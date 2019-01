Felipe Gamba, el colombiano detrás de los éxitos teatrales de Disney

Con esta conversación, Felipe Gamba entra en un viaje nostálgico. Aún conserva a flor de piel la emoción que sintió cuando, de la mano de María Isabel Murillo, Misi, y María Angélica Mallarino, llegó con su grupo de compañeros al teatro Colón para conocer el escenario en el que iban a presentar la revista musical infantil 'Soñando canciones'.

Tenía ocho años, y esa visita significó abrir las puertas de un mundo que nunca abandonaría. “Yo recuerdo entrar a ese teatro y quedar absolutamente enamorado. Y desde entonces no he salido del teatro”, cuenta Gamba en una charla telefónica desde Nueva York.



Misi y Mallarino fueron las mentoras de la carrera de Gamba, que en Colombia incluso creó su propio grupo, Juglares y Ficciones, en la que montó obras como 'Cyrano de Bergerac' y 'Sueño de una noche de verano'.

Aquellos fueron los primeros pasos de ese viaje que en este momento tiene como puerto la División Teatral de Disney, en la que es el director de Estrategia Internacional y se encarga de supervisar las producciones de este gigante del entretenimiento.



Entre esas producciones, por ejemplo, está 'La Bella y la Bestia', que la compañía Misi Producciones estrenará, con el acompañamiento de EL TIEMPO, este 15 de febrero en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.



De vuelta a esa etapa de formación, Gamba recuerda que, en 1985, Misi y Mallarino lo invitaron a hacer parte de 'Imagínate', un programa con el que aquella dupla creativa regresaba a la televisión tras el éxito de 'Pequeños gigantes', estrenado a comienzos de la década de 1980.



“Esto era el comienzo de esa aventura, y realmente yo diría que le debo tanto a María Angélica y a Misi, las considero grandes mentoras y amigas que me marcaron profundamente mi pasión y mi amor por el teatro, por los escenarios, por contar historias, por la música”, reflexiona.



Gamba continuó su formación en la New York University Tisch School of the Arts, donde estudió escritura de guion para cine, teatro y televisión. Gracias a su presencia en esa ciudad se construyó un vínculo con otra mentora, la argentina Fanny Mikey, directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.



El artista recuerda que de alguna manera se convirtió en un recurso para Mikey y para el festival, pues tenía acceso a todo el teatro del mundo que pasaba por Nueva York y constantemente le estaba dando ideas a la argentina.



Así se desarrollaron proyectos como la Ventana Internacional de las Artes (VIA), un mercado cultural ideado por Gamba y que busca que los programadores internacionales vean las producciones colombianas que se presentan en el festival.

siempre sentí que había que darle la vuelta, que había que usar el festival para que el mundo viera a Colombia FACEBOOK

TWITTER

“Yo siempre había pensado que el festival era una maravillosa ventana para que el público colombiano viera el mundo, pero siempre sentí que había que darle la vuelta, que había que usar el festival para que el mundo viera a Colombia”, recuerda.

Un tiquete a Disney

Gamba siguió alimentando esa lista de mentoras con Julie Taymor, la reconocida directora estadounidense que, por ejemplo, estuvo al frente de la adaptación teatral de 'El rey león'.



El colombiano fue asistente de investigación en un libro que recogía la carrera de Taymor, y así fue como empezó su relación con la directora, que lo llevó a entrar a Disney Theatrical Group luego de conocer a su director, Thomas Schumacher.



“Es absolutamente fascinante retomar esas películas, en su mayoría animadas, y encontrar equipos creativos que tengan una visión para transferir esos universos al escenario. El reto es muy grande porque las expectativas del público son muy altas”, cuenta acerca de esta compañía.



Justamente, 'La Bella y la Bestia' es la responsable que esta división exista, pues fue la primera producción escénica de Disney. Gamba asegura que el teatro no es un negocio fácil y era considerado un espacio de alto riesgo contra el volumen que se puede manejar en cine, televisión u otros medios.

Afiche de 'La Bella y la Bestia', el musical. Foto: Disney

Pero fue el comentario de un crítico, que consideraba que el mejor musical de 1991 no estaba en Broadway, sino en las pantallas de cine con este título, lo que llevó a Disney a meterse de llenó en el teatro.



Luego de 25 años, la producción ha sido vista, según cálculos de Gamba, por más de 35 millones de espectadores en más de 40 países. Ahora, el reto es para la compañía colombiana, en un proyecto que según Gamba venía hablando hace varios años con la fallecida Misi.



“Ella y yo habíamos hablado mucho de que la compañía debía madurar a un punto en el que yo me sintiera tranquilo de montarnos a nosotros, es decir, a Disney, en este barco”, dice el artista.



En el 2013, Misi estrenó 'Aladdin', que era el debut de la compañía en el mundo Disney. Gamba recuerda que el resultado fue “bellísimo”, pero él y Misi coincidieron en que había que fortalecer ciertas áreas de la compañía para llegar al nivel que exige La Bella y la Bestia.



“Yo le hago un seguimiento muy íntimo a todo, los diseños de vestuario, la escenografía, el casting... Estoy con mis ojos y oídos muy cerquita y veo que lo que están haciendo va por muy buen camino”, finaliza Gamba.

Dónde y cuándo

‘La Bella y la Bestia’ se estrenará el 15 de febrero en el teatro Colsubsidio. La función del 20 de febrero tendrá un descuento del 40 por ciento para socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO.



CULTURA