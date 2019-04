En gadgets y accesorios deportivos el ciclismo manda la parada

Con el regreso de los ‘escarabajos’ colombianos a los lugares de vanguardia en las diversas competencias ciclísticas, el deporte tomó un nuevo aire a nivel aficionado y profesional en el país. Cada vez son más las personas que se animan a subirse en ‘caballito de acero’ y hacer recorridos exigentes como ‘Patios’ en La Calera o el Alto de Palmas en Medellín, por citar algunos ejemplos.



Entendiendo eso, las compañías del sector vienen trabajando en la elaboración de dispositivos con mayor tecnología, buscando que los ciclistas tengan un mejor desempeño durante sus recorridos o competencias.



Desde lo básico como es una bicicleta más ligera, una silla cómoda o un casco con mayor aerodinámica, hasta accesorios como las gafas o el infaltable reloj; en el mercado hay ‘gadgets’ para todos los gustos y precios. Depende del usuario y el nivel en el que se encuentre.

Para principiantes

Andrés Jiménez Carmona, gerente comercial de BikeExchange Colombia, indicó que en el caso de aquella persona que apenas está comenzando en el mundo del deporte de las bielas, lo más importante es que los componentes que están en contacto con el cuerpo como son el sillín, las zapatillas o el manubrio, generen comodidad.



Es decir, cuando se monta bicicleta por diversión, no hay muchos limitantes en materia de accesorios que se deben incluir en el kit. Es más, no hay inconveniente si no se tiene una camiseta o uniforme de ciclista, ya que lo principal es estar cómodo durante la práctica del deporte.



“El rendimiento y las cosas más especializadas tienen su lugar, pero si el sillín o pedales no son ergonómicos, no van a servir de mucho guardados en un rincón. Además, sobra decir que los ítems básicos de seguridad, como un casco y unas buenas luces tanto delantera como trasera, son fundamentales para cualquier ciclista, sin importar su nivel”, argumentó.



En ese mismo sentido opinó Ricardo Valencia, ciclista amateur y quien comenzó a montar porque quería participar en una competencia denominada IronMan, la cual incluye trote, nado y bicicleta, por esa razón y tras 15 años sin montar su caballito, tomó la decisión de hacerlo de nuevo y redescubrir lo exigente que es el deporte.



Ante su corta, pero sustanciosa experiencia, indicó que si una persona que apenas inicia en el mundo ciclístico y su interés es medir el progreso o rendimiento, lo más recomendable es comprar un ciclo computador, así no sea el más sofisticado o cotizado del mercado, ya que ese dispositivo le va a permitir saber qué recorrido se hizo, la cadencia que lleva durante cada pedalazo o la velocidad alcanzada. Otros elementos a adquirir es un potenciómetro con simulador para entrenar en casa o hacer rutas con retos específicos.



“Si la persona se enamora –como me pasó a mí– del ciclismo, valdría la pena buscar un entrenador que le ayude en el proceso de querer mejorar siempre, por esa razón es mejor estar en manos de personas profesionales y con amplio conocimiento en la materia”, agregó.



En tanto, el gerente comercial de BikeExchange Colombia, sostuvo que es clave saber cuál es el propósito del ciclista y lo que busca en la bicicleta, ya que puede interesarse por la ruta o la montaña, por lo que es clave tener clara la disciplina que le gusta y a partir de ahí arrancar a equiparse.



En el ciclomontañismo se necesita montar cómodo y seguro. La bicicleta se encarga de la mayor parte del trabajo, por lo que la tarea es mantenerte sobre ella y exigirse para superar los recorridos. Las rodilleras, coderas y cascos son indispensables, y así como tener ropa cómoda como una pantaloneta, mangas y calentadores, accesorios que ayudan mucho con la libertad de movimiento y acrobacias al montar en un terreno complicado.



“Si la prioridad en la ruta, al principio es aguantar. Montar 40 ó 50 kilómetros en un día no es fácil, entonces cualquier cosa que pueda hacerlo más cómodo, vale oro. En esta disciplina, y todas las demás enfocadas en la velocidad, esa inversión extra da los mejores resultados. Solo basta con seguir el ejemplo de los deportistas de alto nivel en lo que concierne a las zapatillas, jerseys y accesorios de entrenamiento para ver un resultado inmediato en tu desempeño”, explicó.

La voz de la experiencia

Juan Pablo Suárez es ciclista profesional del equipo GW Shimano, empezó su carrera muy joven y a los 18 años ya disputaba competencias en Italia, Francia y España. Actualmente tiene 32 años, en 2017 se alzó con el triunfo del Clásico RCN y el año pasado fue subcampeón de la Vuelta a Colombia.



El amplio conocedor del mundo ciclístico aseguró, así pareciera obvio, que el accesorio más importante para quienes están en un nivel avanzado es tener una bicicleta moderna o al menos una de los modelos más recientes, ya que de lo contrario es una ventaja que se le estaría dando a los rivales.



Así lo confirmó Jiménez Carmona, al afirmar que el mundo del ciclismo profesional es completamente distinto, “por lo que no solo hay que conseguir buen equipo, la idea es tener el mejor. Por eso hay que estar al tanto de detalles como un marco extra-ligero, por ejemplo, ya que esos gramos de diferencia se convierten en segundos de ventaja en una carrera”.



En este contexto lo que de verdad importa es el rendimiento, los accesorios se vuelven más especializados, hasta las caramañolas deben ser aerodinámicas. Aparte de mejorar los componentes de transmisión, los accesorios clave para un profesional se enfocan hacia el entrenamiento.



El clicista del equipo GW Shimano sostuvo que en su caso, además de la bicicleta, no le puede faltar el reloj. Actualmente usa uno marca Sigma con el que está al tanto de la carrera, el kilómetro en el que va, el tiempo de competencia, la potencia y hasta la frecuencia cardiaca. “A eso le sumó unos lentes de buena calidad, porque unas gafas malas –aparte de no ver bien– van a generar incomodidad, se empañan todo el tiempo y el deportista se las quita y pone constantemente, lo que genera distracción”.



“Por último el casco, que hay de buena y mala calidad, pero la idea es comprar uno que garantice la seguridad del ciclista y ayude a ganar aerodinámica para combatir el enemigo número uno del ciclismo que es el viento”, agregó.