Si consume papa, ayuda a 100.000 pequeñas familias de agricultores

La papa es el tercer producto alimenticio de mayor importancia en el planeta luego del arroz y del trigo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un hecho que adquiere relevancia en el país debido a su vocación papera.



En la actualidad, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se generan 264.000 empleos anuales en la cadena productiva de la papa, 75.000 son directos y alrededor de 189.000, indirectos. Lo mejor, de acuerdo con la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), es que son 100.000 familias campesinas las que, en su mayoría, se dedican a que la ‘papita’ llegue a diario al plato de los colombianos.

Resulta que el 95 por ciento de los productores de papa siembran en menos de tres hectáreas y un 80 por ciento de esta cifra, lo hace en menos de una hectárea. Esto se traduce en que si usted consume papa, apoya al pequeño productor campesino, es decir, el minifundio.

¿Dónde se produce? En diez departamentos y 283 municipios del país. Sin embargo, en Cundinamarca (con37%), Boyacá (27 %), Nariño (20 %) y Antioquia (con 6 %) se cultiva el 90%.

Apoyar al campesino

La importancia de la papa como producto alimenticio a nivel global ha sido tanta que de 30’000.000 de toneladas producidas en la década del 60 del siglo pasado se pasó a la producción de 240’000.000 de toneladas en el mundo, siendo China la potencia (99’250.580), seguido por India (48’605.000) y Rusia (25’589.000).

En el caso específico de Colombia, son 2’800.000 toneladas las que se están produciendo al año, en cinco especies específicas: Superior, Diacol Capiro, Pastusa, Criolla y Tuquerreña. De esta cifra, solamente se exportan 1.331 toneladas, mientras que el resto se queda en el país. Y aunque el consumo de este producto por persona en el 2018 fue de 43 kilogramos, Fedepapa cree que se puede fortalecer aún más el consumo interno de papa y así promover el crecimiento de este sector del agro de cara al año 2021.

Según un estudio realizado por Geometry Global, auspiciado por la Federación con el fin de elaborar el Plan Estratégico de Promoción al Consumo de Papa 2017-2021, se estableció que las principales problemáticas para los productores han sido la disminución del consumo y la falta de control del precio por parte de los intermediarios.

Para el primer caso, “lo que se busca es hacerles entender a los colombianos que la papa por sí sola no ‘engorda’ y que comerla, además de ser una rica costumbre, tiene beneficios vitales, ocultos en su cáscara principalmente”, señala Fedepapa, agregando que también hay que explicarle al país toda la tradición que hay detrás del producto –como se hace con el café– y darle a conocer no solo el impacto económico sino social que hay detrás de la producción y el consumo de ella.

En Bogotá, por ejemplo –pese a que se sitúa dentro de Cundinamarca, el departamento más productor de papa–, el consumo es bajo, mientras que en Medellín, Bucaramanga y el Eje Cafetero–donde la producción es baja– la compra de papa por familia está por encima del promedio nacional, es decir, 7,1 kilogramos, según Fedepapa.

En cuanto al segundo caso, el de la comercialización, la apuesta debe ser reducir los intermediarios. Para ello, la cartera de Agricultura está trabajando en ‘Coseche, venda a la fija’, una política pública en la que se apuesta a la agricultura por contrato. La idea es que antes de la cosecha el productor tenga la certeza de que sus productos no solo serán comprados, sino que tal compra va a ser sin intermediarios.

“Desde diciembre del año pasado, almacenes Éxito me compra de manera directa entre 200 y 300 bultos de papa. Lo mejor es que me la pagan a un precio entre un 8 y 35 por ciento por encima de lo que está en el mercado”, comenta Alexander Espinosa, campesino de Ventaquemada, Boyacá.

Según Alexander, toda su familia se ha dedicado, generación tras generación, al campo y específicamente a la producción de papa. La diferencia es que ahora él y varios campesinos de Ventaquemada pueden vender sus productos a un mejor precio, sin que los que más ganen sean los intermediarios. “Con la papa me ha ido bien, hasta me pagué mi carrera universitaria. Ya casi me gradúo como administrador agroindustrial. Lo que quiero es comercializar con semillas de papa y viajar a otras partes del país para conocer las nuevas tecnologías en el campo; ahora hay hasta drones para fumigación de los cultivos, quiero conocer cómo funcionan”, cuenta Alexander.

Beneficios de la papa

1. Con cáscara, la papa es fuente de vitamina C

La papa con cobertura es fuente de vitamina C, protege el sistema inmune y ayuda a mejorar la absorción de hierro en el intestino.



2. Previene enfermedades que trae el envejecimiento

Debido a los antioxidantes alimentarios que tiene, puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento.



3. Oportuna para tratar estados de anemia

Como posee ácido fólico y hierro, es oportuna para tratar estados de anemia. Estos dos contribuyen con la producción de glóbulos rojos.



4. Ayuda a reducir la presión arterial del organismo

Las papas se destacan por su buena cantidad de potasio, por lo que ayudan a bajar la presión arterial del organismo.



5. Cumple la función de un diurético natural

La piel de este producto contiene ácido clorogénico, que actúa como un diurético natural. Facilita la eliminación de la orina.



*Con información otorgada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepapa

Carne, la proteína que crea 926.000 empleos en el país

El sector ganadero es pujante para la economía colombiana: equivale a dos veces el sector avícola, tres veces el sector cafetero, tres veces el sector floricultor y 5,2 veces el sector bananero. Así lo establece el Consejo Nacional de la cadena Cárnica Bovina.

La ganadería, además, contribuye con el 1,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional–el sector agropecuario en general, incluyendo la ganadería, aporta el 5,9 por ciento del PIB nacional–. Por eso, entre las grandes apuestas del actual Gobierno se cuentan: que el consumo de carne de res sea ciento por ciento seguro, fomentar la apertura a mercados internacionales y que cada vez más colombianos incluyan en su dieta esta proteína que, entre otros beneficios, aporta glóbulos rojos a la sangre y fortalece los músculos.

Adicional, por cuenta de la actividad ganadera se han creado 926.000 empleos. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, por cada 100 animales, para la producción de leche se crean 7,9 trabajos y para el proceso de crianza, 2,5, por dar un ejemplo. Como estrategia para tener animales sanos y, por ende, consumo 100 por ciento seguro, se vacunaron 600.578 predios bovinos, lo que equivale a más de 97 por ciento del total censado, de acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) aseguró que para la jornada –en la que se contaron 6,3 millones de cabezas de ganado– se destinaron 2.892 millones de pesos, como parte del ciclo de revacunación del 2019 contra la fiebre aftosa. De otro lado, Colombia exportó durante el 2018 a Emiratos Árabes, Egipto, Curazao, Jordania, Líbano, Hong Kong, Rusia y Vietnam 18.471toneladas y 61.897 cabezas.

Colombia come carne

El consumo de esta proteína en el país es de 18,1 kilogramos por persona al año y la apuesta del Gobierno es que crezca. Actualmente, en Colombia hay 26,3 millones de bovinos –de estos 17,3 millones son hembras y nueve millones son machos–. A nivel nacional aumentó su producción en un 12,51 por ciento entre el 2017 y 2018. Siendo el departamento de Antioquia el principal productor del país, seguido por Córdoba

Beneficios de la carne

Mejorar el sistema inmune, acelerar el metabolismo y la formación de la proteína son algunos de los beneficios de la vitamina B6, uno de los componentes de la carne de res. Por otra parte, este alimento tiene sarcosina, un aminoácido que mejora los músculos y les suministra energía. Sin contar que el hierro y la vitamina B12 que contiene la carne ayuda a la formación de glóbulos rojos y a la producción de células rojas de la sangre. Además, “la carne contiene zinc y magnesio. El zinc es una especie de antioxidante que ayuda a acelerar la síntesis de proteínas y el crecimiento de los músculos. El magnesio puede apoyar la síntesis de proteínas, mejorar la fuerza de los músculos, entre otros”, concluyó el Ministerio de Agricultura, entidad que aportó datos sobre los beneficios de la carne citados en este informe.

Palma, otro sector ‘top’ del agro

Además de la producción de café y papa, así como la ganadería y la piscicultura, otra de las actividades más representativas del agro en el país es la palmicultura, pese a que el 2018 no fue uno de los mejores años para este sector.

Son 6.000 familias las que se dedican al cultivo de la palma de aceite en el territorio nacional; de las cuales, alrededor 4.200 son palmicultores a pequeña escala.

Solo el año pasado se produjeron 1’609.000 toneladas de aceite crudo de palma, siendo la zona oriental –Cundinamarca, Meta, Casanare, Vichada y Arauca– la más competitiva, con un 43,5 por ciento del total, unas 699.915 toneladas. Cabe destacar que del total de toneladas producidas el año anterior, 827.477 fueron exportadas, 170.250 más que las que salieron del país durante el 2017.

“Se espera que logremos superar 1’710.000 toneladas en 2019, lo que equivaldría a un aumento de 5 por ciento frente a lo producido en2018”, afirmaron en la Federación de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).

Con tal incremento de la producción se busca que mejore la rentabilidad para las 177.000 personas que, en la actualidad, se benefician de este aceite, que, además del uso que se le da en la cocina de los hogares colombianos, se utiliza para la elaboración de biodiésel, una energía, según Fedepalma, totalmente limpia. Un dato interesante es que el consumo anual de aceites vegetales por persona en el país es de 40 kilogramos, representados en los diferentes productos que lo utilizan como materia prima.