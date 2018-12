‘La Bella y la Bestia’: último musical que tradujo Misi

Desde cuando su papá la introdujo, desde muy niña, en el mundo de los musicales neoyorquinos, la fallecida compositora María Isabel Murillo (Misi) supo que ese formato teatral se convertiría en su propósito de vida.



Por eso traducir del inglés producciones famosas como ‘Mago de Oz’, ‘Jesucristo Superestrella’, ‘Grease’, ‘Aladdin’ –de Disney– y ‘Annie’ equivalía a como si se sentara a escribir alguno de sus propios musicales. Misi los sentía desde el corazón como suyos.

Y ‘La Bella y la Bestia’ no fue la excepción. Venía soñando con traerlo al país desde hace varios años, y cuando Disney le aprobó a su compañía los derechos, Misi se sentó a traducirlo de inmediato, como siempre lo hacía, con un ritual monacal. El famoso musical se estrenará el próximo 15 de febrero en el teatro Colsubsidio de Bogotá.



Felipe Salazar, sobrino de la compositora y nuevo director de la compañía de teatro musical, cuenta que cuando Disney recibió el manuscrito con la traducción al español realizada por Misi, solo le hicieron dos sugerencias de cambio de palabras. “Disney cuida mucho todos sus productos, en especial todo lo que tiene que ver con sus autores. En este caso, Misi estaba preocupada por lo delicado del tema, pero su experiencia y talento le consiguieron la aprobación con un sí aclamado”, anota el director.



Para Misi, la traducción de un musical del inglés revestía todo un ritual, acorde con su manera de ser perfeccionista, que cumplía diferentes etapas, recuerda Salazar. Primero se leía el manuscrito original dos veces hasta que se sentía inmersa en el tono y la historia. La tercera lectura era con lápiz en mano, detectando las palabras importantes, cuya traducción exigiría un contexto singular en español.



De forma paralela, estudiaba las partituras musicales con gran cuidado y analizaba una por una la letra de cada uno de los personajes.



“Por último se retiraba una semana a una pequeña casa de campo que tenía a las afueras de Bogotá para estar rodeada de la naturaleza y en esos ocho días, sin descanso, producía la traducción”, cuenta Salazar, quien además interpretará a la Bestia, en el papel protagónico. Por su parte, Juliana Reyes encarnará a la otra protagonista indiscutible, la Bella.



Como en la poesía, la traducción del inglés al castellano de una obra dramatúrgica no puede hacerse de manera literal a lo que significan las palabras en el diccionario. “Esto tiene que ver mucho con los sentimientos que el autor quiere expresar. Y en las canciones sí que es más complejo, ya que el español es mucho más largo que el inglés. Por ejemplo, en inglés hay muchas palabras de una sílaba que no significan lo mismo en nuestro idioma. Esto obliga a hacer grandes esfuerzos para que las canciones duren lo mismo, no pierdan su sentido y suenen bien”, dice Salazar. Y eso a Misi se le facilitaba gracias a que creció en un ambiente familiar bilingüe, muy conectado con la cultura estadounidense y a su trabajo cotidiano.

Como en su trasegar profesional el referente en el teatro musical era Estados Unidos e Inglaterra, la mayoría de las personas con las que tenía que relacionarse Misi eran de habla inglesa. “Su trabajo exigía estar actualizada en cuanto a lo que sucedía en la escena mundial de los musicales y frecuentemente viajaba a verlos en persona Nueva York”, finaliza el sobrino de la compositora.

