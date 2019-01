Un teatro de vértigo aterriza en Bogotá

De fondo suena la inconfundible voz de Frank Sinatra cantando su éxito 'My Way'. En el centro del escenario, una plataforma cuadrada gira a una velocidad considerable, y sobre ella están parados tres hombres y tres mujeres. Esta media docena de artistas soporta el vértigo de esta plataforma con elegancia, a veces corren, a veces caminan, a veces se mueven más rápido que sus vecinos de escena; en otras ocasiones se quedan quietos, en algunas otras se mueven cogidos de la mano con algún compañero.

Cada posición, cada movimiento y cada ausencia de movimiento tienen un aporte estratégico a la perspectiva y a las imágenes que se construyen. Esta mezcla de circo, danza contemporánea y teatro físico construye la partitura de 'Celui qui tombe', la pieza del artista francés Yoann Bourgeois, que se presentará del 31 de enero al 2 de febrero, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.



Bourgeois creó esta producción en el Centre Chorégraphique National de Grenoble (Francia), que dirige desde hace tres años junto a Rachid Ouramdane.



En la puesta en escena, los seis protagonistas no solo tienen que igualar el ritmo del dispositivo, sino que incluso tienen que desafiar la gravedad. Esta gran tabla de madera lisa adquiere varias posiciones durante el montaje, puede estar en sentido horizontal, vertical o diagonal, y también tiene diferentes secuencias de movimiento.

“Esta tarima tuvo un proceso de creación en el que se le quitó todo lo que no era necesario, y al final, cuando se eliminó todo aquello, solo quedó esta plataforma, este piso, que se mueve con diferentes mecanismos”, cuenta Bourgeois en charla telefónica.



Los protagonistas no solo tienen que correr, sino que a veces se inclinan, se acuestan, se agachan, se abrazan o hasta se quedan parados con los brazos abiertos dibujando una sutil e inmóvil coreografía, enaltecida por las corrientes de aire que se generan a su alrededor.



Según Bourgeois, los artistas solo tenían que seguir una regla durante todo la preparación: simplemente tratar de mantenerse de pie. Y esa era una pauta que aplicaba para cualquier variante de movimiento que estuviera ejecutando la plataforma. Ese fue el punto de partida de la creación de la pieza, cuya traducción al español sería ‘Aquel que cae’.



“Lo que más me gustaba de esta regla es que era algo fácil de lograr, es algo muy concreto, que puede entender cualquier persona, y, al mismo tiempo, tratar de mantenerse de pie puede ser una cuestión existencialista”, asegura el artista francés.



Bourgeois enfatiza en que esta no es una coreografía en el sentido tradicional; de hecho, ni él mismo se considera un coreógrafo. El director, que nació en la zona de Jura, en el oriente francés, se empezó a interesar en el arte luego de haber visto el Cirque Plume, una agrupación creada por Bernard Kudlak que fue una de las primeras en desarrollar las técnicas del llamado circo contemporáneo.



Tras esta experiencia, Bourgeois se formó en el National Circus Arts Centre, en la comuna de Châlons-en-Champagne, y también en el Centro Nacional de Danza Contemporánea en Angers.

Esta es una producción del Centre Chorégraphique National de Grenoble, que desde hace tres años es dirigido por Bourgeois. Foto: Cortesía Teatro Mayor

Esa combinación de disciplina es el corazón de la pieza que se presentará en Bogotá y también se refleja en su elenco, que está conformado por artistas de diversos campos. Sin embargo, el artista enfatiza en que más allá de su recorrido, lo más importante es la conexión que logró desarrollar con sus compañeros. “Realmente no me importaba lo que los artistas hicieran o de dónde venían sus habilidades, solo quiero trabajar con gente que amo”.



Además de Frank Sinatra, la banda sonora de la producción está compuesta por compositores de diferentes géneros, incluido el clásico, con el 'Allegretto' de la 'Sinfonía n.° 7' de Beethoven. Según Bourgeois, su intención con esta mezcla de géneros es lograr que los espectadores se relacionen con las historias al escuchar música que pueden reconocer fácilmente.



La pieza se enmarca en una exploración que ha movido la carrera de Bourgeois, quien ha profundizado sobre la ingravidez y la física de la suspensión. Según el francés, esta es la investigación de su vida.



“Lo que más disfruté del proceso de creación es que el mecanismo era el que imponía lo que tenían que hacer en respuesta a cómo se estuviera moviendo la plataforma. Ellos, realmente, no tenían la elección de hacer esto o aquello y no hay ninguna sofisticación en los gestos o movimientos”, dice.



Además de esta plataforma giratoria, Bourgeois ha construido otros mecanismos que han logrado capturar la atención del medio artístico. Por ejemplo, se volvió viral su instalación Monumentos en movimiento, que consta de una escalera circular, que en la mitad tiene un trampolín en el que rebotan sus cuatro protagonistas. La escalera está girando constantemente mientras los artistas caen y vuelven a subir gracias al rebote del trampolín, lo que genera la sensación de un hipnótico péndulo.

¿Dónde y cuándo?

Del 31 de enero al 2 de febrero, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Desde $ 20.000 hasta $ 120.000.



Yhonatan Loaiza Grisales

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza