El colombiano Sergio Trujillo, nominado a los premios Tony

Por segunda ocasión, el coreógrafo caleño Sergio Trujillo está nominado en los Premios Tony, que reconocen lo mejor de la producción del circuito de Broadway, la meca del teatro de Estados Unidos.



Trujillo es uno de los finalistas en la categoría de mejor coreografía por su trabajo en el musical 'Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations', un musical basado en la carrera del grupo The Temptations, una de las formaciones más exitosas del sello Motown.

En el 2016, Trujillo también había sido nominado en esta categoría por el musical 'On Your Feet!', que seguía la vida de la cantante cubana Gloria Estefan y de su esposo, Emilio.



El caleño ha establecido una nutrida carrera en Broadway, creando las coreografías de once espectáculos, entre ellos éxitos como A Bronx Tale The Musical, basado en la película dirigida por Robert De Niro, y 'Jersey Boys', una de las producciones más populares de los últimos años en Nueva York.



Además de Trujillo, Bryan Cranston, Annette Bening y Laurie Metcalf estuvieron entre los principales nominados para los premios Tony de Broadway, con el musical 'Hadestown' liderando todas las producciones al conseguir 14 candidaturas.



Cranston fue nominado por la adaptación de la película 'Network', junto con Jeff Daniels por 'To Kill a Mockingbird', pero ninguno de los dos espectáculos recibió una nominación a la mejor obra de teatro.



Bening fue reconocida por 'All My Sons', de Arthur Miller, mientras que Metcalf, dos veces ganadora del premio Tony, fue nominada por su interpretación de Hillary Clinton en 'Hillary and Clinton'.

Otros nominados a mejor musical fueron 'Ain't Too Proud - The Life and Times of the Temptations', 'Beetlejuice', 'The Prom' y 'Tootsie'.



Los nominados a la mejor obra de teatro estuvieron liderados por 'The Ferryman', con nueve candidaturas, a las que se suman 'Choir Boy', 'Gary: A Sequel to Titus Andronicus', 'Ink' y 'What the Constitution Means to Me'.



La gala de la edición 73 de los premios Tony será conducida por James Corden y se transmitirá en vivo por la cadena de televisión CBS el 9 de junio desde el Radio City Music Hall de Nueva York.



Con Reuters