Con una figura del flamenco se lanza la Bienal de Danza Cali

Cada vez que se involucra en un nuevo proyecto, el bailaor y coreógrafo español Israel Galván intenta cambiar su forma de bailar y de pensar. Cada obra es como una nueva maestra para él, que en su país es definido como uno de los principales renovadores del flamenco, ese tesoro cultural que nació en la región de Andalucía.

Con esa filosofía, Galván ha creado espectáculos como 'La edad de oro', tal vez su obra más emblemática, que estrenó en el 2005 y por la que sobrevuela el recuerdo del cantaor, y amigo personal del bailarín, Fernando Terremoto. Con esta pieza, en la que palpita el flamenco más puro, Galván se presentará en los teatros Mayor de Bogotá y Municipal Enrique Buenaventura de Cali, como parte del lanzamiento de la Bienal de Danza de esa ciudad.



La presencia de Galván en Colombia es un logro para este encuentro de danza, que desde su creación, en el 2013, ha estado en negociaciones con el español. Según Juan Pablo López, director artístico de la Bienal, hasta este año no habían logrado coincidir, ya fuera porque el español no tenía espacio en su agenda o porque no tenía montada 'La edad de oro' en un momento específico. Incluso, Galván llegó a proponer su espectáculo 'Lo real', en el que participan 40 personas, que en la práctica era muy difícil de programar.

El bailaor por fin estará en el lanzamiento del evento, que según López es como un detonante para el programa que se va a ver entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.



“Era interesante plantear algo que es muy difícil en término de artes escénicas, de teatro y danza, como lo es un solo... Esta es una de las obras más importantes de Israel Galván y es muy interesante explorar esa modalidad porque no la habíamos presentado en la Bienal. Nos parece que vale la pena con el público que no siempre se confronte con compañías de gran formato, sino también con algo tan íntimo”, asegura López.



Este año, la Bienal tendrá invitados como el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado, de Serbia; la Compañía Olivier Dubois y Accrorap, de Francia; Kaori Ito, de Japón y Suiza, y la coreógrafa canadiense Marie Chouinard.



Según López, que conforma el comité curatorial junto a Miguel González y Sylvia Ospina, el evento tiene unas líneas temáticas que se propusieron desde la primera edición: afrocontemporáneo, tradición y contemporaneidad, ‘territorios en movimientos’, sobre el diálogo de la danza con otras disciplinas artísticas, y ‘ritualidades’, que tiene que ver con las danzas menos exploradas, como las indígenas.



Además de seguir este derrotero, la edición de este año tendrá un foco especial sobre Latinoamérica, con dos grupos de Brasil, la Compañía de Danza del Teatro Castro Alves y Focus Danza, y dos de Chile, Ricardo Curaqueo y el Ballet Nacional.



En el apartado de lo afrocontemporáneo, llama la atención la presencia de la bailarina de Benín Germaine Acogny, de 75 años, quien según López es la gran maestra de la danza contemporánea africana. La idea es que Acogny dialogue con artistas colombianos, y por eso trabajará con los Jóvenes Creadores del Chocó.



Por Colombia, habrá un trabajo especial sobre el performance gracias a una alianza con el espacio FLORA ars+natura y la artista María José Arjona.



Además, se estrenarán las dos becas de creación que la Bienal les otorga a grupos nacionales. La de larga trayectoria, que está dirigida a compañías que tengan mínimo 10 años y entrega 100 millones de pesos, se le otorgó al grupo Danza Concierto, de Medellín, dirigido por Peter Palacios. Mientras que la de jóvenes creadores –con un estímulo de 50 millones para grupos de más de cinco años– fue para la Compañía Periferia de Cartagena.

¿Dónde y cuándo?

Funciones de ‘La edad de oro’: Bogotá, viernes y sábado, 8 p. m., en el Teatro Mayor. Boletas desde 20.000 hasta 150.000 pesos. Cali, 7 de mayo, 8 p. m., en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Desde 10.000 hasta 90.000 pesos.



El lanzamiento de la Bienal será este viernes en Bogotá, a las 6:30 p.m. en el Teatro Mayor, y el 7 de mayo en Cali, a las 10 a.m., en la Casa Proartes.



