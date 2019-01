‘Vivimos en un mundo bastante inmaduro’: Pawel Nowicki

En su carrera como director, el polaco Pawel Nowicki ha adaptado los textos de grandes nombres de la literatura y el teatro, como Goethe, Chéjov, Bram Stoker, Gabriel García Márquez, en una versión íntima e inolvidable de 'La hojarasca', y Shakespeare, con una visión de 'Hamlet' que sentó las bases del teatro a domicilio en Colombia.

Hay un autor con el que el experimentado director tiene una profunda relación, el también polaco Witold Gombrowicz, cuyas novelas y obras teatrales estuvieron censuradas varios años en su país.



El miércoles pasado, Nowicki estrenó una versión teatral de su novela 'Ferdydurke', bajo el nombre de 'Atrapa Miento (Fachas y culitos)', en codirección con su esposa, Ania Nowicki.

La puesta en escena, que se presenta en La Casa del Teatro Nacional, tiene un elenco que combina actores jóvenes con un experimentado intérprete que ha trabajado varias veces con Nowicki, como es Elkin Díaz.



Es una historia con altas dosis de sátira en la que el protagonista, un exitoso escritor que ronda los treinta años, es enviado de nuevo al colegio.



A continuación, el director polaco expresa sus opiniones sobre el autor, el público y la escena teatral en Bogotá.

Gombrowicz

“Este es mi tercer acercamiento a Gombrowicz en Colombia. En 1996, si no estoy equivocado, montamos 'Trasatlántico' y en el 2010, 'El matrimonio'. Gombrowicz es un autor personalmente muy cercano; mi encuentro con él fue en 1973,cuando prácticamente era prohibido en Polonia. Me prestaron sus diarios, que son famosos y fueron editados en Francia. Recuerdo que caminaba por las calles de la ciudad por la noche y sentía que tenía una bomba; es interesante vivir en un mundo en el que un libro puede ser una bomba. Leí esto toda la noche y debo decir que cambió mi vida, mi forma de pensar.



Esta es una versión libre, es un texto colombianizado. El libro se escribió en 1937, parece que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día, pero yo no creo eso, tiene mucho que ver. Es un tema que es bastante importante en Gombrowicz, que es la inmadurez; pero él no solamente habla de la gente, habla del mundo, de las sociedades, de países; algunos son maduros y otros, no. Yo pienso que vivimos en un mundo bastante inmaduro”.

La inmadurez

“Te puedo dar un ejemplo que tenemos en este medio y que sucedió esta mañana: viajé en un taxi, en un momento escuché en una emisora una discusión de unos periodistas sobre las nominaciones a los Óscar de la película 'Roma'. Uno de estos periodistas dice: ‘Yo la vi, pero me dormí... ja, ja, ja’. Esto es típico, en esta obra uno de los muchachos dice que no le gusta Gabriel García Márquez, que a nadie le gusta García Márquez. Cada uno tiene derecho a decir estas cosas, pero también hay que responder ¿por qué?Entonces, la pregunta no es qué pasa con las películas, con las obras, la pregunta es: ¿qué pasa con el público?”.

El público

“Yo creo que el público es cada vez menos maduro. Uno de los elementos de la madurez es el problema de la responsabilidad. Por ejemplo, este periodista que en radio dice que se durmió en 'Roma' también tiene una función social. Y hoy en día tenemos una situación porque la gente es cada vez menos responsable, pueden decir cualquier estupidez, en Facebook por ejemplo, y siempre encuentran seguidores que los apoyan.



Y vivimos en un mundo que cada vez es peor, muy mal organizado; yo, por ejemplo, he escuchado, no sé la cifra exacta, que 28 personas tienen lo mismo que toda la otra gente en el mundo, entonces algo no funciona, y la gente no reflexiona sobre esto”.

Los actores jóvenes

“Aquí, el único de los actores con los que había trabajado es Elkin Díaz, y los otros son jóvenes. Es muy interesante; no quiero que decir que todos, pero la mayoría de los actores con los años se casan, tienen niños, comienzan a pensar sobre otras cosas, se hacen famosos. Y, como sabemos, el éxito y el fracaso son muy parecidos, ambos son tóxicos. Y los jóvenes actores siempre tienen entusiasmo, tienen mucha energía, tienen una energía positiva”.

El teatro en Bogotá

“Existe gran irresponsabilidad de todas las personas que dicen que la situación de la escena en Bogotá es maravillosa.



Ahora estuve, por ejemplo, en La Maldita, vi el espectáculo de Manolo Orjuela (De ratones y hombres) y me impresiona cómo lo manejan, cómo funcionan; en verdad, me impresiona. Pero esta ciudad, creo que tiene nueve millones de personas, es una gran torta, y eso es una uva, y de pronto hay otra uva más. Y existen montajes, pero no existe vida teatral, eso es completamente otra cosa; no existe crítica teatral y si no existe crítica teatral... Si tú abres cualquier periódico y se habla de cultura, hablan de literatura, sobre cine; sobre teatro... ¿cuántas veces hablan sobre teatro? Entonces, si comienzan a decir: ‘Dios mío, qué movimiento teatral en Bogotá’, es pura irresponsabilidad. Inmadurez".

Dónde y cuándo

Miércoles a sábados, 8 p. m.

La Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54, Bogotá. Informes: 795-7457.

Boletas: 36.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento@YhoLoaiza