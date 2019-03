Una exposición para reírse: fotografías hilarantes con ojos de turista

La risa no parece estar incluida en las dinámicas que tiene un museo. Al contrario, cuando un espectador se acerca a una obra lo hace en silencio, de manera solemne, pues el arte en general no es gracioso, como anota Julien Petit, curador del Museo de Arte Miguel Urrutia, en Bogotá.



Pero, por estos días, esa institución ha roto esa idea, gracias a 169 imágenes del fotógrafo británico Martin Parr (Epsom, 1952). Son una ventana a la vida moderna, que parodia de manera inteligente

Fotografías de comida, de autorretratos, de turistas en excursiones, de parejas cenando en restaurantes, de imágenes que, en general, podrían estar en todos los álbumes familiares y que a primera vista podría tomar cualquiera, componen la exposición ‘Souvenir’, traída por la agencia de fotografía Magnum Photos. Estará abierta hasta el 10 de junio.

Fotografía de Martin Parr Foto: Magnum Photos

El estilo particular de Parr está alejado de la fotografía documental tradicional, que retrata conflictos, hechos históricos, eventos de la cotidianidad, y se enfoca en la gente del común y en las sociedades de consumo.



De hecho, su entrada a Magnum Photos, en 1989, representó un choque para sus compañeros, influenciados por las corrientes tradicionales de la fotografía consolidadas en la primera década del siglo XX. Consideraban que Parr no trabajaba de manera respetuosa.



“La mitad de los fotógrafos, entre ellos Cartier Bresson, no quería aceptarlo, por su escritura de las fotos tan distinta: era humanista, tenía un estilo de color único y su uso del flash era bastante diferente al de los fotógrafos de prensa y eso marcó un punto de cruce”, dice Emmanuelle Hascoet, coordinadora curatorial de Magnum Photos.

Fotografía de Martin Parr. Foto: Magnum Photos

En su serie de fotografía dedicada al turismo, Parr no está documentando el turismo en sí mismo, pues parece que sus imágenes hubieran sido tomadas por los propios turistas: el fotógrafo no es un observador, sino que se convierte en un participante, un turista más que hace parte del grupo que va a conocer una atracción turística.



Esa inclusión en sus fotografías hace que se sitúe delante de su lente y, por ejemplo, apareciera en una serie dedicada a parejas aburridas, en la que se retrató así mismo cenando en un restaurante con su esposa.

Imágenes y humor

“Hay mucho humor en sus fotos, que no solo nace de las situaciones que muestra, sino de la repetición. En la serie de parejas aburridas, si ves una sola foto, no te va a generar lo mismo que si ves varias. La acumulación y la repetición crean humor y Parr dice que en la vida hay cosas graciosas y que así es que hay que captarlas”, cuenta Hascoet.



Pero esa risa que se genera al ver su trabajo, es paradójica, pues se desvanece rápidamente cuando el espectador se da cuenta de que probablemente, se está riendo de su propio reflejo y de su misma forma de actuar.

Exposición 'Souvenir'. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Así mismo, Parr, quien empezó fotografiando Inglaterra y luego empezó a documentar lo que veía en otros países, tiene un fuerte interés de capturar la manera real cómo viven las sociedades de consumo.



“La primera parte de la obra de Parr está enfocada en retratar la sociedad británica en su diversidad de clase, de habitos. Pero, es realmente con la serie ‘Small World’ que desarrolla, en el transcurso de los años 90, que empieza a aplicar ese punto de vista para el resto del mundo”, cuenta Petit.

Un visionario

Parr se acerca una y otra vez a las temáticas que ha manejado a lo largo de su carrera, de ahí que sea un coleccionista de fotos y un acumulador. Por ejemplo, en la serie ‘Common Sense’, que desarrolló en el transcurso de la década de los 90, y presentó en forma de instalación artística en 1999, se dedicó a tomar fotos de comida, anticipándose a lo que haría la sociedad, de forma cotidiana, 20 años después: capturar sus platos de comida desde sus celulares.



“Con esta serie vemos cómo colinda la fotografía documental y el arte contemporáneo, pues es una propuesta que no consiste solo en registrar el presente, sino que es mucho más estética, algo que se articula más con las lógicas del arte contemporáneo”, explica Petit.

Exposición 'Souvenir'. Serie 'Common Sense'. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

‘Souvenir’ también permite ver la evolución del medio fotográfico y, por ejemplo, la evolución de los autorretratos: una parte de la exposición está dedicada a autorretratos de Parr e incluso se muestra cómo él recurre a los montajes digitales.



“Hace 50 años, la práctica central de la fotografía era el reportaje, lo que todo el mundo consumía; todos reconocían el valor del documento fotográfico. Hoy, el retrato es el selfie y vemos cómo el centro de interés de la fotografía ha cambiado, del documento a la autorepresentación”, concluye Petit.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO