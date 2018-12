UniSabana lanza maestría en Gerencia y Desarrollo de Personas

Como una forma de atender la creciente tendencia a que exista un equilibrio entre la vida laboral y la familiar, un aspecto que no todas las empresas y sus líderes saben manejar de la mejor manera, y que claramente resulta viéndose reflejado en los resultados, la Universidad de La Sabana decidió diseñar una maestría enfocada a fortalecer competencias de gerencia y dirección de empresas, pero donde el comportamiento y el sentido humano son protagonistas.



Así nace la maestría en Gerencia y Desarrollo de Personas, con una duración de cuatro semestres (dos años), cuyos magísteres –como lo señala la presentación del programa– “estarán en la capacidad de diseñar e implementar estrategias y programas de vanguardia, que involucren de manera activa a las personas, lo cual contribuirá al cumplimiento de la estrategia de los negocios en un mercado global”.



Esta iniciativa de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) y de la Facultad de Psicología de La Sabana, de acuerdo con el director de la maestría, Gustavo Gómez, tiene como objetivo formar a estos profesionales en la profundización de conocimientos en gerencia y desarrollo de personas, desde el comportamiento humano y el concepto de talento humano, con el fin de que sus decisiones o las que tomen los directivos, estén alineadas con la estrategia de la empresa en aspectos relacionados de forma directa con el crecimiento integral de las personas.

Y es que no se trata de un asunto menor, cuando cada vez es más evidente que en muchas ocasiones los malos resultados de las compañías no tienen que ver precisamente con las condiciones del mercado, las fluctuaciones de las divisas, el precio del petróleo o con otras variables económicas.



Eso lleva a interrogantes lógicos como: ¿yo no entiendo por qué la gente no cumple con los resultados?, ¿por qué no lograron los resultados de una manera más fluida?, ¿por qué hay tanto conflicto entre esta estrategia y el desarrollo de nuestras acciones?, o ¿por qué pasa esto si a todo el mundo le pagamos bien?.



Las respuestas a esas preguntas de los directivos ahora conducen a que indiscutiblemente en el entorno laboral van tomando más relevancia las variables relacionadas con la calidad de vida de los trabajadores, y el equilibrio que debe existir entre trabajo y familia o felicidad y bienestar, lo que sin duda repercute en el desempeño de la gente.



A esto se suma el tema generacional, que también debe ser muy bien manejado por los directivos y líderes de las compañías que ya cuentan dentro de sus nóminas con un número considerable de ´millennials´, y que se aprestan a recibir a los denominados ´centennials´, cada grupo con sus ideas y complejidades y quienes no persiguen los mismos objetivos, ni mucho menos tienen las aspiraciones de los empleados más veteranos.



Esas consideraciones fueron tenidas en cuenta a la hora de crear la maestría en Gerencia y Desarrollo de Personas, que va a combinar –de manera intencional y ordenada– dos disciplinas que sus creadores consideran de vital importancia en el funcionamiento de las organizaciones.



Por una parte, contempla la gerencia con todos sus componentes (estrategia, diseño organizacional, rentabilidad, inversión y entorno, entre otros) y, de otra, el desarrollo de personas, que se evidencia en el comportamiento humano y se apoya en aspectos como la motivación, el liderazgo y la calidad de vida laboral.



El programa cuenta con un total de 49 créditos académicos, y se desarrollará en los siguientes horarios: viernes de 2 a 8:30 p.m. y los sábados de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde, en la sede del campus de la Universidad de La Sabana en Chía.



Gustavo Gómez señala que el graduado en Gerencia y Desarrollo de Personas estará en la capacidad de desempeñarse en cargos gerenciales de primer o segundo nivel, es decir, podría ocupar la Gerencia General de una firma o institución de carácter público o privado, ser consultor empresarial en los campos de la administración y el comportamiento humano organizacional, docente en programas de pregrado o posgrado en las áreas de gerencia, estrategia y desarrollo humano, o investigador junior en temas de gerencia, desarrollo humano y afines.



Los interesados pueden comunicarse con la Facultad de Psicología, al número 861 5555, en las extensiones 28104 y 28304 o al celular (312) 362-0721.