Las obras y remodelaciones de la localidad de Chapinero

50 por ciento de avance en la obra del Acueducto en el Chicó

​

Redes de más de 50 años, encharcamientos, falta de saneamiento del Canal El Virrey, y fallas en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado han sido algunos de los dolores de cabeza que han padecido los habitantes del barrio Chicó.

Un panorama que está cambiando y que en el 2020 será diferente cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) culmine los trabajos de renovación que está adelantando en la zona comprendida entre las calles 88 y 100, y entre la carrera séptima y la Autopista Norte.



Para comprender el porqué de esta situación en Chicó, hay que remitirse a la historia del barrio, fundado en la década de los 50. Aunque, en principio, esta era una zona de uso residencial, la construcción de clínicas, embajadas, establecimientos financieros, colegios y universidades, entre otras edificaciones, produjeron que el barrio adquiriera otros usos.



Por otra parte, el Canal El Virrey, construido hace unas décadas, hoy recibe cargas contaminantes relacionadas con la existencia de redes de alcantarillado combinado.

Es así cómo “con la separación de los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial en su costado norte y la eliminación de posibles conexiones erradas, se mitigarán los olores que hoy presenta este canal, lo que mejorará el entorno y contribuirá también al saneamiento de otros cauces, incluido el Río Bogotá”, afirma el Acueducto.



Beatriz Arango, residente del barrio e integrante de la Asociación de Residentes del Chicó Suroccidental (Archi) afirma que los técnicos del Acueducto han cumplido con lo prometido.



“Han sido muy juiciosos con los trabajos. En algunos puntos se han demorado porque, por ejemplo, han encontrado colchones, ropa y todo tipo de desechos en las redes, por lo que tienen que cambiarlas totalmente. A pesar de las incomodidades, estas intervenciones son necesarias para el barrio”, cuenta.



Dichas obras en Chicó completan un avance del 50 por ciento. Allí se invertirán 58.000 millones de pesos que beneficiarán a 37.000 ciudadanos.

También llegó a Pardo Rubio

​

Desde hace más de diez años, los habitantes de los barrios Pardo Rubio, Villa del Cerro, San Martín de Porres y el sector del Politécnico Grancolombiano esperaban una solución que evitara las inundaciones y posibles deslizamientos que se podían presentar en épocas de lluvia.



De hecho, en 2011, las fuertes lluvias originaron una avalancha de lodo y piedras sobre la avenida Circunvalar a la altura de las calles 42 y 46.



Es por esto que desde marzo del año pasado, los técnicos del Acueducto excavaron, rellenaron y levantaron un muro que supera los 60 metros de largo y alcanza una altura de casi cuatro metros que servirá de barrera y mitigará el riesgo de deslizamientos sobre el sector.

Centro Felicidad, ¡bienvenido a Chapinero!



A pesar de la oferta cultural y de ocio que ofrece la localidad de Chapinero (entre calles 39 y 100, y cerros y Autonorte), sorprende que los espacios públicos para el esparcimiento sean pocos.



Sin embargo, esto cambiará con la llegada del Centro Felicidad El Retiro; este espacio que se construirá en la carrera 11 con calle 82 –donde actualmente opera un parqueadero– y será uno de los siete que hará la Alcaldía Mayor en la ciudad.

“Son una especie de clubes que les permitirán a los bogotanos tener espacios de la mejor calidad para su esparcimiento, cultura y deporte”, dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Precisamente, estos centros se parecen a los clubes que tienen empresas como Colsubsidio o Compensar en Bogotá.



Piscinas semiolímpica y recreativa, salones múltiples, salas para música, danza y teatro; ludoteca, sala de exposiciones, auditorio y gimnasio serán algunos de los espacios con los que contará este Centro.



Además, será el lugar en el que se inaugure la primera biblioteca pública en la localidad.



Para la construcción de este espacio, de 9.000 metros cuadrados, se invertirán 80.000 millones de pesos aproximadamente.



Según el Distrito, el Centro Felicidad se comenzará a construir en diciembre de este año y se entregaría en marzo del 2021.



Se estima que la obra beneficiará a 660.000 habitantes, incluyendo a los estudiantes de las 57 instituciones educativas que hay en la localidad.

Fútbol, ajedrez y senderos, el plan para el parque Japón

​

Son varios los plantones que han realizado los vecinos de Chapinero tras la tala de seis árboles en el parque Japón, ubicado en la carrera 11, entre calles 86A y 87. Lo cierto es que el Distrito insiste en la necesidad de abriles a los niños y jóvenes espacios cercanos a sus hogares para que hagan deporte y ocupen su tiempo de manera sana; de ahí la necesidad de cambiar su uso de recreación pasiva a recreación activa.



Las caminatas y una que otra ‘partida’ de ajedrez también les abren las puertas a los adultos.



De este modo, con una inversión de 3.152 millones de pesos, el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) ejecutaría una serie de obras.



Se construirá una cancha de fútbol 5 (de 25 metros por 16), se arreglarán los senderos (teniendo en cuenta las rampas para personas en condición de discapacidad), se cambiará la iluminación, se dispondrá de un módulo de café y se instalarán zonas de juegos infantiles de última generación, además de mesas para jugar ajedrez, según el IDRD.



La preocupación de la comunidad frente a este espacio, que beneficiaría a más de 10.000 personas y que pasará de tener 5.288 metros cuadrados a 5.961 metros cuadrados, radica en el temor de que talen más árboles y, puntualmente, en la construcción de la cancha sintética.



Salomón Parra, director de la Asociación de vecinos del barrio El Retiro, opina que, “la remodelación del parque ha dado lugar a todo tipo de excesos. De un lado, la Administración parece querer imponer su criterio y del otro, algunos vecinos no quieren entender que los parques son bienes públicos para el disfrute de toda la comunidad”.



A pesar del afecto por el medioambiente, hay quienes se preguntan qué pesa más: si la tala de seis árboles o que miles de niños y jóvenes del sector disfruten del parque.

Salomón asegura que aunque no lo convence la construcción de la cancha, “su remodelación es necesaria, pues tal como está, no es un lugar que invite al disfrute”.



En contraste con lo dicho, el Distrito afirma que la cancha de fútbol pública más cercana para los habitantes del sector se encuentra ubicad a 3 kilómetros, en el barrio 7 de Agosto, y que abrirles espacio a jóvenes y niños es una de sus prioridades, tal y como lo han mostrado con las inversiones en más de 60 colegios en la ciudad, siete Centros Felicidad que están en proceso y 100 canchas de fútbol.



De otro lado, el IDRD afirmó que las zonas verdes y de árboles en el Japón equivalen a un 75 por ciento de este parque y que, en compensación por los seis árboles talados, se plantarán diez.

Atrás quedaron las aceras rotas de la carrera 15

​

Una de las obras más aplaudidas tanto por los residentes como por los visitantes de la localidad fue la intervención realizada en los andenes de la carrera 15, pues la ciudadanía la venía solicitando desde hace más de una década.



En total, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó la renovación de 21.790 metros cuadrados de espacio público en el corredor de la carrera 15, entre calles 72 y 90.



En este tramo, con una inversión de 3.000 millones de pesos, se realizó la nivelación de andenes, ajuste de losetas e intervención de bahías y accesos vehiculares, además de la renovación de mobiliario urbano donde era necesario.