Roberto Manrique protagoniza la obra 'Puras cosas maravillosas'

Antes de cada función de la obra 'Puras cosas maravillosas', el actor ecuatoriano Roberto Manrique sale de su camerino y se dirige hacia los espectadores que están haciendo fila en la sala Buenaventura, de Casa E. En esos momentos previos a la presentación, saluda a los asistentes y los invita a entrar a la sala. Esa pequeña ceremonia es un anticipo de lo que será la obra, en la que los espectadores tienen un papel fundamental.

Manrique interpreta el papel de un pequeño niño que le cuenta a la audiencia que su madre está internada en el hospital tras un nuevo intento de suicidio (la mujer sufre de profundas depresiones). Es un tema trágico, pero aquí se asume desde otra óptica.



“Incluso, uno pensaría que la obra tiende más hacia el drama porque, en efecto, habla del suicidio y de la depresión, y es impresionante cómo, un poco desde el texto, pero más aún en el montaje, se aleja completamente de eso. No hay una lágrima en toda la obra”, explica el actor sobre la producción, que es dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui.



Esa intención, e incluso el título de la obra, se explican a partir de la actitud del protagonista, que, para manejar la difícil situación que otra vez debe enfrentar, empieza a enumerar sus cosas favoritas de la vida. Es ahí donde el relato se eleva a un lugar más positivo.

“Da para que el actor hurgue en el dolor, pero en realidad está contada desde un lugar en el cual el protagonista ya lo resolvió, eso es lo especial. Él ya ha trabajado, él ya ha hecho todo su proceso, todo su camino, para contarla desde la tranquilidad de quien vivió algo fuerte, porque la vida es fuerte, y probablemente le van a faltar cosas fuertes por vivir”, añade Manrique.



La pieza original tuvo una larga evolución, partiendo de una historia corta que escribió el dramaturgo británico Duncan Macmillan, hasta convertirse en una producción larga, a la que se sumó el actor Jonny Donahoe, quien protagonizó la versión que se presentó en el circuito Off Broadway de Nueva York.



Allí, el montaje empezó a generar comentarios positivos, a tal punto que la cadena de televisión HBO apostó por hacer un documental sobre el proceso de producción.



“Es un tema que da miedo, es oscuro y sobre el que no queríamos ser sentimentales; pero también queríamos ser muy honestos y colaboradores sobre eso. Sentíamos que era importante hacer algo que es muy raro para los hombres británicos: hablar sobre sus sentimientos. Tenía que ser graciosa, y también necesitaba ser abierta y generosa e inclusiva para la audiencia, y que no espantara a la gente”, le dijo Macmillan a HBO.

Por su parte, Manrique cuenta que la historia reúne dos aspectos que para él son esenciales en el teatro: hablar de un tema relevante, que en este caso son los momentos oscuros de la vida, y hacerlo de una forma entretenida.



“Me parece que combina esos dos elementos de una manera muy inteligente, muy elegante, y que genera un encanto especial para el público; porque si la obra es demasiado profunda e intelectual, probablemente no va a tener público, y si es solo comedia ligera no cumple con el otro factor que para mí debe tener el teatro”.



En la parte actoral, otro de los retos es la interacción con los espectadores, que en ocasiones toman el lugar de personajes que complementan el proceso que está atravesando el protagonista. Manrique, quien también se atreve por primera vez al exigente género del monólogo teatral, cuenta que esa propuesta también le fascinó desde el comienzo y añade que el montaje tiene mucho de improvisación.



A eso se suma que el director plante una disposición escénica igual a una arena, con los asistentes rodeando al actor, lo que aumenta la participación del público en el desarrollo de la obra.

Dónde y cuándo

Funciones: viernes y sábados, 8 p. m. Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Informes

en el teléfono 744-0422. Boletas: 45.000 pesos.



