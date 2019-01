Bryan Ferry, Roxy Music y viceversa/Conexión Sonora

El anuncio de la gira 2019 de Bryan Ferry, llamada Avalon, y la nominación de su antigua banda Roxy Music a ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, se antojan como excusa perfecta para referirse a uno de los más elegantes, sutiles y estéticos vocalistas surgidos en la escena del rock pop inglés del siglo anterior.

Aunque despegó como una banda glam rock en los albores de la década de los 70, la fuerte influencia del genial Brian Eno hizo de Roxy Music una banda empapada de los ámbitos del avant-garde, el cine, la moda y el soul americano, entre otras corrientes artísticas.



A finales de esa década y bajo el liderazgo total de Ferry, el guitarrista Phil Manzanera y el saxofonista Andy McKay consolidaron una propuesta sofisticada de rock-pop que logró un punto alto en los dos últimos álbumes de la banda, Flesh + Blood (1980) y Avalon (1982).



En su fase solista, Ferry se convirtió en un ídolo perenne de la cultura pop británica. Sus discos de entonces, Boys & Girls (1985) y Bete Noire (1987) guardan una línea similar de los últimos ya mencionados de Roxy Music, ahora alimentados esporádicamente por matices discotequeros y ejemplificado en los maravillosos Don’t Stop the Dance y Kiss and Tell.



En medio de álbumes convencionales en su estilo y como un gran genio de la interpretación de canciones de otros, Ferry ha sabido desde entonces ahondar en su reconocida sofisticación. Prueba de ello es Taxi (1993), donde compila versiones de clásicos del pop y el rock como Put a Spell On You, Amazing Grace y Will You Love Me Tomorrow . Luego en As Time Goes By, en 1999, replica sonidos de los años 30, algo de música cinematográfica o de cabaret. Después hace una compleja interpretación de composiciones de Bob Dylan para Dylanesque, del 2007, o incluso se reinterpreta a sí mismo con canciones de Roxy Music en formato jazz de los años 20 en sus álbumes The Jazz Age (2012) y Bitter-Sweet (2018).



Activo en medio de su elegancia interpretativa, Ferry se aventura en una gira mundial en la que reinterpretará en su totalidad el álbum Avalon, junto a otros éxitos de Roxy Music y, obviamente, algunos de sus logros como solista, en una de las experiencias sonoras más atractivas de este 2019.



Daniel Casas

Periodista musical

@danielcasasc