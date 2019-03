Híbridos, ¿pueden operar sin gasolina?

La venta de vehículos híbridos y eléctricos viene creciendo en los últimos años.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores - Andemos-, en Colombia existen 1.168 automóviles eléctricos, de los cuales el 31% son

híbridos y el 18% híbridos con cargador. Una tendencia que se espera continúe

en ascenso y crezca progresivamente, con miras a la migración hacia la movilidad

eléctrica.



Si bien son dos los tipos de vehículos híbridos que existen, los más comunes en Colombia son los eléctricos, que funcionan con un motor a combustión a gasolina

y un motor eléctrico que cuenta con una pequeña batería que se recarga mientras

el vehículo se mueve y frena. Y el otro, es aquel eléctrico-híbrido con conexión,

que cuenta con un motor a combustión a gasolina y un motor eléctrico, con una batería que se puede recargar mediante un enchufe eléctrico.



Debido a la poca infraestructura de electrolineras existente en el país, donde solo entre Bogotá y Medellín suman 30 estaciones de servicio, los híbridos que se

comercializan en mayor cantidad corresponden a la primera categoría mencionada,

los cuales solo se cargan de gasolina, y no es posible conectarlos para recargar

la batería.



Como explica Óscar Ortega, jefe de capacitación a nivel nacional de Kia, la usabilidad

y la infraestructura son algo difícil en Colombia, y ante la falencia de estaciones

de servicio eléctrico, al vehículo híbrido le da confiabilidad la gasolina. “El motor funciona como planta de apoyo al motor eléctrico que genera, menos contaminación

y más torque en el arranque”. Sobre las baterías resalta que es prácticamente

imposible que se descarguen, ya que cuando el carro percibe que están bajas de energía, el motor a gasolina prende automáticamente y funciona como un cargador. Realmente depende de que nunca se quede sin gasolina.

Todos a gasolina

¿Pero qué tipo de combustible requieren estos vehículos? Tony Quintero, vicepresidente de Mercadeo de Terpel, comenta que estos autos incorporan una tecnología que si bien sus especificaciones varían de acuerdo con el modelo y el fabricante, todas funcionan a gasolina, ya sea extra o corriente. No requieren de un combustible especial.



“La recomendación para los usuarios de automóviles híbridos es que lean muy

bien las especificaciones de sus vehículos y que no se confíen de la carga eléctrica

que tienen, debido a que estos no pueden operar sin gasolina”, dice.



Es importante además revisar si el combustible que utilizan cuenta con algún

tipo de aditivo, que no solo les ayude a mejorar el rendimiento del motor, sino también

a optimizar aún más el uso de la energía en el automóvil.



De acuerdo con Quintero, ya que los vehículos híbridos utilizan gasolina tradicional,

la oferta está enfocada al suministro de combustible líquido, a través de las diferentes redes de servicio de todo el país.



“El combustible líquido tradicional es el principal producto que se ofrece para

los vehículos híbridos. La industria ha venido avanzando en la implementación de

estaciones de carga eléctrica, debido a que algunos modelos híbridos, y todos los

modelos eléctricos, requieren este tipo de energía”, agrega. Por su parte, voceros

de Autogermana, importador oficial del BMW Group en Colombia, recomiendan

el uso de gasolina extra en todos sus vehículos BMW y MINI, sean con motorización

híbrida o solo térmica. Cabe destacar que los híbridos de la marca son los segundos

más vendidos en el país, con 91 unidades el año pasado.



Como asegura el Jefe de Capacitación a nivel nacional de Kia, “aunque el motor

de un híbrido de pronto requiere gasolina extra, ese pequeño esfuerzo de

$20.000 adicionales, representará 1.000 kilómetros sin volver a preocuparse por tanquear. Eso no lo ofrece ningún otro vehículo en el mercado”.

¿Híbridos a gas?

La tendencia en el mundo es el lanzamiento de vehículos diesel - eléctricos o gasolina

- eléctricos, y aunque no existen muchas experiencias en la utilización de gas

natural vehicular, es un asunto que no se descarta del todo por algunas marcas.

Cabe decir que en Colombia este tipo de vehículos no existen por ahora en el mercado. No obstante, Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche Colombia, marca que representa a Seat, señala estar convencido de que una de las tecnologías que más se ajusta a las necesidades del país es la motorización a gas, para vehículos tanto de personas, como de carga y/o pasajeros. El costo de los motores, así como la disponibilidad y precios de este tipo de combustible sustentan dicha apreciación.



“De allí que desde hace algún tiempo estemos considerando varios modelos a

gas. En particular para vehículos híbridos gasolina / gas hemos encontrado que algunos modelos vienen equipados con vehículos a gasolina Euro 6 y, dada la calidad de nuestros combustibles, no es adecuado tenerlos en nuestro país, ya que como

consecuencia de la baja calidad de la gasolina, tendríamos un número alto de reclamos y baja satisfacción”, añade. Sin embargo no se descarta la idea de traer algunos híbridos de este tipo en unos años.



“Hoy el gas natural tiene un prestigio por la baja contaminación ambiental, reduciendo el 99% del material particulado que emite un vehículo diésel. Por eso en el

mundo se trabaja con la posibilidad de lanzar vehículos que combinen gas y electricidad”, comenta Fernando Ariza, técnico responsable de calidad de Gas Natural Vehicular Vanti.