analizando el estudio".

"Este es un tema de importancia crítica y hemos trabajado duro para asegurarnos de que manejamos este tema delicado de manera responsable", dijo la compañía, que destacó otro estudio, esta vez de la Universidad de Pensilvania, con efectos positivos.



“Con una muestra de 729 individuos entre 18 y 29 años con acceso al show, se concluyó que las personas mostraron menos propensión a hacerse daño o pensar en terminar con sus vidas que los estudiantes comparables que no vieron la serie en absoluto", agregó Netflix.

La serie se centra en el suicidio de Hannah Baker (Katherine Langford), una joven estudiante que, luego de sufrir todo tipo de abusos, decide quitarse la vida. Foto: Captura Video Youtube Netflix

La serie

’13 Reasons Why’ está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Jay Asher y que fue el más vendido en el 2007.



La primera temporada se centra en mostrar en detalle el camino hacia el suicidio de Hanna, una joven, de 17 años, que narra los maltratos, el bullying y los abusos a los que fue sometida. Las grabaciones que entregó son una especia de venganza post mortem.



Una segunda temporada, que abarca más temas salió en 2018, y la tercera está prevista para finales de 2019.



Redacción APP

*Con información de AFP