Top 10 de actividades para hacer en el centro histórico de Bogotá

1. Cultural: Si va al Centro Histórico de La Candelaria, podrá visitar los más de 20 museos, centros culturales, teatros, institutos y puntos de interés cultural y artístico. La Candelaria es el nodo cultural más importante y grande de la ciudad, y tiene una amplia oferta para todo tipo de públicos, todos los días de la semana y con actividades gratuitas.

1. Museo Casa Quinta de Bolívar (Calle 21 No. 4A-31 Este),

2. Museo de la Independencia - Casa del Florero (Carrera 7 No. 11-28),

3. Museo Colonial (Carrera 6 No. 9-77),

4. Museo Santa Clara (Carrera 8 No. 8-91),

5. Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 No. 5-60),

6. Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge – MUSA (Carrera 6 No. 7-43),

7. Museo de Trajes Regionales (Calle 10 No. 6-26),

8. Museo de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (Calle 10 No. 4-92),

9. Museo Histórico de la Policía Nacional (Calle 9 No. 9-27),

10. Museo de La Salle (Carrera 2 No. 10-70),

11. Casa de la Moneda (Calle 11 No. 4-93),

12. Museo Botero (Calle 11 No. 4-41),

13. Museo de Arte - MAMU (Calle 11 No. 4-21),

14. Biblioteca Luis Ángel Arango (Calle 11 No. 4-14),

15. Casa de Poesía Silva (Calle 12 C No. 3-41),

16. Instituto Cultural León Tolstoi (Calle 12 C No. 3-86)

17. Fundación Gilberto Álzate Avendaño (Calle 10 No. 3-16),

18. Museo Francisco José de Caldas (Carrera 8 No. 6C-73),

19. Instituto Caro y Cuervo (Calle 10 No. 4-69),

20. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Calle 12 No. 2-41),

21. Museo de Bogotá (Carrera 4 No. 10-18)

22. Teatro al Aire Libre de La Media Torta (Calle 18 No. 1-05),

23. Teatro Camarín del Carmen (Calle 9 No. 4-93),

24. Teatro de Cristóbal Colón (Calle 10 No. 5-32),

25. Teatro de La Candelaria (Calle 12 No. 2-59),

26. Teatro Libre Centro (Calle 13 No. 2-44),

27. Teatro Taller de Colombia (Calle 10 No. 0-55).

2. Religiosa: El Centro Histórico de La Candelaria cuenta con una amplia muestra patrimonial y religiosa, evidenciando la historia de la ciudad y del país. Así mismo, da cuenta de las tradiciones, costumbres y prácticas religiosas que preponderan en La Candelaria. Podrá conocer la arquitectura y el valor cultural y religioso de los principales templos e iglesias presentes.

1. Catedral Primada de Colombia (Av. Carrera 7 No. 10-80),

2. Claustro de las Aguas (Carrera 2 No. 18A-58),

3. Claustro de San Agustín (Carrera 8 No. 7-21),

4. Ermita de San Miguel del Príncipe (Calle 12B No. 2),

5. Iglesia Nuestra Señora de Las Aguas (Carrera 2A No. 18A – 68),

6. Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria (Calle 11 No. 3 – 86),

7. Santuario de la Virgen del Carmen (Carrera 5 No. 8 – 36),

8. Templo San Agustín (Carrera 7 No. 6 C – 25),

9. Parroquia Nuestra Señora de Belén (Calle 7 No. 3 – 10),

10. Parroquia Santa Bárbara (Calle 6 B No. 6 – 98),

11. Parroquia Nuestra Señora de Egipto (Carrera 4 Este No. 10 – 02),

12. Iglesia La Concepción (Carrera 9 No. 10 – 19),

13. Iglesia San Juan de Dios (Calle 12 No. 9 – 93),

14. Iglesia Santa Clara (Carrera 8 No. 8-91),

15. Iglesia La Bordadita (Carrera 6 No. 12 B).

3. Gastronómica: En La Candelaria convergen diversas prácticas culturales de la sociedad bogotana y colombiana, al igual que varias prácticas internacionales, y la gastronomía es el mejor ejemplo de ello. La oferta gastronómica del Centro Histórico de Bogotá es tan variada que puede encontrar desde la típica comida bogotana o cachaca, pasando por la comida típica colombiana, hasta las principales prácticas de la culinaria internacional (desde comida italiana, francesa y española; pasando por comida cubana, mexicana y argentina, hasta comida asiática y árabe).

4. Turística: La Candelaria concentra la mayor oferta turística de la ciudad de Bogotá, albergando más de 90 atractivos turísticos divididos entre monumentos, esculturas y estatuas; plazoletas, parques y plazoletas; puntos de especial relevancia histórica; calles tradicionales y patrimoniales; junto con la amplia oferta de hoteles y hostales para el hospedaje de turistas y visitantes.

5. Ecoturística: Además de ser el Centro Histórico de la ciudad, La Candelaria cuenta con una característica muy especial, está rodeada al oriente por parte de los Cerros Orientales de la ciudad y al norte por el Eje Ambiental (o el Río San Francisco). Lo anterior lo convierte en un punto de especial interés para el desarrollo de actividades ecológicas y turísticas, que van desde caminatas hasta el avistamiento de aves. Así mismo, La Candelaria cuenta con una amplia concentración de diversas especies vegetales, muchas de ellas propias o autóctonas de la ciudad, y cuyo contraste con las casas tradicionales y patrimoniales, lo hace un entorno encantador.

6. Patrimonial: El Centro Histórico de La Candelaria es el centro histórico más importante del país, al ser el punto fundacional de la ciudad de Bogotá y al concentrar los tres poderes públicos de la nación (poder ejecutivo representado en la Presidencia de la República, poder legislativo representado en el Congreso de la República, y poder judicial representado en el Palacio de Justicia). Las calles empedradas y angostas; las casas patrimoniales e históricas; el contraste de la arquitectura colonial y republicana con la arquitectura moderna; permiten al visitante sentir y vivir la historia, el paso del tiempo y disfrutar de una experiencia única al conocer La Candelaria.

7. Recorridos: En La Candelaria se puede conocer la historia de la ciudad y del país a través de sus calles y sus puntos icónicos, y para ello, existe una amplia diversidad de planes. Por un lado, es posible recorrerla en bicicleta y aprovechar los espacios que han sido peatonalizados para disfrutar del paisaje patrimonial y urbano. Por otro lado, caminar es una excelente opción para conocer de primera mano el Centro Histórico y descubrir todos esos pequeños espacios que tienen detrás grandes historias.

8. Arte Urbano: Los murales se han consolidado en una nueva expresión artística que llama la atención de propios y extraños, al mostrar a través de imágenes y juego de colores, posiciones políticas y sociales, a la vez que resaltan las prácticas culturales, artísticas y sociales más tradicionales. La Candelaria no ha sido ajena a esta nueva dinámica, razón por la cual es posible disfrutar en algunos espacios de muestras artísticas y gráficas tan particulares como los murales. El Nodo de La Concordia, la carrera Séptima y algunos puntos de la Av. Jiménez muestran esas expresiones artísticas y la nueva cara que le dan a La Candelaria, permitiendo un juego entre lo patrimonial y lo moderno, algo realmente cautivador para visitantes y turistas.

9. Comercial: Además de ser un foco de turismo, La Candelaria se ha destacado por la amplia oferta comercial que tiene, puesto que las actividades comerciales más tradicionales de la ciudad tuvieron su origen en el Centro fundacional de la ciudad y después de más de 90 años, siguen ahí, presentes para propios y extranjeros. Desde sombreros, calzados, ropa para todos los públicos e indumentaria militar, hasta librerías, litografías y tiendas de elaboración de detalles y recordatorios; La Candelaria cuenta con una amplia oferta para todos los gustos, presupuestos y ocasiones.

10. Plazas y plazoletas: En La Candelaria están las plazas o plazoletas más importantes de la ciudad, por ser parte de los puntos de fundación de la ciudad y focos de visitantes y turistas por las actividades económicas, culturales y sociales que tienen lugar en los puntos icónicos más importantes del Centro Histórico.



1. Plaza de Bolívar.

2. Plazoleta del Chorro de Quevedo.

3. Plazoleta de Quevedo (o del Rosario).

4. Plazoleta Rufino José Cuervo.