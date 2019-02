Púrpura Creactivo celebra 20 años viajando en el tiempo

Mientras habla con su hija Ankaa sobre sus sueños de convertirse en astronauta, la madre suelta una frase que aunque suena como un simple intento de motivación, termina convirtiéndose casi una profecía: “Los recuerdos viven en Marte”. No sabía entonces que su hija podría viajar en el tiempo y explorar la inmensidad del espacio exterior.

Pero lo que para cualquier podría ser una fantasía, para Ankaa, el personaje central de la obra 'Constelaciones', esta situación es una pesada cruz. Con esta puesta en escena, escrita y dirigida por William Guevara y que se estrena este jueves en el Teatro R101, el grupo Púrpura Creactivo celebra sus 20 años de trabajo.



Guevara cuenta que hace 10 años, cuando el grupo cumplió su primera década, estrenó el monólogo 'Happy Birthday Virgilia', una especie de fiesta desenfrenada sobre la juventud.



En este nuevo decenio, Guevara quiso plantear una celebración más reflexiva, y así fue como nació 'Constelaciones', que es protagonizada por Virley Mendoza, Libardo Mejía, Ferney Niño, Sofía Vargas y Johan Poveda.

“Ya hemos madurado, y entonces era echarse una mirada hacia atrás y decir: ‘¿qué ha pasado de allá a acá?’ Hay cosas que hacen que comiencen a aparecer palabras como recuerdo, melancolía, juventud, vehemencia, y quería escribir una obra que estuviera relacionada con esos 20 años”, asegura el director y dramaturgo.



Esta nueva pieza, que ganó la Beca de Creación para directores con trayectoria de Idartes, tiene como punto central 1999, y la acción va y viene 20 años hacia atrás y 20 hacia adelante. Ankaa decide desplazarse en el tiempo y viajar hasta 1979, cuando vio por última vez a su familia antes de ingresar al Instituto de Investigación Interplanetario.



No obstante el poder de utilizar el tiempo a su antojo, el gran conflicto de Ankaa es cómo interactuar con los hechos de su pasado y si intervenir o no en ellos.

Guevara explica que este personaje condensa la gravedad dramática de la pieza y que decidió ubicarla en un lugar que no está científicamente comprobado, pero que abre un abanico de posibilidades.



Según el director, el interés no es hacer ciencia ficción porque sí y que simplemente parezca una película de cine serie b, sino que haya un drama. Es mirar un conflicto, en este caso familiar, a través del filtro de un género fantasioso.

“Yo, como director, me considero el primer espectador de la obra; entonces busco que la historia también me movilice, que no hable solo de marcianos o naves espaciales; que después de que yo le quite los adornos se entienda este juego de la melancolía, del tiempo y de la posibilidad de decidir si ir o no al futuro o al pasado”, dilucida el artista.



El grupo ha cultivado un repertorio que tiene como uno de sus rasgos principales el género fantástico, ya sea jugando con el azar y el manejo de los tiempos, como hizo en la obra 'V/Ben Estrella', o releyendo un clásico de la ciencia ficción, como sucedió con el montaje 'Adoraya Yllá. Un sueño marciano', que Guevara creó a partir una de las Crónicas marcianas de Ray Bradbury.



De hecho, 'Constelaciones' tiene referencias muy sutiles al universo de Bradbury (no sería nada extraño que Ankaa hubiera visitado a Yllá en uno de sus viajes).



Guevara añade que la paradoja en la que vive Ankaa, por la que ve rehacerse ante sus ojos los momentos más difíciles de su vida, también refleja las situaciones que ha tenido que afrontar Púrpura Creactivo en sus dos décadas de vida teatral.



“Sí me parece importante decir que nosotros hicimos aquello y no nos arrepentimos de tomar esas decisiones; sí presentamos esta obra, pero no nos arrepentimos porque aprendimos de ella. Han sido 20 años en los que miramos hacia atrás y decimos, ‘todo es ganancia’, y no podemos decir a esta hora que algo fue malo ni arrepentirnos de eso”, asegura.

