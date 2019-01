Obra de artista colombiana se incorpora al Museo Smithsonian

A la nutrida carrera artística de la pintora colombiana Fanny Sanín (1938) se acaba de sumar un logró más: el Museo Smithsonian de Arte Americano, en Washington, Estados Unidos, adquirió una de sus obras para exhibirla de forma permanente en la galería de arte abstracto americano.

Se trata de la obra Acrílico n.° 6, de 1975, que ahora se encuentra junto a trabajos de artistas reconocidos como Ellsworth Kelly, Ann Truitt, Gene Davis, Thomas Downing y John McCracken, entre otros.



“Esta obra, una adquisición reciente del museo, gracias al fondo en memoria de Gene Davis, es un ejemplo de los esfuerzos que adelantan los museos de arte internacionales para corregir la historia del arte y dar cuenta de los aportes de las mujeres artistas”, informó el Proyecto del Legado de Fanny Sanín, en un comunicado.

Pintura de Fanny Sanín. Foto: Cortesía de la artista

La trayectoria de Sanín abarca más de cinco décadas de dedicación a la abstracción geométrica y al color, y sus obras integran algunas colecciones permanentes de museos internacionales como Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el Museo Nacional de Mujeres en las Artes en Washington, el Museo Houston de las Artes, y el Museo de Arte de Varsovia, Polonia, entre otros.



Sanín, quien en 1960 se graduó de bellas artes de la Universidad de los Andes, en donde estudió con Marta Traba, Juan Antonio Roda, Armando Villegas y David Manzur, donó recientemente ocho obras al Museo Nacional, como parte de su proyecto de legado que busca preservar su trabajo y aumentar el reconocimiento de este en el mundo.



Según manifestó la artista, en una entrevista publicada por la revista Bocas, sobre dicho proyecto: “Yo no tengo el dinero para hacer un museo, entonces me gustaría que la obra no se perdiera. Hay cantidad de artistas colombianos que los están rescatando ahorita, porque se olvidan de ellos. Si no tienen una galería o si no tienen a nadie que les maneje la obra”.



Recientemente, la Universidad de Antioquia le otorgó el grado honoris causa magíster en Artes en reconocimiento a su carrera y aportes al campo del arte.



