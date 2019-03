Un poema escénico sobre el duelo

Rodeados de la oscuridad de la escena y las tinieblas metafóricas de una dolorosa pérdida, Nata y Toto se encuentran en un parque para enfrentar un tortuoso camino.

Ellos son los protagonistas de la obra Lo que queda de nosotros, dirigida por el mexicano Alejandro Ricaño, que se presenta este domingo en el Teatro ABC, de Bogotá. La pieza, que Ricaño escribió junto a Sara Pinet, se adaptó en Colombia con las actuaciones de Carolina Ramírez y Carlos Torres.

Es una nueva ventana al universo dramatúrgico del mexicano Alejandro Ricaño, de quien en Colombia se han visto obras como El amor de las luciérnagas, Más pequeños que el Guggenheim, Fractales y el monólogo Cada vez nos despedimos mejor, protagonizado por el actor Diego Luna.



Aquellas historias planteaban universos llenos de crisis o duelos, que el dramaturgo asumía con líneas evocadoras y llenas de una poética conmovedora.



Aquí el duelo atraviesa como una afilada daga la vida de Nata, quien perdió a su madre cuando era muy pequeña y, ahora, en su adolescencia, tiene que transitar de nuevo por ese infierno ante la muerte de su padre.



Su elección para evitar tanto dolor es cortar todos los vínculos sentimentales, por eso decide que debe abandonar a su perro, Toto.



Ricaño apuesta así por una historia profundamente íntima, en la que explota ese estilo de teatro narrado que se ha vuelto una marca de su cosecha personal.



“Es un momento contado desde dos perspectivas, la de la niña adolescente que pierde a sus papás y la del perro que abandona. La historia cuenta eso, la travesía de los dos por volverse a encontrar entre ellos y, en el caso de Natalia, también a sí misma, para reconciliarse con ella, con su dolor, con la muerte de sus papás”, asegura Ricaño.



En trabajos anteriores, Ricaño había cogido como punto central la figura del narrador omnisciente, que luego despedazaba para construir una diversidad de miradas sobre el mismo personaje. En El amor de las luciérnagas, por ejemplo, la protagonista, María, era encarnada por tres actrices que representaban etapas diferentes de su vida.



En esta ocasión, apostó por una narración más directa, con solo las voces de Nata y Toto, que van contando todos los momentos que tuvieron que atravesar para llegar a ese parque.



Aunque sus piezas usualmente se desarrollan en locaciones rurales de su país, Ricaño crea y habla sobre arquetipos que pueden ser consumidos y entendidos por públicos de otros lugares. “Yo no creo que esté alcanzando la universalidad, pero sí creo que estoy hablando con una generación latinoamericana que, de alguna manera, ha compartido muchísimas realidades. Y también el dolor es completamente universal”, asegura Ricaño.



El artista mexicano ya había trabajado con Ramírez en el montaje colombiano de El amor de las luciérnagas, por lo que ya conocía su proceso creativo. Con Torres, en cambio, la experiencia fue diferente, pues es la primera vez que el actor trabaja en teatro –Ramírez y Torres fueron los protagonistas de la serie La reina del flow–.



Ricaño cuenta que el actor se esforzó mucho, e incluso sufrió para este trabajo, pues, además de debutar en la escena, interpreta a un perro, lo que tiene una particular exigencia física.



“Fue una cuestión de entender qué imagen carga cada palabra, cuál es el motor de cada uno de los personajes, qué perciben, qué lucha interior llevaban. Montamos la obra rapidísimo y creo que eso ayudó a que el texto no perdiera inmediatez con el actor”, añade el mexicano.

YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento@YhoLoaiza