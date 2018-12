2018: un año de exploración y conquista para el teatro colombiano

Además de convocar, provocar y cuestionar a los asistentes en las salas nacionales, este año el teatro colombiano se embarcó en una ambiciosa cruzada para seguir conquistando audiencias internacionales. Colombia fue invitado de honor en tres certámenes escénicos en este 2018: los festivales Internacional de las Artes de Costa Rica; el de Teatro Clásico de Almagro (España), estandarte de las obras del Siglo de Oro, y Mirada de Santos (Brasil).

Los grupos locales también emprendieron giras, montaron coproducciones y estuvieron presentes en otros festivales, esparciendo aún más la huella de nuestra dramaturgia. En estos encuentros se destacaron grupos como Teatro Petra, Matacandelas, La Compañía Estable, La Tropa Teatro, Teatro Vreve, La Maldita Vanidad, La Congregación, Grupo Móvil, Los Animistas y Mapa Teatro, entre otros.



En danza, El Colegio del Cuerpo, que este año estrenó 'SacrifiXio: la consagración de la paz', y Sankofa, dirigido por Rafael Palacios, siguieron expandiendo su presencia en el exterior; mientras que L’Explose conquistó aplausos aquí y allá con su nueva obra, 'La miel es más dulce que la sangre', un potente tributo, plástico y coreográfico, a la relación de Salvador Dalí con Federico García Lorca.

Tal vez el punto más importante del año fue la apuesta por consolidar o dar a conocer las plumas nacionales. Entre los teatros históricos, el Libre celebró sus 45 años con varios estrenos, entre ellos 'Historia de Navidad', de Juan Diego Arias, continuando su apuesta por el teatro de autor. La Candelaria, por su parte, estrenó una obra después de tres años, 'Refracción', dirigida por César Badillo, sobre los recursos naturales.



En el circuito independiente, el R101 se la volvió a jugar con una pieza de Felipe Botero, quien creó 'Un hombre diferente', una disección de la tóxica relación de un matrimonio. Y Víctor Quesada estrenó, en el Teatro Mayor, 'Las mujeres de Lorca', un tributo a los personajes femeninos del poeta andaluz.



Incluso hubo propuestas que estallaron el termómetro de la irreverencia, como el 'Emoteísmo', la sátira religiosa de Verónica Ochoa y Felipe Vergara, que criticaba con mordacidad el fenómeno de la posverdad.



'Mood', de La Máquina Somática, dinamitó el concepto del teatro posdramático. Este torbellino escénico, que combinaba danza, elementos multimedia, actuación y música en vivo, fue dirigido por Javier Gutiérrez y Alexander Gümbel. Fueron pocas las funciones de esta beca de los teatros Mayor y Jorge Eliécer Gaitán y solo queda pedirles a los astros del teatro que nos regalen una temporada más.

Fernando Bocanegra es uno de los actores de ‘Mood’. Foto: Foto: Cortesía Teatro Mayor

En este año también tomaron impulso salas como La Maldita Vanidad y Teatro Petra, que se inauguró este 2018, mostrando algunas de las producciones locales más interesantes y arriesgadas.



La primera presentó 'Yo he querido gritar', 'Laurita y las tetas' y la ingeniosa versión de 'De ratones y hombres' que dirigió Manolo Orjuela; mientras que Petra hizo temporadas de obras de Fabio Rubiano –'Yo no estoy loca', 'Labio de liebre' y el estreno 'Cuando estallan las paredes'– y les abrió espacio a creadores y grupos como Johan Velandia, que estrenó 'El jardín de los almendros'; El Embuste, de Matías Maldonado, y Los Animistas, que presentó 'Souvenir asiático', una deliciosa e inquietante adaptación en marionetas del texto de Martha Márquez.



En los grandes escenarios, el Teatro Colón creó un Torneo de Dramaturgia, en el que el público escogió sus piezas favoritas, y estrenó la adaptación teatral de 'El crimen del siglo', de Miguel Torres, y una versión colombiana de 'Uva pasa bajo el sol'. El Teatro Nacional les abrió sus salas a creadores como Laura Villegas, con 'El amor en los tiempos de radio', y Jimmy Rangel, con la evocadora 'Canción para dueto' (también estuvo en el Colón).



Además, La Casa del Teatro siguió siendo el espacio de exploración de la fundación creada por Fanny Mikey; Casa E apostó fuerte por el formato 'Sleep No More', que adaptó con el nombre de 'Cázame', y el Planetario se convirtió en un escenario teatral con la obra 'Constelaciones', producida por Marcela Mar.



Este también fue un año de festivales, comenzando con el Iberoamericano, que tuvo una edición reducida en número de obras y rodeada de la polémica por su divorcio con gran parte del sector teatral colombiano, lo que se convirtió en una dolorosa ausencia.

La actriz argentina Marilú Marini. Foto: Rodrigo Cecere

Y aunque su programación usualmente llama la atención por sus montajes de espectacularidad visual, este año los momentos más esplendorosos nacieron del teatro de texto, de ese que hace magia con sus actores y sus diálogos. En esa línea sobresalieron 'Terrenal. Pequeño misterio ácrata', de Mauricio Kartún, una visión criolla del mito de Caín y Abel con un original manejo de la técnica del clown, y 'Todas las canciones de amor', de Santiago Loza, con Marilú Marini, una SEÑORA ACTRIZ (así, en mayúsculas, no puede ser de otra forma).



El Festival de Manizales festejó sus 50 años con una edición histórica, en la que los creadores del continente celebraron su importancia en el desarrollo de la escena latinoamericana. Grupos como El Galpón (Uruguay), La Zaranda (España), Yuyachkani (Perú) y Malayerba (Ecuador), además de los artistas colombianos, volvieron a la capital de Caldas para reforzar su relación con este encuentro.



En su programación, los asistentes pudieron disfrutar de piezas como 'Incendios', 'Electra', 'El corazón de la cebolla' e 'If: festejan la mentira', además de una joya española que pasará a la historia.



Entre las visitas internacionales también serán recordados el regreso del Cirque du Soleil con 'Amaluna' y la obra 'El bramido de Düsseldorf', de Sergio Blanco, que se presentó en el Festival de Teatro de Cali. Esta fascinante propuesta de autoficción es una muestra más de que lo más innovador del teatro latinoamericano pasa por Uruguay.

Mejor obra nacional: ‘La despedida’

Mapa Teatro, el grupo de Heidi y Rolf Abderhalden, tuvo un año histórico. Además de la medalla Goethe que les otorgaron a los hermanos Abderhalden en Alemania, el grupo estrenó en el Museo Reina Sofía de España la instalación ‘De los dementes, ò faltos de juicio’.



La corona de este 2018 fue 'La despedida', pieza que se había estrenado en el 2017 y que este año se presentó en Alemania, Grecia y Brasil. Con un gran despliegue de recursos y símbolos escénicos, planteaba un relato tenso que reflexionaba sobre las paradojas del comunismo, la relación entre la fiesta y la violencia, y la posibilidad de crear una nueva historia sobre las cenizas de la guerra. El resultado es como ver la memoria del país palpitando con la adrenalina de las artes vivas.

Mejor obra internacional: ‘Ahora todo es noche’

La Zaranda estuvo en Manizales, Cali y Medellín. Foto: Mauricio Arango

Un rey Lear con una corona de aluminio, un Prometeo al que se le ha apagado el fuego, tres mendigos que gastan sus noches buscando un refugio. Una sociedad que puso en pausa su humanidad, un hombre que se quedó sin presente por esperar el futuro.



Esto y mucho más es 'Ahora todo es noche', la monumental obra de los españoles de La Zaranda que se presentó en Manizales, Cali y Medellín. Con el texto de Eusebio Calonge y la dirección de Paco de la Zaranda, el grupo volvió a bajar a los infiernos de la invención para sacar adelante esta obra desoladora, que demostró una vez más por qué su teatro es inigualable.



Aunque sus personajes, e incluso sus diálogos, parecían deambular sin destino, la pieza logró una reflexión sobre la sociedad de hoy y la utilidad del teatro. Y, como gritan sus actores al final: “¡La Zaranda vive!”.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza