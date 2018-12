"Francisco, el hombre", la leyenda colombiana que inspiró una banda 

"Francisco, el hombre", el trovador que recorrió el caribe colombiano con su acordeón y que hizo parte de los "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez, inspiró a una banda de músicos mexicanos y brasileños que lleva su nombre y cuya esencia de cantar por los caminos es su máxima inspiración.



El grupo, con cinco años de vida y residencia en Brasil, lanzará su próximo disco en Cuba el año entrante, una producción que promete romper los esquemas establecidos y mostrar la nueva faceta musical de "Francisco, el hombre".

Cuenta la leyenda que "Francisco, el hombre" se encontró una noche con el diablo con el que entabló un duelo de trovas que ganó el juglar colombiano al cantar

el credo al revés. Este personaje, que entonaba versos de su autoría con su acordeón, para hacer más ligero el camino durante sus recorridos, fue reconocido por

el propio "Gabo" en "Cien años de soledad", la novela con la que obtuvo el Nobel de Literatura en 1982.



La inspiración de sus andanzas musicales también llevó a cinco jóvenes -dos mexicanos nacionalizados en Brasil y tres brasileños- a conformar el grupo musical que lleva su nombre. Uno de sus miembros, Sebastián Piracés-Ugarte -un "charro" de madre mexicana y padre chileno y que terminó radicándose en Brasil- conoció a "

Francisco, el hombre" en la novela de "Gabo", que leyó durante una travesía por varios países, momento desde el cual se identificó plenamente con el personaje.



Cuando regresó a Brasil, en 2013, él, su hermano y los otros tres jóvenes brasileños, aburridos con lo que les ofrecía la coyuntura del momento, decidieron tomar sus instrumentos y emprender un viaje por los países vecinos con el único objetivo de vivir de la música y usarla "como gasolina" para la travesía. "Cuando regresé a Brasil todo estaba en crisis y decidimos emprender un viaje y empezar a vivir de la música. Era un viaje para dos meses y el nombre de esa travesía fue inspirado en 'Francisco,

el hombre'", explicó Sebastián a Efe.



A partir de ese momento, lo que los jóvenes comenzaron como una solución a "la depresión colectiva" que los tenía "hartos de vivir en esta sociedad" se transformó en un estilo de vida que ya cumple cinco años. En sus inicios, el grupo arrancó tocando en plazas públicas de las ciudades que visitaron; "en hostales a cambio de una cama, en restaurantes a cambio de comida" y hasta en los semáforos". Desde entonces los estilos musicales del grupo, que mezclan ritmos y melodías de la región, y que van desde el funk, pasando por la trova, el rock y la cumbia, se han reinventado en cada etapa y se preparan para un cambio drástico que será conocido en 2019.



La nueva producción, que será lanzada en Cuba, es un disco "muy raro" que no tiene nada que ver con lo construido hasta ahora y cuyo estilo es "difícil de explicar", pero que tiene algo de punk, rock y sonidos modernos de la música electrónica. La música de "Francisco, el hombre" está llena de energía. En ella no faltan los acordes de guitarra y la fuerza de las percusiones hace que los pies se levanten del piso y prendan los motores. Además de la "pachanga" que suele estar implícita en sus ritmos, también se encuentran canciones cargadas de sentimentalismo, así como la crítica y la reflexión de la coyuntura económica, política y social de las naciones latinoamericanas.



Un ejemplo es "Bolso nada", una crítica frontal al presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, canción que nació como respuesta al apoyo que dio a un torturador cuando se desempeñaba como parlamentario en el Congreso brasileño en 2016. Mexicano de nacimiento, brasileño por adopción e hijo de un exiliado de la dictadura chilena, Sebastián dice sentir "miedo" por lo que pueda suceder con Bolsonaro y se declara a la expectativa y "esperanzado" con el nuevo rumbo que dará Andrés Manuel López Obrador a México.



El próximo año no dará respiro a la banda que visitará Chile, Brasil, Cuba, México, Uruguay, Argentina y algunas naciones del Viejo Continente. Colombia, país donde surgió la leyenda del juglar, también hará parte de esa gira, donde la banda ya se ha presentado en Medellín y Bogotá. Allí, en la nación que dio vida al "Macondo" de "Gabo", también se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata, donde su icónico escenario, "Francisco, el hombre", se viste cada año de voz y de acordeón, y que espera en algún momento albergar a la banda que lleva su nombre y que sueña con estar "en el mero centro" de esa energía que carga la leyenda del juglar.



EFE