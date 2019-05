Tras el rastro de un cuadro de Da Vinci, el más caro del mundo

¿Dónde se encuentra el cuadro más caro del mundo? El 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci, subastado por 450 millones de dólares en 2017, sigue en paradero desconocido cuando se cumplen 500 años de la muerte del genio italiano.



El cuadro de 65x45 cm, en el que Cristo emerge de las tinieblas bendiciendo con una mano el mundo, mientras con la otra sostiene una esfera transparente, iba a exponerse en septiembre pasado en el museo Louvre de Abu Dabi, socio de la famosa galería parisina homónima.

Pero la sala emiratí anunció que la exposición de la pintura se posponía, sin dar más explicaciones.



El Louvre de la capital francesa organiza este otoño boreal una gran retrospectiva de Leonardo da Vinci, para la cual deseaba exponer la obra.



"El Louvre solicitó al Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi el préstamo del cuadro", confirmó el museo a la AFP.



Pero "aún no tuvimos respuesta", añadió. Aún hoy no se sabe oficialmente quién compró el cuadro.



Según The Wall Street Journal, el comprador sería el príncipe saudí Badr bin Abdalá, quien habría actuado en nombre del poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán (MBS), quien nunca confirmó ni desmintió esta información.



En opinión de Artprice, líder mundial de bases de datos sobre cotización de arte, los ulemas (teólogos) de la universidad Al Azhar de El Cairo habrían recomendado a MBS no mostrarse con el cuadro por motivos religiosos: el cuadro presenta a Jesús como salvador del mundo, es decir, como Dios, cuya representación es imposible para el Islam.

En la obra Cristo emerge de las tinieblas bendiciendo con una mano el mundo, mientras con la otra sostiene una esfera transparente.

Otras fuentes, incluidos historiadores de las religiones, comparten esta opinión.

Paternidad cuestionada



El ministerio de Cultura y Turismo emiratí no quiso responder a las preguntas de la AFP y se limitó a asegurar que son "propietarios" del cuadro.



Tampoco quiso el Consejo Internacional de Museos, que registra el depósito de obras en los museos, confirmar o desmentir si se realizó un procedimiento entre el Louvre de Abu Dabi y el propietario del 'Salvator Mundi' para oficializar el depósito. Los expertos interrogados están divididos sobre la localización actual del cuadro.



Algunos hablan del depósito del Louvre de Abu Dabi pero otros consideran que nunca llegó allí.



Este misterio se suma a las dudas ya existentes sobre la autoría de la obra, que podría haber sido realizada por discípulos de Da Vinci, y no por el maestro.



"Algunos detalles no engañan", como la mala ejecución de un dedo -"la rotación del dedo corazón", "anatómicamente imposible"- siendo Da Vinci un gran conocedor del cuerpo humano, explica Jacques Franck, especialista de la técnica pictórica del genio italiano.



"En la época en la que se pintó el cuadro (alrededor de 1500) Leonardo da Vinci hacía que su taller ejecutara sus obras, tenía muy poco tiempo", añade. Daniel Salvatore Schiffer, filósofo del arte y gran conocedor de esta cuestión, también "niega" la "paternidad del cuadro".



"Cuando se analiza con detalle, nada es de Leonardo", asegura.



Además, "el Salvator Mundi nunca se menciona en la correspondencia de Leonardo da Vinci" ni en la de sus contemporáneos, explica.

'Da Vinci lo pintó'

Esta polémica, surgida hace más de un siglo, fue reimpulsada recientemente con la aparición del libro 'The Last Leonardo"' del historiador de arte inglés Ben Lewis.



En él, el autor asegura que la National Gallery de Londres, que expuso la obra en 2011, no tuvo en cuenta la opinión de cinco expertos a los que se les pidió autentificar el cuadro.



Dos de ellos emitieron un "veredicto favorable", otro se opuso y los dos restantes no se pronunciaron, por lo que la obra fue identificada como una creación auténtica de Leonardo da Vinci, explica Ben Lewis.



Sin embargo, la National Gallery nunca mencionó las dudas sobre la autenticidad de la obra.



"Fue complicado venderla, muchos museos no creían en el peritaje", ya que esta pintura estaba en "malas condiciones", añade.

Dianne Modestini, restauradora del cuadro, dice no entender las controversias y asegura que Da Vinci lo pintó.

Dianne Modestini, restauradora del cuadro, dice no "entender las controversias" y asegura que "Da Vinci lo pintó".



"Cuando me pidieron hacer la restauración no sabía quién había pintado el cuadro, solo que era un gran artista", explica la experta estadounidense, quien recuerda que cuando examinó la pintura por primera vez, en abril de 2005, "estaba en un estado lamentable, muy deteriorada".

Una cuestión geopolítica

Las dudas sobre la autoría habrían "incitado al propietario del cuadro" a no exponerlo "hasta que los expertos de Leonardo se pongan de acuerdo sobre su atribución", según Franck.



"Si el Louvre aún no recibió respuesta [...] la obra no se expondrá allí", pronostica, considerando que se trata de una "cuestión geopolítica".



El Louvre podría "manchar su credibilidad y su reputación" al avalar una obra sobre la que sigue habiendo dudas, considera también Schiffer.



El Louvre de Abu Dabi fue inaugurado con gran pompa en noviembre de 2017 por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el hombre fuerte de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan.



La asociación entre los dos países prevé que París aporte su conocimiento, preste obras de arte y organice exposiciones temporales por 1.000 millones de euros.



Solo la concesión del nombre de Louvre hasta 2037 le aportó 400 millones de euros al museo parisino.



Pero la credibilidad de Christie's, la casa que organizó la subasta récord, también está en juego, según los expertos.



"Nosotros nos ceñimos a las exhaustivas investigaciones que condujeron a la atribución de este cuadro en 2010. Ninguna discusión ni especulación nueva desde la venta de 2017 en Christie's nos motivó a revisar esta posición", indicó un portavoz de la casa de remates.



Y sin resolver el misterio sobre la localización actual del famoso cuadro, se limitó a confirmar que la obra fue "transferida con éxito" a sus "nuevos propietarios bajo el control de los expertos competentes".



AFP/ París