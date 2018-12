Salsa, música y circo son las palabras clave de Andrea Buenaventura Borrero, directora de Delirio, la fundación que lleva 12 años realizando espectáculos en los que la salsa caleña es la historia, la vida y el sentir.



Con tres amigas, Ángela Gallo, Liliana Ocampo y Eleonora Barberena, se inventaron Delirio en el 2006. Y, literalmente, no han parado de delirar.

De ese sueño han salido espectáculos como ‘Punto delirante’, ‘Fiebre del viernes por la noche’, ‘Ecuación y descarga’, ‘Hechizo, un relato nacional’; ‘Pasos de libertad’, ‘Melao’, ‘Nadie es igual’, ‘Vaivén’, ‘Mulier’, ‘La pinta’, ‘María’, ‘Bombo’, ‘Vervena’, ‘Orula’, ‘De 33 a 45 rpm’ y ‘Ecuación y descarga’.



En el 2006 empezaron con 600 asistentes por presentación, que pasaron a 1.000 en el 2009 en cada espectáculo. El año pasado llegaron a los 1.600 por función. Antes, se presentaban una vez al mes. Este año aumentaron a dos por mes (viernes de mediado y fin de mes) y esperan una cifra cercana a los 10.000 visitantes en el 2018.



Del 26 al 30 de diciembre, en la Feria de Cali, tendrán ‘El chachachá del diluvio’, basado en el libro del mismo nombre del periodista nacido en Buenaventura Medardo Álvarez.



De esa carpa que la gente de Delirio armaba y desarmaba en sus primeros años, pasaron a la gran carpa que hoy funciona con 680 empleados por noche.



¿Cuáles son las máximas de Delirio?



Soñar en grande y creer en lo nuestro, investigar nuestra esencia del ser caleño, trabajar sin descanso, con método y disciplina, y rodearnos de los mejores artistas y el mejor equipo de producción.



¿Por qué la salsa es gran valor caleño?



Siempre hemos creído que el gran valor de Cali está en la creatividad de su gente, en la capacidad de reconvertir en fiesta dolores y amores, pero cuando los bailarines Viviana Vargas y Ricardo Murillo se coronaron campeones mundiales de salsa en Las Vegas, en el 2005, los caleños entendimos nuestro potencial y realidad como capital mundial de la salsa.



¿Se acuerda del primer día del primer espectáculo de Delirio? ¿Qué sintió?



Producir un espectáculo es como un parto, uno debe olvidar el primero para hacer el siguiente. Solo recuerdo que 12 años atrás el público se puso de pie para aplaudir nuestra primera presentación en la carpa de Circo para todos, en el parque del Amor, en Cali.



Viene de una familia de artistas (es sobrina del director de teatro Enrique Buenaventura) y como cabeza de este espectáculo debe tener los pies en la tierra pero la imaginación en el universo. ¿Es así?



Tengo el alma en el espectáculo, mi corazón es de los artistas y los pies en la tierra.



¿Cómo se delira en Delirio toda la semana?



No paramos nunca, trabajamos todo el año para lograr los propósitos del colectivo, pero una semana de función empieza el lunes con un ensayo de marcación en la carpa, el martes y miércoles se corrige en las escuelas de baile, el jueves hacemos ensayo general, el viernes reunión de producción y función. Al compás de esta dinámica los equipos operativo, administrativo, comercial y de mercadeo no paran para lograr nuestro sueño.



¿Qué siente cuando llega a la carpa de Delirio?



La energía que emanan las 680 personas que hacen posible este espectáculo, esa energía positiva y entusiasta de quienes trabajan con pasión y entrega, esa energía que solo se vive en Cali bajo una carpa de circo.



¿Cómo nacen los espectáculos?



Tenemos un hermoso y valioso sistema de creación colectiva donde todos aportamos y que se inicia con una profunda investigación de nuestra cultura local. El comité creativo tiene sesiones para concretar una idea, hacemos un riguroso trabajo de campo, producimos una partitura y el resto se va desarrollando de la mano de nuestros talentosos artistas y equipo de producción.



Ahora Delirio tiene muchos visitantes extranjeros...



Que hayamos crecido en la visita de turistas nos dice que estamos haciendo las cosas bien, que se sabe de nuestra existencia, que le aportamos riqueza a la economía de nuestra región y nos motiva a seguir explorando nuestra cultura.



¿Qué es la salsa para Andrea Buenaventura?



Un estilo de vida, un sentimiento hecho música, pero, sobre todo, un código que identifica nuestra ciudad.



¿Qué tal baila salsa?



De 1 a 5 saco 2,8.



¿Cuál es la salsa que encabeza su banda sonora?



‘Cali pachanguero’, el himno popular de nuestra ciudad.



¿Quién es su alumno que más le ha enseñado?



Todos me han aportado y enseñado de la vida, pero de los recientes resalto mucho a César Escobar, un bailarín de primera línea que tiene una pequeña y hermosa hija con una enfermedad huérfana de difícil pronóstico, pero él siempre llega con una contagiosa sonrisa a bailar y entregar todo. Representa la esencia del bailarín caleño, formado en la dificultad y exorcizado en el baile.



¿A qué lugar del mundo sueña con llevar a Delirio y por qué?



A Buenaventura, porque desde ese mágico Pacífico hemos obtenido parte de nuestra inspiración. Hemos visitado 20 países y tenemos una deuda con nuestro amado bello puerto del mar…

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

@CulturaET