¿En qué está el proceso del galeón San José?

El galeón San José sigue generando polémica, al punto que el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, le dijo al diario ABC.com, de ese país, que los dos países sacarían el tesoro del fondo marino y se repartirían la riqueza.

Nada más alejado de la realidad que su afirmación. Según la documentación de la APP (Asociación Público Privada) que tiene todos los reglamentos para la extracción del hallazgo arqueológico que está a 600 metros bajo el nivel del mar Caribe, Colombia es el único dueño de lo que allí esté, porque hace parte del patrimonio de la nación.



Esa documentación también deja claro que en la APP el gobierno de Colombia no pone ningún dinero y que es la empresa que gane la licitación quien pone los recursos.

Dicha empresa, que se conoce como originador, recibirá en pago los dineros que genere la administración, durante tres años, del museo que se hará en Cartagena.



Igualmente, hay unas tablas que hacen el registro de lo que puede recibir si, en su momento, el Consejo Nacional de Patrimonio determina que no todo lo que se saque del fondo marino es patrimonio de la nación, con un máximo y un mínimo.



En este momento, el proceso de adjudicación está suspendido. A su llegada, el gobierno Duque argumentó que necesita más tiempo para analizar la licitación y definir cómo se haría la extracción del hallazgo arqueológico o si se haría.



Del San José se volvió a hablar el 12 de diciembre, tras las declaraciones del ministro español Borrell, que fueron desmentidas por la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.



“A raíz de las especulaciones que han surgido, queremos decir que en relación con el galeón San José nada ha cambiado”, afirmó Ramírez.



“El presidente Iván Duque ha señalado que no hay ningún acuerdo con España sobre el galeón San José. Este tema es de nuestro mayor interés, es parte del patrimonio cultural de la Nación. En esa medida, tomaremos una decisión que atienda los intereses de Colombia", siguió, y dijo que sí se ha hablado de este asunto con España, pero “nada más”.



En la APP del galeón San José hay un originador, la Maritime Archaeology Consulting Switzerland AG, que ha hecho los trabajos técnicos y científicos al lado de las entidades colombianas en la ubicación y fotografías del hallazgo arqueológico.



En caso de ser elegida otra empresa para llegar al final del proceso, quien quede de socia del Estado colombiano deberá cancelarle a la Maritime los 6,1 millones de dólares que ha invertido en el proyecto en los últimos tres años.



Igualmente, no habrá paso por el Congreso de ninguna de las decisiones ya tomadas sobre el tema, pues el país ya aprobó la Ley de Patrimonio Sumergido que permitió establecer los protocolos pertinentes.



El galeón San José fue hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708 muy cerca de Cartagena. Llevaba gran cantidad de oro y piedras preciosas, así como gran cantidad de mercancías.



El expresidente Juan Manuel Santos informó de su hallazgo a finales del 2015.



Consultado sobre el tema el autor del artículo, el periodista español del ABC Jesús García Calero, dijo que el ministro español había tenido un "patinazo".



