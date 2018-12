Homenaje a Carlos Rojas, el gran creador abstracto de Colombia

Carlos Rojas (1933-1997) anhelaba llegar al siglo XXI y participar en las transformaciones que intuía iban a darse en esta época; sentía que tenía la experiencia y el bagaje para movilizar cambios importantes.

“Muchos de esos cambios se están cumpliendo como él lo previó, y ahora hay artistas interesados en su obra, que están volviendo a estudiarla y entendiéndola como no se había hecho antes”, cuenta María Iovino, curadora de la exposición ‘Abriendo el sistema’, que presenta el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MamBo) en homenaje a Carlos Rojas.



Hace 21 años falleció el artista colombiano, y siempre se consideró que fue un adelantado de su tiempo.



“Rojas es el gran creador abstracto de Colombia. Es un artista que tiene que ser releído periódicamente porque es un adelantado en muchos campos. Fue una de las personas que más comprendieron la geometría, desde lo que nosotros llamamos naturaleza, que es el verde que nos rodea, hasta los confines del universo. Para él, la comprensión de la naturaleza era una cuestión cósmica”, explica Iovino.



La exposición, que se realiza en el marco de la celebración de los 55 años del MamBo, presenta obras de todos los periodos creativos de Rojas, sin ser una retrospectiva o una muestra histórica. Además, hay un diálogo entre su trabajo y el de cinco artistas invitados: Mónica de Rhodes, Alexandra Agudelo, Mateo López, Andrés Ramírez Gaviria y Gabriel Gutiérrez.

Nueva mirada

Estos artistas proponen una mirada que actualizan la visión de Rojas y contribuyen a entender su obra, como no se había hecho antes, a través de cinco líneas temáticas: ecología, revalorización del tejido, revalorización de lo espiritual, cambio de la percepción del tiempo y el espacio y el cambio de la percepción de la geometría.



“Estas líneas se entrecruzan, no se agotan y abren una nueva posibilidad de lectura de Rojas, desde perspectivas completamente nuevas y contemporáneas. Es una proposición que quiere fundar una nueva apreciación y resurrección de su trabajo y que se entienda que él creía que el futuro estaba en esas cinco líneas temáticas”, dice Iovino.

La artista Mónica de Rhodes, que recibió influencia temprana de Carlos Rojas, les ha dado un tratamiento sofisticado a las fibras vegetales que crecen en territorio colombiano y ha reinterpretado en formas y encuentros novedosos el patrimonio ancestral de los pueblos tejedores. La diseñadora ha dejado claro también que el tejido es la metáfora más plena del ordenamiento de la existencia, como reflejo y reinterpretación de la naturaleza y, a través de ella, de lo sagrado.



“La línea de pensamiento de Mateo López se llama arquitectura del tiempo y del espacio. Básicamente, dialoga con el dibujo de Carlos Rojas y diferentes momentos de su obra y, sobre todo, con el dibujo, que revisó el artista como estudio estructural y arquitectónico de la naturaleza y como estructura que construye tiempo y espacio”, dice Iovino.



Como Carlos Rojas, la artista Alexandra Agudelo se interesa en la compleja significación de la búsqueda alquímica en los niveles material y sagrado. La también orfebre es consciente, en todo su proceso creativo, de la indisoluble participación de lo espiritual en la construcción de la belleza, y de allí la importancia de la exploración manual con los recursos creativos.



Los intereses de Rojas también se evidencian en el trabajo de Andrés Ramírez Gaviria, pues se interesa en las formas esenciales como el cuadrado, el cubo y el ángulo recto.



De igual manera, este artista representa una perspectiva en la que todo asunto existencial es al mismo tiempo, “una expresión de una fuerza sagrada de la que se pueden derivar grandes lecciones en la observación de los movimientos y variaciones más simples”, según la curadora. Por último, el arquitecto paisajista Gabriel Gutiérrez hace ver que en la naturaleza se encuentra el desarrollo del mundo cultural y creativo, así como en este último se puede discernir lo que ocurre en el mundo natural.



No resulta extraño que estos artistas se identifiquen con Rojas, pues, como lo indica Iovino, “es uno de los creadores más importantes del siglo XX en Colombia y como profesor marcó la mirada de gran cantidad de estudiantes que después fueron grandes artistas”.



Además, Rojas contribuyó a difundir el amor por la naturaleza, “a entender que el que estudiaba geometría tenía que empezar desde ese lugar. No para todos la comprensión de la naturaleza era la primera argumentación de la geometría. Muchos eran abstractos, y el punto de partida era el arte y no la naturaleza, que fue el polo a tierra que constituye el mundo que Carlos Rojas observó”, concluye Iovino.



