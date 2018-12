“Sería maravilloso que la música que hago trascienda"

Pertenecer a la industria musical como a cualquier otra profesión, requiere de esfuerzos, dedicación, y muchas veces riesgos, estos últimos, hacen que todo artista deba enfrentarse a un mundo altamente competitivo en el que constantemente debe estar innovando, mostrando diferentes facetas, estilos, y propuestas, todo con el firme propósito de expandir sus composiciones y mantener a una audiencia entusiasmada.

En este camino hay que tomar decisiones que salen del corazón, y que un tiempo después, logran el resurgir de una carrera que casi siempre tiene como propósito dejar un legado y un aporte musical para el mundo. Lo anteriormente mencionado lo tiene muy claro Ronald Cortgi, un cantautor colombiano nacido en Manizales que ha superado cada una de las etapas que se le han presentado a lo largo de su trayectoria, y que ha vuelto más fuerte que nunca para seguir trabajando por su talento. Por esa razón, y con ganas de contar su historia, hablamos con él:

Pregunta (P): ¿Cómo empezó tu carrera artística?

Ronald Cortgi (R.C.): Yo comencé siendo niño, jugando a imitar a los cantantes. No tenía guitarra en ese momento entonces jugaba con una raqueta. Luego entré a la adolescencia, y empecé a tocar guitarra por mi propia cuenta, lo hacía también en el colegio, practicaba en los descansos.

Al tiempo de hacerlo, se dio un Festival de la canción, participé y ahí seguí interesado en todo lo referente con el tema de cantar. Escribí algunas canciones, y conforme pasaban los días, esto me gustaba más.

Luego entré a la universidad para hacerme arquitecto -dada la oportunidad que me brindaron mis padres-, pero de igual forma y en paralelo, alcancé a estudiar técnica vocal por mi cuenta. Por esa misma época conformé mi primera banda de pop rock; participé de los grupos musicales y eventos culturales de la Universidad; hacía parte de un grupo coral; y al terminar mis estudio, tomé la decisión de irme a emprender mi proyecto como solista en la ciudad de Bogotá.

P.: ¿Qué pasó cuando llegaste a Bogotá?

R.C.: Comencé trabajando en un almacén de instrumentos musicales, también como arquitecto, y ahorrando para invertir en mi primer sencillo “No verás”, el cual en este momento se va a promocionar por primera vez en Estados Unidos después de haberlo dado a conocer en Colombia. En Bogotá toqué muchas puertas con la intención de abrirme un espacio dentro de cantantes y promotores para empezar a impulsar mi propuesta musical.

P.: Sabemos que tuviste que hacer una pausa hace unos años, ¿por qué?

R.C.: Le había invertido mucho tiempo y dinero a la música y en ese momento no supe cómo vender mi producto;; hice lo que más pude, pero cuando vi que no habían resultados, me desesperé y pasé a dedicarme a formar un hogar y vivir de mi profesión como arquitecto. Ahora con la llegada de mi segundo hijo, siento que se me reactivó en mi alma la pasión por la música y estoy retomando nuevo; quiero volver a escuchar mi talento. Eso me emociona.

P.: ¿Esta vez cómo va a ser el proceso?

R.C.: Aprovecharé las oportunidades que me brinda la escena internacional. Sentí que en Colombia había dado el primer paso, por eso me propongo ahora subir otro escalón. Visitando Estados unidos, he encontrado puertas que se están abriendo para avanzar como cantautor. Ahora trabajaré con las fortalezas de la industria en este país, y el manejo del internet.

P.: Hablando de tu nuevo sencillo “Un día gris”, ¿en qué te inspiraste?

R.C.: Un día gris es una recopilación de canciones q tenía en maqueta; y al reunirme con un productor venezolano, se sintió atraído por esta canción que habla de un sentimiento que termina en amistad. El talentoso productor propuso que mi nueva propuesta pasara de pop rock a un pop más tropical, y en este momento estamos trabajando en ese nuevo comienzo.

P.: ¿Qué viene para el futuro de Ronald Cortgi?

R.C.: Estoy grabando mi nuevo sencillo en Miami con una mejor producción y un mejor sonido, con algo que he encontrado en este país y en esta ciudad. Vamos a apostarle más en Estados Unidos porque nuestra música es muy atractiva en este lugar. Por otro lado, estoy aprendiendo a componer canciones que no sean experiencias vividas sino cosas cotidianas atendiendo un poco a lo que pasa con el mercado actual, de igual manera, dependiendo de los resultados que obtenga, puede que haya otro sencillo o un disco en poco tiempo.

