L'Explose estrena su nueva obra: 'A flor de hiel'

Allí, confinados en esas paredes desgastadas, en ese ambiente que se siente opresivo, se mueven tres hombres y tres mujeres, que parece que tuvieran el corazón en sus pies. Cuando bailan en pareja, sus piernas se mueven con una velocidad y un virtuosismo alucinantes, y llegan a dar la sensación de que si se tocan pueden volar chispas.

Sus extremidades inferiores aparentan puñales que están listos para la pelea, pero también representan sentimientos encontrados. De esos sentimientos, de esos abrazos que rápidamente se pueden convertir en rechazos, habla la obra de danza contemporánea 'A flor de hiel', que el grupo L’Explose estrena mañana en su sede de La Factoría, en Bogotá.



Esta es la tercera ocasión en la que el grupo que fundó el coreógrafo español Tino Fernández se le mide al género argentino del tango. La primera fue en el 2000, con 'Sé que volverás', que, según el español, le permitió a la agrupación explorar la cercanía con el público que brinda un género con tanta popularidad como este.

“Eso fue algo muy seductor, porque a veces con la danza contemporánea, entre la abstracción de las cosas, de las músicas y de las coreografías y todo eso, es difícil llegar a un abanico tan grande de gente”, reflexiona Fernández.



Hace cuatro años, L’Explose estrenó 'Tu nombre me sabe a tango', en la que sumaba a las coreografías la presencia del Quinteto Leopoldo Federico y la voz de Victoria Sur. Para Juliana Reyes, dramaturga del grupo, esta fue una experiencia que les permitió ver el tango no solo como danza, sino explotar el romanticismo que tiene el discurso verbal.



En el caso de la nueva obra, Fernández y Reyes quisieron ir a las raíces más profundas del género, a ese corazón arrabalero que palpita en los movimientos del bandoneón. Para ello, invitaron a bailarines curtidos en el tango, como lo son Iván Ovalle, Lis Franco, Violeta Mancera, John Galindo y Javier Sánchez. A ellos los acompaña Luisa Fernanda Hoyos, una de las bailarinas tradicionales de L’Explose.



Los protagonistas se dividen entonces en tres parejas, que pintan unos intensos cuadros coreográficos que simbolizan la tensión que puede surgir en el interior de las relaciones. Es una propuesta que se puede leer desde el título, que evoca la expresión popular de ‘A flor de piel’, pero cambia la sensibilidad de la piel por la hosquedad de la hiel.



“Desde un principio queríamos trabajar esa violencia, porque en una relación, si la cosa no funciona, tú vas para acá y yo para allá, y se acabó; la violencia viene por intentar encontrarnos tú y yo. La obra habla también un poco sobre los desencuentros”, explica el coreógrafo español.

Luisa Fernanda Hoyos, de espaldas, una de las bailarinas tradicionales de L'Explose. Foto: Cortesía L’Explose

Otra de las elecciones del grupo fue incluir solo tangos instrumentales, con la idea de aprovechar toda la fuerza musical del género. Para esa selección musical contaron con la colaboración de los bailarines, que les sugirieron una variedad de temas para conformar la banda sonora.



“Al escoger el tango no solo es que suene bien, sino que realmente pueda traer una situación, un impulso emotivo, que produzca una sensación física... Estaba más en nosotros hacer la elección de en qué momento un tango sí te lleva a una situación”, asegura Reyes.



Paso a paso, el grupo fue encontrando el camino para combinar la tradición del tango con el estilo de danza de L’Explose, para así crear unas coreografías que tuvieran su propio simbolismo y no se quedaran simplemente en una ilustración de las canciones.

Fernández cuenta que para lograr esa meta se inspiró en la coreógrafa francesa Catherine Berbessou, con la que trabajó en París y quien también ha explorado nuevos caminos para el tango.



“Es intentar que a través del tango se pueden contar cosas, no solamente el virtuosismo, la belleza, el ritmo y todo eso, que evidentemente tiene que estar, sino ponerlos al servicio de una historia. Eso es lo que pretende la obra, que sea una pieza más de L’Explose donde hay un contenido en el fondo”, finaliza.

Dónde y cuándo

Funciones: jueves a sábados, 8 p. m. La Factoría de L’Explose. Carrera 25 n.° 50-34, Bogotá. Informes: 249-6492. Boletas: 35.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza