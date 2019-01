Zoom a la memoria del conflicto armado en Colombia

Las imágenes capturadas durante la guerra hacen parte de la creación de memoria histórica del país y son prueba de los hechos de crueldad que ha vivido Colombia, así como de quiénes son las personas responsables y quiénes los afectados. Además ayudan a identificar cuáles son las situaciones que no deberían repetirse y los lugares de Colombia más afectados por los hechos violentos, teniendo en cuenta que detrás de este trabajo están los fotógrafos quienes, por su parte, exponen su vida para capturar la verdad de lo que sucede.



El registro visual en el contexto de la violencia reciente en nuestro país permite conocer las masacres perpetradas por los diferentes grupos armados que han hecho parte del conflicto como la desaparecida guerrilla de las Farc, el Eln, el Ejército colombiano y los paramilitares. Es así como las fotos se convierten en pruebas irrefutables del horror de la guerra: para no olvidar ni repetir.



Es así como el ejercicio periodístico responde a la veracidad de los hechos captados por los reporteros gráficos, testigos no solo de las barbaries, sino de la reconstrucción de pueblos o comunidades enteras afectadas.