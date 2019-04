Esté atento a los problemas de respiración, puede ser asma

Dolor u opresión en el pecho, problemas para dormir causados por falta de aire, tos y silbido al respirar son algunos indicadores que alertan de la aparición del asma. Según una investigación realizada por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, la población más afectada es la de los niños, debido a que factores como la predisposición genética, el contacto con el cigarrillo y el aire contaminado afectan directamente a los pequeños.



“Múltiples factores de riesgo se han asociado con una fuerte relación causa-efecto, en cuanto al aumento en la morbilidad del asma en la población pediátrica. El cigarrillo e historia familiar han sido los más asociados a mayor incidencia y recaídas de esta enfermedad. En contraste con diferentes elementos, como la etapa de la infancia y deficiencias de Vitamina D, pero que, en combinación con los otros, pueden llegar a aumentar la incidencia de estos pacientes”, concluye la investigación.



Juan Pablo Hernández, médico general inscrito a Doctoralia, indica que la población infantil que está en un periodo de construir sus defensas es más susceptible a esta condición. “Por ejemplo, los neonatos que no reciben una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, estudios científicos demuestran que, pueden tener mayor predisposición a sufrir de esta dolencia. El buen estado nutricional es la clave, consumir alimentos ricos en fitoquímicos es una excelente opción, pues son los que detectan los alérgenos y los pueden controlar”, complementa el experto.



Se ha identificado que esta complicación respiratoria crónica es definida por tres componentes: inflamación de la vía aérea, obstrucción al flujo aéreo reversible espontáneamente o con tratamiento e hiperreactividad bronquial como respuesta a diversos estímulos; esto quiere decir que los pulmones y las vías respiratorias se inflaman fácilmente al estar expuestos a ciertos detonantes, como inhalar el polen, tener un resfrío u otra infección respiratoria, así lo determina la organización de la Iniciativa Global para el Asma.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, se estima que cerca del 12 por ciento de la población colombiana podría tener síntomas asmáticos, cifra que viene aumentando en los últimos años, especialmente en la población pediátrica.



En el país, el 51 por ciento de las atenciones en salud (consultas médicas, urgencias y hospitalizaciones) son causadas por Enfermedades Crónicas Respiratorias de las vías inferiores, las cuales se atribuyen a esta patología, afirma Minsalud. Lina Parra, asesora médica de GSK, asevera que “una de las complicaciones para los pacientes que tienen esta afección es que en muchas ocasiones no hay un diagnóstico correcto y oportuno. Diagnosticar pronto esta enfermedad ayudaría a brindar un control adecuado a los pacientes, mejorando los síntomas y los episodios de ataques respiratorios”.



Esto es muy importante porque cuando no se maneja de forma adecuada, representa un aumento de los costos para el sistema de salud colombiano y la disminución de la calidad de vida de las personas que la padecen. En el 2017, según Minsalud, el 70,3 por ciento de los pacientes consultaron urgencias debido a síntomas de asma; de estos, el 62,6 por ciento lo hicieron entre 1 y 4 veces en un mismo año.



Se calcula que la patología fue responsable del 10,9 por ciento de las hospitalizaciones en el país, y de que el 47,9 por ciento de los pacientes perdieran días de trabajo o colegio.

Tratamientos

La prevención y el control se convierten en la única manera de detener los ataques de asma antes de que se manifiesten.



El procedimiento, generalmente, implica aprender a reconocer los desencadenantes, tomar medidas para evitarlos y controlar la respiración con el fin de garantizar que los medicamentos diarios mantengan los síntomas bajo control. En caso de un ataque, es posible que se necesite usar un inhalador de alivio rápido, como el salbutamol.

Hernández recomienda que en el caso de un episodio crítico en el que se pierda la respiración, se use un broncodilatador, este es ordenado por un médico, pues contiene corticoides, los cuales se utilizan para disminuir la inflamación. “Si ya está diagnosticado previamente, se debe tener a la mano el inhalador y hacer tres inhalaciones cada 20 minutos por una hora; en caso de que no haya mejoría, se debe asistir al servicio de urgencias. Es necesario recalcar que no se pueden exponer a ciertos patógenos porque empeoraría la condición”, concluye el especialista.



También, se usan medicamentos de control diario, estos reducen la cantidad de días o noches en los que se presentan los síntomas. Cabe aclarar que solo se prescriben a personas con afectaciones severas.

Nueva evidencia

Investigadores de Johns Hopkins Medicine han confirmado que añadir más ácidos grasos omega-3 (salmón y nueces) a la dieta reduce los síntomas del asma en niños que están provocados por la contaminación del aire interior, relacionados con la exposición a ciertas sustancias que se encuentran en viviendas, colegios, transporte y estaciones de metro, como polvo o materiales de limpieza.