Financiación para cambio de flotas y maquinaria no da espera

En medio de una coyuntura económica en aparente estabilización, y con un sector transportador que clama por más y mejores incentivos, tomar la decisión de invertir

en el cambio de flotas, vehículos y maquinaria resulta estratégica.



Por esa razón, de acuerdo con Mary Acosta, GCA Advisor en Crowe, esa determinación debe darse a partir del estudio técnico de vida útil, uso y estado de dichos activos, y no necesariamente por la depreciación o política contable establecida, la cual generalmente se basa en la norma tributaria en lugar del análisis real de desgaste

de los activos.



“Al momento de financiarse, las empresas deben realizar un análisis detallado de la oferta de financiamiento más allá de los bancos con los que tienen relación comercial,

para así tomar una decisión adecuada, sin afectar el flujo de caja de la entidad de manera significativa”, señala Acosta.



Los empresarios también deben buscar impactar positivamente la productividad de su negocio y en ese sentido, según Leopoldo Romero, CEO de Chevyplan, tienen

que analizar los impactos fiscales, financieros, regulatorios y de mercado para que esa decisión signifique generación de valor para ellos.



El experto agrega que, así mismo, hay que considerar temas como la chatarrización y sus implicaciones referentes a la exoneración de IVA por cupo liberado, considerar productos de valor añadido como el relacionado con la administración de flotas en donde se terceriza el mantenimiento, con impacto en positivo en el costo por kilómetro; tener en cuenta alternativas para planificar con tiempo la renovación con el fin de impactar lo menos posible el flujo de caja y la tesorería.



En lo que hace referencia a las ofertas que las empresas de transporte pueden encontrar en el mercado, con el propósito de buscar financiarse para renovar su parque automotor y equipos, Acosta sostiene que en la actualidad existen diversos mecanismos de financiación a los que pueden acceder los empresarios.



Explica que las líneas de créditos varían de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada entidad pero, sin embargo, a través de la línea de arrendamiento operativo las empresas están accediendo al uso de maquinaria y vehículos sin tener la propiedad, realizando pagos periódicos y manteniendo una opción de compra en el contrato.



Y resalta que la oferta no se está limitando a las entidades de crédito tradicionales, sino que han entrado participantes adicionales como las compañías de financiamiento comercial, que amplían el portafolio de oferentes para este servicio.



Romero, por su parte, asegura que algunas de las estadísticas que manejan les permiten concluir que de 100 solicitudes de crédito para renovación de flotas apenas

30 son aprobadas.



“Creemos que en el análisis de crédito calificado tienen un peso importante, variables como la historia crediticia, la experiencia en el sector, el número de vehículos

productivos y consideraciones sobre la carga. Hay que tener en cuenta que buena parte de los usuarios en este mercado pertenecen a la economía informal y que

debería el sector financiero entender mejor su comportamiento y hábitos”, dice el CEO de Chevyplan.



Por el lado de los automóviles de lujo, el director general de Volvo Car Colombia, Fernando Pardillo, asegura que lo más importante para la financiación es tener una

oferta de ‘renting’ o una de ‘leasing’ con una buena tasa, además de un precio de retoma atractivo.



Para él, estos factores son los que inciden directamente en el logro de cuotas más bajas. E indica que en la compañía personalizan las alternativas de financiamiento,

porque “para nosotros el lujo está en mejorar el bienestar de las personas. La personalización en Volvo Cars cubre todas las aristas del negocio, no solamente

en cuanto a las características y el equipamiento de cada vehículo sino, también en todas las etapas de la preventa y la posventa”, afirma.

Incentivos

Otro aspecto que es digno de análisis tiene que ver, precisamente, con la coyuntura económica por la que atraviesa el país y si realmente existen los incentivos necesarios para que este sea el mejor momento para realizar inversiones de esta naturaleza.



Para Romero, hay que considerar algunos beneficios fiscales, aunque cree que todavía hay mucho por resolver desde el punto de vista de chatarrización y que se

convierte en un gran reto para el Gobierno.



Desde la perspectiva tributaria, Jhon Bustos, Tax Manager de Crowe, afirma que sí existen incentivos para la inversión en vehículos, flotas, maquinaria y, en general,

para activos que se adquieren para formar parte del patrimonio del empresario, y que estén destinados a participar de manera directa y permanente en su actividad

productiva.



Lo anterior, añade el experto, teniendo en cuenta que la Ley de Financiamiento

introdujo un cambio importante al permitir que los contribuyentes descuenten del impuesto sobre la renta el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, con lo cual la renovación de flotas

y activos por parte de las empresas es una opción bastante atractiva en las condiciones tributarias actuales.



Bustos resalta que algunos sectores mantienen incentivos y exclusiones de IVA por la importación de maquinarias destinadas a ciertas actividades, dentro de las que

se destacan las industrias básicas, agropecuarias, de reciclaje y procesamiento de basuras y de sistemas de control ambiental. Esto, siempre y cuando se cumplan los

requisitos y trámites expresamente dispuestos por la normatividad tributaria para no causar el respectivo impuesto.



En todo caso, y pese al momento que pueda estar viviendo Colombia, algo en lo que las empresas deben tener mucha claridad es que la urgencia para esa renovación

en muchas ocasiones no deja espacio para la postergación, debido a que impera el necesidad operativa y comercial de la empresa, como lo explica Mary Acosta.



A pesar de ello, anota, en etapas de bajo crecimiento económico y contracción, usualmente las gerencias optan por esperar mientras el ciclo económico se reactiva.



Lo anterior ha hecho que las entidades financieras y otras instituciones entren a diversificar la oferta para alinearse con las necesidades y capacidades del mercado,

ofreciendo opciones de alivio al flujo de caja de corto plazo, eficiencias tributarias y gestión de los pasivos, lo que abre la posibilidad de la realización de las inversiones requeridas a pesar de la coyuntura económica.



Uno de esos ejemplos en el sector financiero se evidencia en entidades como el Banco de Occidente, que ofrece algunos beneficios para la adquisición de estos medios

de transporte a través de Occiauto, el producto especializado en la financiación de vehículos nuevos y usados, para uso particular o público.



Entre esas ventajas que se pueden encontrar en la oferta de la entidad están sus tasas especiales que comienzan desde el 0,86 por ciento mes vencido y con aprobación

en cinco minutos, además sin presentar documentos. El banco señala que cuenta con

planes de financiación de acuerdo con las necesidades del cliente y que incluyen el financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos con beneficios especiales.



Así mismo, brinda la posibilidad de realizar compra de cartera, lo que permite establecer una cuota más baja y a una mejor tasa, lo que ayuda al flujo de caja de los interesados.



Otros beneficios que resalta la entidad son los múltiples canales de pago que tienen, aparte de la oferta de la financiación hasta del 100 por ciento y hasta por 84 meses.

A eso se une la opción de recibir mejores tarifas si el cliente toma la decisión de asegurar su vehículo con ese banco.