El Museo Nacional abre tres nuevas salas de exposición

Dice Daniel Castro, director del Museo Nacional, que este lugar del centro de Bogotá es el espacio en el que todos cabemos.



Y así es, pues si hablamos de arte ahora hay en el museo trabajos de diseño gráfico de Marta Granados, una de las más reconocidas del país en este apartado.

El pasado martes, el espacio de Granados fue abierto en la Sala de Adquisiciones Recientes, una de las que se inauguró, y llega para ratificar la dignidad de los oficios en nuestra historia: “Tenemos ahora una serie de afiches que realizó hace unas décadas y que no podían encontrar un mejor lugar que este”, dice Castro.



Granados, nacida en Duitama, Boyacá, tuvo, desde sus inicios, un pensamiento: que su gráfica fuera “un fin específico, un hecho útil con función social”.



Castro lo ratifica: “Este conjunto de piezas que adquirimos en el 2016 encaja perfectamente con el Bicentenario de la Independencia, pues ella concibió esta serie como Colombia es: verde, esperanza, agua, fauna, libertad, flora...”, comenta.



“De paso, hacemos un homenaje a su producción y lo compartimos con los ciudadanos, ratificando que aquí caben todas las disciplinas”, continúa.



Esta nueva sala se suma a dos más: Ser territorio y Hacer sociedad, cuya fecha de apertura, sigue Castro, no pudo ser mejor: 9 de abril, 71 años después del mismo día en el que se iba a inaugurar la sede en la que está el museo, que no se pudo realizar por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.



“En total y con miras al bicentenario del museo, en el 2023, entregaremos 17 salas renovadas, 11 grandes y seis pequeñas, y ya abrimos seis grandes”, afirma. Entre estas figuran Memoria y nación, Tierra como recurso, Mirada panóptica al arte y Tiempo sin olvido.



Para Castro, con una amplia experiencia en museos (fue director de la Quinta de Bolívar del Museo de la Independencia), este proceso de renovación está ligado no solo a los aspectos de inclusión, participación y multiculturidad de la Constitución del 91, sino “en el ejercicio ver, sentir y palpar la historia, el arte, la arqueología y la etnografía”.



Y la sala Ser territorio “nos muestra nuestro espacio como país a partir de tres grandes ejes: poblamiento, conexiones territoriales y concepción de ese territorio. Cuando me siento conectado al lugar, yo como visitantes comienzo a plantear dónde vivo, dónde estoy”, dice.



Y en Hacer sociedad, agrega, “están las condiciones históricas de convivencia a partir de la organización social y política del país, a través de un tejido social, un conjunto de voces que personalizan el ser humano en el territorio y las confrontaciones”.



Sin embargo, en este último punto, agrega que es muy importante ver las situaciones de consenso, “porque más allá de nuestra mirada de violencia, hemos tenido momentos de un gran unión”.



Todas estas salas tienen una cronología integrada “que antes empezaba en la Colombia prehispánica y terminaba el 9 de abril. Hoy ya incluimos historias recientes”, dice.



Además del apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y la Asociación de Amigos del Museo, para Castro es muy importante reconocer a las 36 proveedoras externas que siempre están pendientes de lo que se necesite en adecuaciones y mobiliario, y las más de 200 personas que no dejan de ayudar.



“Por eso es importante decir que aquí cabemos todos para hacer de este lugar un sitio mejor cada día”, dice.

En total y con miras al bicentenario del museo, en el 2023, entregaremos 17 salas renovadas, 11 grandes y seis pequeñas, y ya abrimos seis grandes FACEBOOK

TWITTER

Inversión en la cultura colombiana

El Museo Nacional recibe recursos del Ministerio de Cultura y el apoyo de entidades como la Asociación de Amigos del Museo.



Con esos recursos se hizo la renovación de las distintas salas, así: La mirada panóptica, 36 millones de pesos; Tiempo sin olvido, 405 millones de pesos; Hacer sociedad, 872 millones de pesos; Ser territorio, 865 millones de pesos y Memoria y nación, 3.000 millones de pesos.



Entre otras exposiciones ha presentado ‘El joven maestro. Botero, obra temprana (1948 - 1963)’, que incluyó trabajos iniciales del creador antioqueño, uno de los artistas colombianos más reconocidos. Actualmente se puede ver ‘Pedro Nel Gómez, relatos de nación’, que irá hasta el 16 de junio.

¿Dónde y cuándo?

Museo Nacional. Carrera 7 n.° 28-66, Bogotá. Informes: 381 6470 y museonacional.gov.co. Martes a sábado, 10 a. m. a 6 p. m. Domingo, 10 a. m. a 5 p. m.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Cultura

En Twitter: @CulturaET