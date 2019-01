Freda Sargent muestra su vitalidad a través de la pintura

La artista inglesa Freda Sargent (Londres, 1928) cuenta que, cuando llegó a Colombia en 1955 con Alejandro Obregón, a quien había conocido un año antes en París mientras ella estudiaba con una beca otorgada por el Gobierno francés, una de las cosas que más la impactaron fue la intensidad de la luz en el trópico, elemento que está muy presente a lo largo de su trabajo desde que migró de Inglaterra.

Sargent pinta su entorno y todo aquello que la rodea. “En sus paisajes y en sus naturalezas muertas, Freda rescata elementos de la cotidianidad, donde la luz y el color son elementos determinantes de sus composiciones”, cuenta Luis Fernando Pradilla, director de la galería bogotana El Museo, en donde por estos días se expone una muestra en homenaje a esta artista, en el espacio de proyectos.



La carrera de Sargent como pintora ha tenido dos etapas, una primera en Europa y una segunda en Colombia, donde se enfrentó a un proceso opuesto al de los artistas nacionales: mientras estos crecieron en América y desarrollaron un lenguaje local, posteriormente se alimentaron de los movimientos de vanguardia europeos y americanos. “Freda, por el contrario, creció permeada por las propuestas revolucionarias de los movimientos de entreguerras en Europa y posteriormente vino a Colombia, donde se vio influenciada por los temas, la luz y los colores del trópico”, dice Pradilla.



En su obra, la artista inglesa pinta su entorno de una manera muy directa; no pretende ser interpretada. Se deja influenciar por lo que ve, de sus experiencias y de la poesía. Sus pinturas son figurativas, a veces rozando la abstracción, pero lo primordial es el uso del color. Generalmente utiliza una paleta de pocos contrastes y con una sutil variedad de tonalidades, que se hace evidente en esta muestra, que estará abierta hasta el 18 de enero.



Para El Museo, galería que ha promovido la obra de Sargent, quien estudió Bellas Artes en el Royal Academy of Arts en Londres, hacer una exposición sobre ella es vital, pues es la manera de acercar su obra al público, así como de mostrar su trabajo más reciente de 2018 que, aun a sus noventa años, sigue teniendo la misma vitalidad que en su juventud.



De manera adicional, este espacio artístico inauguró en simultánea la exposición de la galería que se organiza anualmente, llamada ‘Maestros’, que muestran piezas de algunos de los artistas iberoamericanos más relevantes del siglo XX.



La exposición no solo exhibe las pinturas más recientes de la artista, sino también unos dibujos hechos a mediados de los 90.



“Reunimos un poco de todos los temas que Freda suele tratar en sus pinturas: bodegones, retratos y la naturaleza. Pero adicionalmente están los dibujos inspirados en un poema de Seamus Heany llamado The Singer’s House, donde Freda pinta un hombre tocando el violín. Estas son piezas muy interesantes, pues es la primera vez que nos encontramos con figuras de hombres en su trabajo”, manifiesta Pradilla.



LAURA GUZMÁN

EL TIEMPO