Una directora con sello Disney para ‘La Bella y la Bestia’ de Misi

La directora estadounidense Lynne Kurdziel-Formato recuerda una máxima que resume de forma elocuente su campo artístico: “Alguien dijo alguna vez que no hay tal cosa como un musical pequeño”.

Kurdziel-Formato está por vivir una nueva experiencia de un montaje musical, con la compañía Misi Producciones. Y se trata de un título realmente grande, no solo por sus exigencias estéticas, sino por sus referencias culturales: La Bella y la Bestia, el título de Disney que Misi estrenará con el acompañamiento de EL TIEMPO el 15 de febrero, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.



“El teatro musical es una de las formas artísticas más colaborativas, porque siempre requiere muchos vestuarios, personal, cambios de escenario; es siempre algo grande. La Bella y la Bestia es aún más grande que los musicales usuales, y como es Disney, hay expectativas por la belleza de la producción, por mantener y llegar al nivel de la marca”, explica la artista.



Justo en estos días, Kurd-ziel-Formato está en pleno proceso de montaje con los integrantes de la compañía, que tendrá como protagonistas a Juliana Reyes y a Felipe Salazar, quienes interpretarán a la Bella y a la Bestia.



“Ambos les brindaron una sensibilidad a sus roles en las audiciones, y una dinámica que combinaba humanidad con un maravilloso sentido del humor. Y como habían trabajado juntos antes, tienen una buena química juntos, además tienen unas voces hermosas y se mueven extremadamente bien”, asegura sobre la elección de los actores principales.



Kurdziel-Formato tiene una amplia experiencia trabajando con el departamento teatral de Disney –por ejemplo, acaba de dirigir La Sirenita en São Paulo–. Según la artista, no es una tarea fácil obtener el visto bueno de esta multinacional del entretenimiento para montar uno de sus musicales.



“Ellos escogen las compañías muy cuidadosamente, no todo el mundo puede hacer la obra. Y cuando entregan los derechos, hay muchos pasos de preproducción por los que tienes que pasar antes de empezar a construir el escenario, diseñar los vestuarios o escoger los actores. Y luego, todos aman tanto el material que se trabaja muy duro para poder hacerlo lo mejor posible”, afirma.



Aunque La Bella y la Bestia es originalmente un cuento de hadas de la tradición oral francesa, quizás sus versiones más reconocidas sean las cinematográficas: la animada que se estrenó en 1991 y la de acción real de hace un par de años. A pesar de esos antecedentes tan populares, para Kurdziel-Formato, el teatro es un espacio mágico y único para retratar la esencia de esa historia.



“La gente que ha visto las películas reconocerá la música y los personajes, pero para mí nada se compara al teatro en vivo, la energía visceral que se comparte entre los artistas y los espectadores en cada función es diferente”, enfatiza.



Otro detalle importante que destaca la directora es el discurso que proyecta la historia, en la que Bella, una hermosa e inteligente mujer, se ve obligada a vivir en la mansión de la Bestia, quien había capturado a su padre, pero accedió a liberarlo con la condición de que ella lo reemplazará en su encierro.



“Su gran mensaje es ver debajo de la piel para saber qué hay en una persona, no juzgar un libro por su portada, ver adentro y ver qué valores y qué experiencias compartidas se pueden tener. Además, está el amor, no solo el que se desarrolla entre la Bella y la Bestia, sino el que los sirvientes de la Bestia tienen por él y el amor entre Bella y su padre”, añade.



