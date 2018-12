Clase maestra con Fernando Montaño

En algún momento de los últimos meses, el bailarín colombiano Fernando Montaño empezó a preguntarse cómo iba a hacer para dividirse en tres personas. Esta teórica multiplicidad respondía a todos los flancos que debía cubrir, pues, además de su trabajo diario como solista del Royal Ballet de Inglaterra, también recibió la propuesta de escribir un libro sobre su vida y, por otro lado, de protagonizar una película en Colombia.

La respuesta de Montaño, que nació en Buenaventura, no fue dividirse en tres sino simplemente tomar un año sabático de sus obligaciones en la compañía británica.

“Tuve la fortuna de que el director aceptó, normalmente es difícil que te den un tiempo así, especialmente si no te vas a otra compañía a trabajar... Pero no es un año sabático como usualmente la gente aquí en Colombia lo entiende, porque voy a estar trabajando en mis propios proyectos”, cuenta Montaño, quien agrega que una de las exigencias de la prestigiosa compañía para aceptar este periodo de ausencia fue que siguiera entrenándose a diario.



Montaño también aprovechó este tiempo para dar unas clases maestras en Colombia. Ya lo hizo en Manizales y este lunes lo hará en Bogotá, en el Teatro ABC.



El bailarín cuenta que este formato nació de pensar que en Colombia hay un público que ama el ballet, pero no todo el mundo lo entiende. “Y yo pensaba qué podía hacer para acercar un poco más el bailarín al público. En Inglaterra se invitan a muchas master class, a ensayos abiertos donde la gente va a palpar directamente las gotas de sudor de uno, a ver cómo te exige el maestro dependiendo del ballet o de los pasos que están haciendo”, asegura el artista, que estudió dos años en Incolballet en Cali.



El trabajo en Bogotá entonces, toma cinco días. En los primeros cuatro, Montaño trabajo con algunos bailarines, enseñándoles claves de su trayectoria en esta disciplina, y dándoles consejos sobre su trabajo. El quinto día (el lunes), se les abren las puertas a los espectadores, para que vean todo el proceso que hay antes de ir al escenario; además, el bonaverense va a bailar algunas rutinas.



“Es un espectáculo, pero viéndole como un detrás de cámaras. Además, habrá un conversatorio donde la gente puede preguntarme cosas que tal vez en un saludo no se pueden preguntar... Es como traer a la casa, a Colombia, un poco más de lo que yo veo, de lo que yo vivo, de lo que yo bailo en el Royal Ballet”, afirma el artista, quien agrega que en la presentación se proyectarán fragmentos del ballet Manon.



Además de estas presentaciones, Montaño estuvo recientemente en el Festival Internacional de Ballet de La Habana, en Cuba. Curiosamente, y a pesar de que terminó su formación en ese país, era la primera vez que se presentaba en este evento artístico. “Fue muy emotivo porque vi a mi ‘abuela’, que es la señora que me crió todos esos años que yo viví en La Habana. Ella todavía tiene la casa como si fuera un museo, incluso guarda mis zapatillas”, afirma.

Allí, hizo dupla con la bailarina italiana Petra Conti, prima ballerina de La Scala de Milán, y quien superó un cáncer de riñón. “Nosotros usamos mucho contacto físico, y cuando le hacía los giros frotaba su herida en el estómago, yo sentía como una fragilidad, que tenía que cuidarla, pero también veía que ella no paraba de ensayar, de repetir y repetir...”, recuerda.



Montaño lleva trabajando alrededor de un año en su libro, que está programado para lanzarse en los primeros meses del próximo año.

Dónde y cuándo

3 de diciembre,

7 p. m. Teatro ABC. Calle 107 n.° 17-22. 70.000 pesos.

20 por ciento de descuento para miembros del Club Vivamos EL TIEMPO.



CULTURA