Las pinturas de Miguel Ángel adquieren movimiento

Hay ideas que surgen en los lugares menos pensados. Como la que se le ocurrió al estadounidense Martin Biallas mientras hacía la eterna cola de ingreso a la capilla Sixtina, en el Vaticano.

Así nació la muestra interactiva sobre este destino turístico, visitado en promedio por cerca de 18.000 personas al día, el cual forma parte del complejo de museos vaticanos y que llega a Bogotá a la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo.



“La idea se me ocurrió una vez que llevé a unos amigos a la capilla Sixtina y pensé en lo estresante que era la experiencia. Tienes que aguantar largas filas. Luego ingresas y hay dos mil personas viendo todos esos frescos por todos lados, solo durante 15 o 20 minutos, y no puedes hacer fotos”, comenta Biallas.



Fue entonces cuando este experto en exposiciones interactivas desde hace 20 años pensó en recrear las obras de la capilla Sixtina, acercándoselas a la gente de manera novedosa.



Sin embargo, el proyecto no era fácil de hacer realidad, como lo creyó en un principio. No contaba con que los tiempos en el Vaticano se mueven a otros ritmos y sus tesoros son resguardados con gran celo.



De seguro, miles de ideas alrededor de este patrimonio artístico mundial deben llegar a los escritorios de los prelados que los administran, en el pleno corazón de Italia, sin encontrar eco.



Así le ocurrió a Biallas, quien hace siete años le escribió a la cabeza de los Museos Vaticanos para proponerle su idea, pero nunca recibió respuesta.



De todas maneras, no se dio por vencido. Compró uno de los libros de regalo que se venden en la tienda del museo y revisó quién tenía los permisos de los derechos oficiales de las fotografías de la capilla Sixtina.

Sueño hecho realidad

De esta manera, Biallas logró negociar las licencias de las imágenes para darle vida al proyecto, que ofrece una réplica completa, en tamaño original, de los 33 frescos que el genial artista italiano Miguel Ángel (1475-1564) pintó en el sagrado recinto donde se elige a los pontífices.



Al hablar del efecto que se aprecia cuando el visitante observa la muestra, el creativo explica que es gracias a la impresión de las imágenes en alta resolución sobre una superficie especial.



“Es una técnica de reproducción sobre un material desarrollado en Berlín, una especie de látex con cierta porosidad que realza las imágenes como si se estuviera viendo un fresco original”, anota el creador.



Al llegar, el visitante tiene acceso a wifi libre y puede descargar una aplicación en su teléfono móvil que le permite ver en realidad aumentada, es decir, las imágenes en movimiento.



A partir de la próxima semana, podrá acompañar el recorrido con una audioguía en varios idiomas que le explica cada una de las obras y la vida de su creador. Los textos fueron escritos por profesores de historia de arte de la Universidad de San Diego, en California (Estados Unidos).



Biallas anota que una de las paradojas de la vida es que ahora son las propias comunidades religiosas las que le han solicitado la muestra para presentarla en diferentes iglesias del mundo, luego de ver la positiva acogida que ha tenido del público.



“Varias catedrales en Viena me han escrito. En pocas semanas abrimos exhibición en una iglesia de la capital austriaca y en la capilla de Cristal de Los Ángeles. Además, es algo benéfico para la misma capilla Sixtina, pues al no haber tantos visitantes se disminuye la degradación de los frescos por causa de la oxidación de tantas personas respirando en su interior”, comenta el creativo.



Biallas inició su carrera de entretenimiento con muestras inspiradas en temas del cine como Star Trek, Titanic, James Bond y Terminator. Ahora, luego de cuatro décadas de trabajo, anota con humor que le interesan más los temas artísticos. Así nacieron sus exposiciones sobre Frida Kahlo y el faraón Tutankamón, la cual tuvo bastante acogida y fue muy aplaudida en Egipto.

CARLOS RESTREPO

​CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@CulturaET