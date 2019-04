Historias de un nuevo comienzo

Uno de los principales interrogantes que han generado los procesos de posconflicto en el mundo es ¿Qué pasará con los actores de la lucha armada?



Aunque produce cierta reticencia y temor, la labor que hagamos como sociedad con aquellos que alguna vez hicieron parte de los grupos armados ilegales, servirá para responder a ese interrogante.



Y es que precisamente, la no repetición de la guerra o de cualquier forma de violencia debe ser uno de los objetivos fundamentales de este proceso en Colombia.



Es por eso que se viene haciendo un trabajo que aunque silencioso de cara a la agenda política del posconflicto, está transformando la vida de aquellos que han formado parte de los grupos armados y que hoy están comprometidos con la construcción de un mejor país.

De la mano de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se viene trabajando desde hace 14 años en el reintegro a la vida civil de las personas que dejaron las armas con el propósito de que puedan obtener, desarrollar o potenciar las habilidades y competencias individuales y colectivas necesarias para superar su situación de vulnerabilidad y ejercer autónomamente su ciudadanía.



Más de 50 mil colombianos que formaron parte de grupos armados han ingresado de manera voluntaria al proceso liderado por la ARN, de estos, más 18.000 ya culminaron de manera exitosa la ruta de reintegración apostando por la reconciliación y las nuevas oportunidades.



La ARN no solo trabaja con las personas que decidieron abandonar los grupos al margen de la ley, esta entidad lidera una estrategia denominada ‘Mambrú NO va a la guerra, este es otro cuento’, que fortalece los entornos protectores de los niños y jóvenes de Colombia, y que rompe los círculos de violencia en zonas que han vivido de cerca el conflicto armado. Esto se logra con la participación de la comunidad y las instituciones aliadas.



Este especial muestra historias que le están dando una nueva cara al país y que invitan a los colombianos a ser parte de este proceso de transformación que actualmente vivimos.