El clásico ‘Edipo rey’ se vuelve una payasada

Mientras que el rostro y la voz del actor Fredy Torres transmiten las desdichas de una tragedia legendaria, sus gestos ampulosos, su rostro embadurnado de blanco y su nariz roja rompen toda la seriedad del cuadro.



Torres le da vida a don Pirulo, el director de una pequeña tropa de payasos, de tres payasos para ser más específicos, que quieren hacer una “proeza nunca antes vista en la historia del teatro universal”: contar toda la historia de Edipo rey en 60 minutos.

Esa proeza se basa en la trilogía que Sófocles escribió sobre el personaje, Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona, que en esta historia se va convirtiendo en una comedia delirante, pues el grupo de payasos también sufre un drama que se va cocinando a fuego lento.



De esta manera, los relatos que creó Sófocles se combinan con los destellos del género del 'clown' en la obra 'Pero sigo siendo el rey', de la Compañía Rueda Roja, que se estrena mañana en el Teatro Petra.

Jorge Mario Escobar, uno de los principales referentes del 'clown' en Colombia, es el director de esta pieza, que cuenta con la dramaturgia de Carolina Mejía. Esta dupla ya había convertido al rey Edipo en payaso en una pieza de microteatro estrenada hace seis años en Casa E. Ahora quisieron subir la apuesta y arriesgarse con toda la trilogía.



“Yo encontré a partir de Edipo y de toda la saga que hay un rollo con el poder que es bien interesante. Yo siento que esa saga viene siendo realmente la tragedia de Creonte, más que de Antígona o de Edipo, porque este es el personaje que siempre está subiendo al poder y termina tomando decisiones que van en detrimento de su pueblo, permanentemente”, asegura Mejía.



Don Pirulo es quien encarna a un Creonte, hermano de Edipo, que combina el poder con la torpeza, pues ni siquiera es capaz de pronunciar bien el nombre de su sobrino Polinices. A Torres lo acompañan en el escenario Javier Riveros, quien hace el papel de Edipo y logra alcanzar una expresión de tragedia que dan ganas de abrazarlo para que no sufra más, y Jenny Lara, quien se multiplica interpretando varios personajes con un dinámico despliegue.



Pero no todo es comedia. Don Pirulo es el esposo de su compañera de escena, Misy, y el tutor del otro actor, Tuerquita, a quien ‘sacó de los semáforos’ para que empezará a actuar en tragedias. Todo se complica cuando don Pirulo empieza a sospechar que sus compañeros tienen un romance.



El trío de actores tiene, entonces, una triple responsabilidad: hacer un clásico, llevarlo al terreno del 'clown' y, además, darle vida a un extraño triángulo amoroso. Para citar la película 'El origen' ('Inception'), de Christopher Nolan, es un sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño.

Javier Riveros y Jenny Lara complementan el trío de payasos. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

“Mario y yo no nos dimos cuenta de lo difícil que era lo que les estábamos proponiendo hasta que lo empezamos a hacer, porque finalmente estamos pidiéndoles que vivan la situación personal del personaje, más la situación de la obra que están representando; entonces, tener esos niveles fue muy complejo... Ahí sí me les quito el sombrero a ellos porque lograron llegar”, asegura Mejía.



Escobar ya les había faltado al respeto a varios autores clásicos del teatro, dándoles este tono cómico a sus obras. Su versión de 'El médico a palos', de Molière, seguramente le descuadró la mandíbula a más de un espectador por la cascada de risas que generaba.



“El mecanismo o el dispositivo de utilizar el lenguaje del clown permite, de una u otra manera, una mejor compresión del público actual sobre los clásicos. Me parece que le aclaramos al espectador el mensaje que queremos comunicar, buscando el tono cómico que nos caracteriza”, explica el director.



La pieza, además, va planteando ciertas reflexiones sobre la realidad del país, todo esto en un engranaje que funciona como una coreografía, pues aunque cualquier movimiento de pies puede generar una risa, tiene que darse en el momento indicado.



“Los actores ya saben uno como director qué gusto tiene... Hay mucha filigrana, que, en general, en el teatro es importante, pero sobre todo en el clown, porque se daña todo si un gag va un segundo antes o un segundo después”, finaliza Escobar.

¿Dónde y cuándo?

Miércoles a sábados, 8 p. m Domingos, 4:30 p. m. Teatro Petra. Cra. 15 bis n.° 39-39, Bogotá. Informes: 642-1447. Boletas: 38.500 pesos.





YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

