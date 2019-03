Egipto y sus misterios ahora forman parte del parque Mundo Aventura

En 1922, el arqueólogo y egiptólogo Howard Carter hizo un gran descubrimiento: la tumba del niño rey de Egipto, Tutankamón.

Salvada casi en su totalidad de los saqueos comunes durante 3.300 años, Carter y su equipo pudieron observar una tumba perfectamente conservada que le entregó no solo a Egipto, sino a la humanidad, un gran retazo de historia.



Ahora se podrán ver en Colombia los secretos de Tutankamón, representados en 93 réplicas de sarcófagos, esculturas, jeroglíficos, joyas, objetos y otras piezas que fueron elaboradas en Egipto y cuyo peso es de 40 toneladas.



La muestra se llama ‘El museo egipcio de Tutankamón’ y desde el 27 de marzo estará abierta al público en el parque Mundo Aventura de Bogotá, donde permanecerá por tres meses, para luego continuar a Medellín y otras ciudades.



Con un espectáculo de mapping con imágenes holográficas en 3D –trabajo realizado en Colombia–, la exposición se realiza con el apoyo de la República Árabe de Egipto en el país, y para preservar las piezas se mostrará en un recinto cerrado que mide 600 metros cuadrados.



El curador es Faisal Said Ahmad, profesor asociado de escultura, arquitectura y restauración de la Universidad de Damieta, en Egipto, quien es el director del montaje y estará en Bogotá para el lanzamiento.



La tumba original, conocida como la KV62, está situada en el Valle de los Reyes (Egipto) y tiene cuatro salas. El estudio de Carter fue tan detallado que su equipo se demoró ocho años en sacar las más de 5.000 piezas que albergaba, incluida la máscara funeraria de Tutankamón, hecha de oro macizo.



La exposición también cuenta cómo era la cultura religiosa y artística de Egipto hace casi 3.400 años (Tutankamón murió en el 1.232 a. C).



Juan Carlos Rosas, director de Mercadeo de Corparques, a cargo de Mundo Aventura, dice que “la novedad de esta atracción comienza por su vistosa entrada, que será visible desde el exterior del parque y es una representación de gran formato del templo de Abu Simbel, una de las estructuras del antiguo Egipto, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1979”. Este templo se construyó, aproximadamente, en el siglo XIII a. C.



La muestra estará abierta martes a jueves de 10 a. m. a 6 p. m., y de viernes a domingo y festivos de 10 a. m. a 7 p. m. Mundo Aventura queda en la carrera 71D con calle 14 sur, en Bogotá. Informes en el teléfono 4142700 y en mundoaventura.com.co. Boletas: niños, 25.000 pesos; adultos, 30.000 pesos.